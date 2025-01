Gates: "Puedo aportar mucho en defensa, triples y ser un jugador de equipo"

El UCAM Murcia CB ya tiene a Kaiser Gates en su plantilla. El ala pívot estadounidense, que procede del Joventut de Badalona, ya se han incorporado a los entrenamientos y ha sido presentado oficialmente por la entidad universitaria. De hecho, el próximo domingo debutará ante el Barça en el Palacio de los Deportes (18:30 horas).

"Puedo aportar mucho en defensa, tiro de tres y sobre todo ser un buen jugador para el equipo, ayudando en todo lo que me pida el entrenador", ha dicho el jugador de Atlanta, que en su etapa en club badalonés. En la competición española presenta unos interesantes promedios de 11,7 puntos -su efectividad en el triple ha sido de un 48,5% con una media de 2,3 anotados por encuentro- y 6,6 rebotes. Y en la Eurocup jugó 12 encuentros con medias de 7,7 puntos y 3,7 rebotes.

El estadounidense se quedó sin sitio en el Joventut tras sufrir una lesión de tobillo y llegar Sam Dekker, quien ha renovado hasta final de temporada. Al tener tres fichas extracomunitarias la Penya, el club le abrió la puerta de salida, apareciendo entonces en escena el UCAM: "Cuando recibí la llamada del club me sentí muy motivado. El UCAM Murcia es un equipo que en los años recientes ha logrado muchas cosas. Estar aquí es muy importante para mí y ojalá pueda aportar mucho al equipo", ha explicado un jugador que también ha añadido que "tengo algunos amigos que han jugado aquí y me han comentado que aquí cuidan mucho a sus jugadores, que todo en la ciudad está muy bien. Estoy muy contento de estar aquí y ojalá podamos lograr muchos éxitos este año".

"Desde que he llegado me están cuidando mucho"

En la primera conversación con el entrenador, Sito Alonso, este le pidió "un poco de todo, que ponga mucho esfuerzo, defensa, aportar en el rebote y que pueda anotar también", ha comentado en rueda de prensa, en la que también ha hecho referencia a cómo espera que sea la adaptación al equipo: "Todavía no he tenido tiempo para mucho, pero cuando jugaba en Joventut de Badalona jugamos contra el UCAM e hicimos nuestro scouting. Estoy muy contento de estar aquí y poder conocer a mis nuevos compañeros. La verdad es que no veo tan difícil cambiar de equipo a mitad de temporada porque al fin y al cabo es baloncesto. Desde que he llegado me están cuidando mucho, la adaptación de momento está siendo muy buena y espero que siga así".

Kaiser Gates, durante su presentación oficial / UCAM Murcia CB

El jugador estadounidense, que ha firmado hasta final de temporada con el club universitario con opción a otra temporada más, tiene claros los objetivos a corto plazo: "Lo más importante ahora es pensar en esta temporada. Nos gustaría llegar a todos poder llegar a los play off y a la Final Four de la Champions, pero hay que ir partido a partido y ya veremos si lo podemos alcanzar".

Un extracomunitario como descarte

A partir de ahora, con tres extracomunitarios en la plantilla, Sito Alonso tendrá que descartar en todas las jornadas a uno. Troy Caupain y DJ Stephens son, al margen del recién llegado, los que tienen esa condición. No se descarta que en los próximos días pudiera salir de la plantilla alguno de los dos, teniendo más papeletas para ello el base, puesto que el equipo cuenta para esa labor con Ludde Hakanson y Dani García, además de poder emplear como director de juego a Howard Sant-Roos.