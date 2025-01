Un pobre Lorca Deportiva sucumbe ante un gran Cieza

El duelo ante el Lorca Deportiva se preveía complicado para el CD Cieza después de los pésimos resultados de las últimas jornadas, pero el conjunto espartero supo resurgir de sus cenizas en un partido muy sobrio (3-0) y bien planteado, con un juego electrizante y ante un cuadro lorquino que en ningún momento dio la sensación de líder.

Un primer tiempo donde posiblemente el jugador visitante que más toco el esférico fue el meta Zorro, que una y otra vez era el salvador de una zaga lorquina que no sabía por dónde comenzar su juego. En el minuto 28, Edu Luna, tras la salida de un córner y un barullo en el área, anotaba el primer tanto que desarbolaba el planteamiento que pudiera traer el equipo de la Ciudad del Sol. Fueron constantes los ataques locales, pero no se llegaron a materializar más en esa primera parte.

El nerviosismo se palpaba en el terreno de juego, viéndose deambular a Despotovic, entrenador local, con semblante serio y muy concentrado, sabiendo que se jugaba mucho más que tres puntos en este encuentro. Tras él , los jugadores locales hicieron una piña antes de comenzar la segunda parte, con la clara intención hacer unidad para poder amarrar los tres puntos.

Tras la reanudación se volvió a ver a un Cieza que quería la tranquilidad de un marcador más abultado, sin sufrir innecesariamente en los minutos finales, y así, en una nueva jugada por banda izquierda, Fran Garnés mandaba el esférico al fondo de la portería en una jugada de garra. Tan solo diez minutos más tarde, el recién incorporado al terreno de juego Raúl Martínez anotaría el que a la postre sería el definitivo 3-0 con el que se llegaría a la conclusión del encuentro.