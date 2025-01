Los ignorados de Fran Fernández sacan de la monotonía al Real Murcia

El Real Murcia volvió a ganar este sábado. Y por primera vez lo hizo ante uno de los equipos de la parte alta de la clasificación. La victoria contra el Hércules además curaba un poco la herida de la dura derrota sufrida ante el Antequera. Pero el triunfo en Nueva Condomina también sirve para sacar de su error a un Fran Fernández que, por imposición y por necesidad, se vio obligado a cambiar un plan al que se había abonado incluso viéndose semana tras semana que el barco grana se había quedado completamente encallado.

Porque en la victoria ante el Hércules no estaban Moha e Yriarte, dos fijos en el once pase lo que pase. Ni tampoco aparecían Cadete y Carlos Rojas, cuestionadísimos por todos menos por el técnico. Al equipo titular entraban, en unos casos por obligación -Moha e Yriarte eran baja- y en otros por necesidad -ya no había forma de mantener a Rojas y Cadete-, jugadores como David Vicente, Larrea, Palmberg y Toral, ignorados durante muchas jornadas por el propio Fran Fernández, pero que de repente se convirtieron en claves en un partido en el que de no ganar se hubiera iniciado un incendio.

Pues si la semana se avecina de lo más tranquila para el Real Murcia, de nuevo con un colchón importante en la zona de play off, es gracias a que Fran Fernández se vio obligado a cambiar el plan. Y es que no solo Toral destacó dando la asistencia que acabaría con el gol de Alcaina, tanto que valió tres puntos; es que tras ese partido ganan fuerza los que llevaban un mes preguntándose por qué David Vicente había desaparecido completamente del once o los que pedían más minutos para jugadores como Palmberg.

Incluso Pablo Larrea, que en los últimos ocho partidos solo había disputado 19 minutos, hizo que nadie se acordara de la baja de Yriarte, un Yriarte que mientras que el Real Murcia jugaba por despejar la palabra crisis, andaba en Estados Unidos disputando un ‘bolo’ con Venezuela al que habían renunciado todos los habituales del combinado Vinotinto al tener compromisos con sus clubes.

No era Yriarte la única baja obligada. Tampoco podía jugar Moha por lesión. Y lo que durante la semana había hecho aparecer los nervios entre los aficionados, decepcionados por la trayectoria negativa del equipo, ha significado una buena noticia, porque, tras la victoria ante el Hércules, todos hablan del aire fresco aportado por Palmberg o del buen partido de Larrea, abriéndose así las alternativas a un once blindado por Fran Fernández y al que ninguno de los suplentes parece tener la opción de entrar.

Porque si Larrea solo suma 19 minutos en 8 partidos, siendo uno de los señalados para salir en este mercado invernal; la situación de Palmberg no es tampoco para hacer fiestas. El brasileño, con la enfermería ya vacía y los titularísimos del técnico disponibles, se quedó a cero ante el Ibiza, Fuenlabrada e Intercity, jugando solo 15 minutos frente al Antequera.

No era titular desde el 9 de noviembre, pero no acusó esa inactividad, dando otro aire a un centro del campo que en Antequera quedó más que cuestionado, saltando por los aires a las primeras de cambio, sobre todo por su falta de intensidad.

Además de esas dos modificaciones por obligación, Fran Fernández hizo otros dos cambios. Con el agua al cuello, por fin el técnico decidió cambiar algo de su plan habitual, un plan que llevaba semanas estancado sin que se hiciese nada. Los aficionados se llevaron una alegría cuando vieron en el once a Toral y a David Vicente, dos de los jugadores que más venían reclamando.

Por fin David Vicente

Llama la atención el caso del lateral. El maño había logrado convertirse en un pilar fundamental del equipo, siendo incluso importante en tareas ofensivas, donde el Real Murcia no va demasiado sobrado. De hecho, hubo partidos en los que jugó hasta de extremo. Pero todo cambió el 15 de diciembre. Ese día era relegado a la suplencia. Aunque muchos lo vieron como una rotación para darle descanso, la historia se repitió ante el Intercity y el Antequera. Y todo porque el técnico prefirió recurrir a un Cadete más que cuestionado, colocando a Mier por la derecha.

Tras lo ocurrido ante el líder, Fran Fernández, ya sin excusas, tuvo que volver a David Vicente. Y el equipo lo agradeció y mucho. Al igual que tuvo que recurrir a un Toral que llevaba sin entrar en el once desde el 30 de noviembre pese a la ausencia de jugadores que agiten ofensivamente el juego grana.

Falla muchas veces el pleguero en la toma de decisiones, algo que desconcierta a Fran Fernández, pero también es uno de los pocos futbolistas capaz de sacar al equipo de la monotonía. Ocurrió el sábado, cuando asistió a Alcaina en el gol del triunfo.