El Real Murcia deja a cero a José Ángel Carrillo

Cuando José Ángel Carrillo marcó el 30 de noviembre el gol de la victoria ante el Ibiza, lo normal era pensar que el delantero murciano, superados sus problemas físicos, volvería a ser una de las principales alternativas para Fran Fernández en el ataque de los murcianistas. Sin embargo, en las semanas posteriores ha ocurrido todo lo contrario. Y es que llama mucho la atención que desde esa fecha Carrillo no haya jugado ni un solo minuto oficial con la elástica grana.

Aunque en un principio Fran Fernández siempre recurría a que tenía «unas molestias», al hablar de la no participación del atacante, el paso de las semanas ha confirmado que las palabras del técnico eran simplemente una excusa y que hay alguna otra razón para que lleve cinco partidos completos sin salir del banquillo, la mayoría de ellos -Fuenlabrada, Intercity y Antequera- pese a que el resultado no era favorable para el Real Murcia.

Fue en noviembre cuando todo empezó a torcerse para Carrillo. Aunque alternaba semanas de titular con otras de suplente, fue nada más comenzar noviembre cuando Fran Fernández le echó la cruz. Es verdad que el 13 de noviembre se caía de la convocatoria por una lesión, pero una semana antes, en Ceuta, ya había sorprendido que no saliera del banquillo. Ni con el Real Murcia perdiendo claramente contó con la confianza del técnico, que prefirió a Cadorini y a Knight.

Esa suplencia quedó en una anécdota al lesionarse el jugador en un entrenamiento de la semana previa al duelo ante el Atlético B. No entró en la convocatoria frente a los rojiblancos y tampoco viajó a Algeciras, pero regresaba contra el Sanluqueño, jugando 5 minutos. Una jornada después, en Ibiza, apareció en la última media hora, marcando el gol de la victoria.

No marcaba el murciano desde el 8 de septiembre, pero ese tanto importantísimo en Ibiza no significó un nuevo comienzo para él. Todo lo contrario. Ahora mismo acumula cinco partidos en los que, pese a estar en la convocatoria, no ha saltado ni un minuto al campo.

Aunque con la recuperación de Raúl Alcaina, el futbolista murciano tenía complicado entrar en el once, lo que más sorprende es que para Fran Fernández no sea ni una opción para las segundas partes, sobre todo cuando los partidos se complican, como ha ocurrido en más de una ocasión en el último mes.

En cambio, en los dos amistosos disputados por los murcianistas en lo que va de enero, el técnico sí se acordó de repente de Carrillo. Ante el UCAM Murcia jugó los noventa minutos y frente al Hajduk Split completó 46, marcando un gol.

Que juegue en los amistosos y no en los partidos oficiales solo significa una cosa. Está el Real Murcia forzando al jugador a buscar una salida en el mercado de invierno. Está el murciano condenado a dejar su sitio en la plantilla a un nuevo delantero. Pero, de momento, a 21 de enero, Carrillo sigue formando parte del vestuario, confirmándose que el divorcio no va a ser fácil y que ahora mismo se está jugando una importante partida de ajedrez en las oficinas para llegar a un acuerdo para su rescisión.

Las negociaciones deberán llegar a buen puerto antes del 3 de febrero a las doce de la noche. Posiblemente el final de la historia no se conozca hasta el último momento. Aunque también dependerá de si el jugador encuentra acomodo en otro club, lo que favorecería el acuerdo económico para dejar libre su ficha en el Real Murcia.

Cadorini tampoco cuenta

No está siendo Carrillo el único delantero condenado a abandonar el Real Murcia. El brasileño Cadorini tampoco entra en los planes de Fran Fernández. Tras la llegada de Flakus, cedido por el Castellón, al carioca se le busca una salida en forma de préstamo.