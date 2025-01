Manolo Sánchez Breis: “Ni antes éramos tan guapos ni ahora unos hijos de puta”

Aunque la rueda de prensa era para la presentación de los dos únicos refuerzos, todo el mundo esperaba las explicaciones y declaraciones de Manolo Sánchez Breis y el director deportivo del FC Cartagena ha estallado y ha sido muy vehemente en sus declaraciones.

Breis entiende que la situación ha llegado a un punto insostenible: “A nosotros nos gustaría salir del estadio y que en vez de que haya 300 aficionados esperándonos para decirnos de todo, encontrarnos a 500 diciéndonos lo guapos que éramos. Ni antes éramos tan guapos ni ahora somos unos hijos de puta. Un hijo de puta no soy, ni un chorizo. Ni yo ni el presidente”.

Paco Belmonte, junto a todo su equipo, aterrizó en el club hace ya una década y Manolo ha querido recordar a todos la trayectoria que llevan en el club: “Somos los mismos que hemos conseguido que el Cartagena siga cinco años en Segunda División; somos los primeros perjudicados si el equipo baja. A partir de ahí, claro que me gustaría ver un Cartagonova con 10.000 espectadores, que fue fundamental el año pasado para lograr la permanencia. No nos da gusto perder, no queremos perder. Os leo y os escucho y parece que disfrutamos cuando pierde el equipo”.

Breis, el otro día en la presentación de Romo / Iván Urquízar

El equipo tiene un pie ya en la Primera Federación. El director deportivo entiende las críticas deportivas, pero tiene claro que se han sobrepasado límites: “Es cierto que la situación no es fácil, ni es cómoda ni es agradable. Y menos para gente como Paco y yo que llevamos diez años en Cartagena y no hace falta que tengamos nada que demostrar más. Nos conocéis de manera suficiente, aunque cada día os empeñáis en poner en duda muchas cosas de este club y hacéis un flaco favor a este club, sobre todo los que nos conocéis a Paco y a mí. Por más que os empeñéis, lo único que conseguís es que haya 3.500 personas en el campo. Por supuesto que también suma que el equipo haya conseguido cuatro victorias; es lo más importante, pero no te quepa ninguna duda de que los primeros jodidos por perder somos nosotros. Y a los primeros que nos fastidia ver a 3.500 en el campo es a nosotros. Hemos pasado en este club por muchos momentos, buenos, malos o regulares; no nos olvidamos de Majadahonda, cuando levantamos a mucha gente del suelo. Somos los mismos, no somos diferentes. A lo mejor otros sí habéis cambiado, pero nosotros somos los mismos. Vamos a seguir peleando por este escudo como mínimo hasta final de temporada y nos vamos a dejar todo por conseguir que el Cartagena consiga la permanencia”. Así de contundente se mostró el máximo responsable de la parcela deportiva del cuadro portuario.

Se ha quitado las redes sociales

Manolo Sánchez Breis ha querido resaltar que ha eliminado sus redes sociales por el daño que estas pueden hacer: “Me he tenido que quitar las redes sociales por salud mental porque es increíble la cantidad de tonterías y barbaridades que tengo que leer a diario. Hay que hacer una reflexión sobre la utilización de las redes sociales y lo que afectan a vosotros en el día a día. Gente que no conoce a uno de nada y me califica a mí de determinadas cosas por ganar, empatar o perder un partido. Esto es fútbol y no siempre ganan los mismos. A todos nos gustaría ver al Cartagena peleando por ascender a Primera División, pero estamos donde estamos y somos los primeros jodidos”.

Además de poner en valor todo lo que han hecho: “Somos los mismos que hemos conseguido que el Cartagena siga 5 años en Segunda División, somos los primeros perjudicados si el equipo baja. A partir de ahí, claro que me gustaría ver un Cartagonova con 10.000 espectadores, que fue fundamental el año pasado para lograr la permanencia. No nos da gusto perder, no queremos perder. Os leo y os escucho y parece que disfrutamos cuando pierde el equipo”. Ha vuelto a insistir en que no es de recibo lo que se ha dicho de ellos y ha mandado un mensaje claro, pero sin aclarar el destinatario: “No me merezco muchas de las barbaridades que se han dicho de mí y que se han dicho del presidente. Y muchos que ahora parecen los reyes del mambo y los salvadores del proyecto, a lo que se tienen que dedicar es a hablar menos y a hacer más”.

