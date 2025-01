Simeone alarga el pique con el Madrid y responde a Ancelotti y Ceballos: "Cuando estaban en otro equipo pensaban otra cosa"

El partido de tenis en el que se ha convertido el cruce de declaraciones entre Diego Pablo Simeone y el Real Madrid parece que va para largo. Ni la trascendencia del choque de este martes, en la que dos de los equipos más en forma de Europa como son el Atlético y el Bayer Leverkusen buscarán asaltar el top-8 de la Champions, ha conseguido evitar que el foco de la rueda de prensa previa se centrara en la guerra que mantienen los vecinos de la capital a raiz de las polémicas arbitrales de los últimos tiempos en el Bernabéu.

Tras las declaraciones de Simeone asegurando que "episodios" como el ocurrido el pasado jueves en el Real Madrid- Celta de Copa llevaban ocurriendo "100 años", Ancelotti primero, y después Dani Ceballos, salieron al paso a responderle. Este último aseguró que el Cholo "no ha superado las dos finales que ha perdido contra el Real Madrid", y ha encontrado la conestación del argentino, que sabedor de varios comentarios del utrerano en aquella época y que se han viralizado en las últimas horas, ha explicado que "está en el equipo que está y opina eso, pero cuando estaba en otro equipo pensaba otra cosa".

"Nunca opino de lo que opinan mis colegas, simplemente me remito a la memoria. Y cuando uno va al partido contra el Bayern en el que las declaraciones del míster (Ancelotti) fueron en consecuencia de lo que ocurrió en el campo, no es de cara a la galería", ha enfatizado Simeone, que tras dirigirse también al técnico italiano ha incidido en el que la apreciación de "los 100 años" fue "simplemente fue un comentario".

Objetivo: "llegar a la final"

Pasada la polémica, el argentino se ha centrado en alabar el poderío de un Bayer Leverkusen que llega al Matropolitano lanzado bajo el liderazgo de un Xabi Alonso que es el entranador de moda de los últimos tiempos. "El rival es extraordinario, transiciones muy buenas, Xabi está haciendo un trabajo buenísimo, lo demostró la pasada temporada y va camino de repetir. Es admirable como juegan el fútbol", ha ensalzado Simeone.

"Tiene una referencia muy grande de como él vivía el fútbol en la mitad del campo. Tuvo grandes entrenadores que lo nutrieron de muchas cosas y felicitación absoluta por el trabajo que está haciendo y mañana tendremos que llevar el partido a donde creemos que le podremos hacer daño", ha seguido analizando el Cholo, antes de centrarse en su equipo.

"Nosotros a competir con nuestras herramientas, tenemos un objetivo muy grande, el club nunca ha ganado la Champions y tenemos como objetivo llegar a esa final tan deseada por todos", ha enfatizado, sorprendiendo por salir del "partido a partido" habitual para reconocer a las claras cuál es el objetivo ambicioso de la temporada. "Es el objetivo que tenemos todos los que equipos que participamos en la Champions", ha incidido al ser preguntado de nuevo por sus palabras.

Barrios: "no olvidamos la racha que llevábamos"

Junto al argentino compareció también un Pablo Barrios que esta temporada ha dado el paso definitivo para convertirse en el timonel del Atlético, desplazando al capitán Koke, que le ha nombrado su "heredero", al banquillo. "Me llena de orgullo que el capitán diga eso sobre mí, espero todavía disfrutar muchos partidos con él", aseguró el de Moratalaz sobre "en el que más me he fijado es Koke, sido mi referente".

Sin lesiones, su talón de aquiles en los últimos tiempos, se ha convertido en un fijo en el once de Simeone. "Estoy muy contento porque por fin he podido tener una racha de partidos jugados. Todos los jugadores disfrutamos en el campo y toca seguir como lo vengo haciendo, sacar lo mejor de mí para ayudar", ha dicho Barrios, que ha reconocido que "el partido de mañana será duro, todos conocemos al Leverkusen y estaremos muy unidos para poder ganar".