Llegarán más refuerzos

Manolo Sánchez Breis ha confirmado que están al caer más fichajes: “Cuanto antes podamos traer a los jugadores, lo haremos. Tenemos varias opciones cerca de cristalizar; no están cerradas, pero esperamos que alguna esté en Huesca”.

Debido a las bajas que tiene el equipo, el club no se quiere desprender de momento de ningún jugador, pero antes de que se cierre el mercado el próximo 3 de febrero, habrá novedades tanto en las altas como en las bajas de la plantilla: “No es por tema económico que no haya movimientos de momento. El club puede afrontar las operaciones necesarias en este mercado. Si algún jugador se va a salir será porque así lo consideramos, tenemos claros los movimientos, pero de momento no ha llegado el momento y tenemos muchas bajas para el sábado".

Eso sí, ha sido contundente y se vienen días con movimientos en la plantilla albinegra: “En los próximos días habrá novedades”.

Para terminar, ha sido muy claro Manolo Sánchez Breis y ha terminado reivindicándose y reivindicando la labor de Paco Belmonte: ““No sé si la situación es reversible. Lo único que digo es que voy a intentar hacer mi trabajo lo mejor posible, voy a intentar que el Cartagena haga el mayor número de puntos posible y voy a hacer lo que esté en mi mano para que el Cartagena se salve. Lo que no está en mi mano no lo puedo controlar. La gente es soberana y puede decir lo que quiera, pero la gente debería acordarse de quién es Manolo Sánchez Breis y quién es Paco Belmonte”.

Presentación de Julián Delmás y Óscar Clemente / Iván Urquízar

Óscar Clemente: “He venido aquí porque necesito sentirme importante”

Óscar Clemente ha dejado claro que esta es una buena oportunidad para él: “Yo vengo aquí para jugar todo lo que pueda y ganar. Me da igual venir cedido. “He venido aquí porque necesito sentirme importante”.

El hecho de que no haya hecho pretemporada con el equipo no preocupa al centrocampista que llega procedente del Levante: “Lo llevo bien. Los compañeros me lo han puesto muy fácil y el míster me ha dado confianza. Si hubiera empezado desde el principio, sería mejor, pero no hay tiempo para pensar en eso”.

El nuevo fichaje del Cartagena, que ha confirmado que Julián Calero le ha hablado muy bien del club albinegro, no quiere mirar la clasificación y prefiere centrarse en cada encuentro. “Hay que pensar en el día a día. Cada día trabajar en el partido del finde y en ganar. No hay que pensar a cuántos puntos estamos.”

Julián Delmás: “Me llamó Manolo y al momento se hizo todo”

Julián Delmás ha vuelto al FC Cartagena dos años después y se ha mostrado muy feliz: “Ha sido muy fácil. Ya conocía a gente del club y eso me ha ayudado”. La situación del equipo es complicada, pero no afectó a la hora de tomar la decisión de venir a la ciudad trimilenaria: “Cuando me llamó Manolo, no dudé en venir y echar una mano”.

El lateral derecho albinegro tiene claro que no es momento de lamentaciones: “La situación está como está y hay que adaptarse rápido. Hay que dar rendimiento lo antes posible”

Delmás ha recordado lo bien que estuvo en el pasado en el cuadro portuario y esa fue la razón por la que no dudó en aceptar este reto: “Aquí fui muy feliz, siempre estuve muy bien, siempre me trataron muy bien, fui muy feliz y siempre he tenido un gran recuerdo de la afición. Voy a dar el máximo para que ellos estén contentos conmigo. Tenía otra propuesta, pero cuando me llamó Manolo, dije que sí al momento y no dudé en firmar”.