El Jimbee supera al Betis y de nuevo es Supercampeón

El Jimbee Cartagena se ha proclamado campeón de la Supercopa de España tras vencer al Real Betis por 3-1. El cuadro portuario tuvo la final soñada en el principio de la final y supo sufrir cuando tocaba y, gracias a ese esfuerzo, superó al conjunto sevillano con justicia. Con este título, segunda Supercopa consecutiva y tercer campeonato en tan solo 377 días, el cuadro cartagenero se confirma como el mejor equipo de España en estos momentos y una referencia a nivel mundial.

La temporada que está realizando es espectacular. El objetivo del club es esa Champions que asoma en el mes de mayo, pero la campaña no va solo encaminada al título europeo y en esta Supercopa lo volvió a demostrar. Al Jimbee le motivan los días grandes y ha vuelto a escribir una página de oro en su historia.

Celebración del tanto de Fran Cortés. / LOYOLA PÉREZ DE VILLEGAS

El encuentro empezó de la mejor manera posible. Tras un inicio de tanteo en ambas áreas, el primero que golpeó fue el cuadro rojiblanco. Isma fue expulsado por derribar a Mouhoudine y el cuadro verdiblanco inició el choque con un jugador menos. El Jimbee, que sabe cuándo matar al rival, hizo el 1-0 inmediatamente después. Balón en profundidad a Darío Gil y el jugador de Molina de Segura no lo desaprovechó e hizo el 1-0, que ya encarrilaba la final para los portuarios.

Jiménez: «Es una ilusión brutal» «Una ilusión brutal, la consecución de una ilusión, del trabajo. Ahora mismo vivimos una nube, viendo las caras de nuestros aficionados. Merece la pena todo el sacrificio para que Cartagena esté donde tiene que estar», dijo el presidente del Jimbee Cartagena, Miguel Ángel Jiménez Bosque. El club ja ganado tres títulos de los últimos cinco, pero el empresario considera que queda mucho: «El techo de este equipo se lo marcan ellos, tanto jugadores como el equipo técnico, que tienen un gen competitivo», concluyó.

No hay final o partido decisivo para el Jimbee Cartagena sin que el mejor portero del mundo tenga su momento. Chemi tuvo que intervenir y lo hizo. Con 1-0, Gon Castejón derribó a dentro del área y el cuadro bético tuvo un penalti. Se encargó de transformarlo Lin, pero no pudo porque el guardameta mazarronero le adivinó la intención y despejó el esférico y con él muchas de las posibilidades del conjunto verdiblanco. Al inicio del segundo tiempo también tuvo que tirar de los suyos, ya que el Betis empezó mejor y tuvo dos intervenciones de las que hacen cambiar el rumbo del choque. Chemi hace paradas y da confianza a los suyos.

El encuentro, tras superar el ecuador del primer periodo, siguió su curso y por inercia tenía que llegar el 2-0. Lo hizo Cortés, eso sí, en una jugada totalmente aislada. El ‘10’ melonero recogió un balón suelto en su campo, avanzó y desde la frontal, muy escorado, con pierna izquierda superó por bajo a Marcos Ferreyra. La sensación es que la final se podía acabar antes del descanso.

Paco Pepe M.M.

Rafa López da incertidumbre

André Broncanelo, técnico del Betis, viendo que su equipo estaba 2-0 abajo, quedaban ocho minutos para el descanso, y ya había cometido las cinco faltas, hizo un cambio táctico que consiguió revertir la situación que estaba teniendo el partido. El cuadro bético se hizo dueño del balón de una manera defensiva, es decir, la tenía para quedarse con el esférico, pero no para atacar, sin tirar, pero para no perderla, para que pasaran los minutos y que así tampoco la tuviera el cuadro portuario para poder aumentar la ventaja o provocar una sexta falta que podía ser decisiva. Lo consiguió ya que, prácticamente, salvo algún acercamiento de Pablo Ramírez, el balón era verdiblanco. Y además, en un fallo de Darío Gil a la salida de balón, el Betis logró recortar distancias. Robó Dickson y rápidamente se la dio a Rafa López, que de primeras colocó el balón en la escuadra. Al igual que ante ElPozo, apareció el ‘17’ bético para crear incertidumbre.

Los jugadores, al final del partido, celebrando la victoria. | LOYOLA PÉREZ DE VILLEGAS

El Betis apretó

El segundo tiempo empezó con un Betis muy dominador. El cuadro verdiblanco se adueñó del esférico y empezó a crear peligro, ante un Jimbee que no conseguía salir de su campo ni podía hacer daño. La única ocasión relevante fue de Tomaz, en el primer minuto desde su campo, aprovechando que no había portero y el esférico dio en el palo. A partir de ahí, carrusel de ocasiones del Betis y carrusel de paradas de Chemi. Los primeros ocho minutos del segundo tiempo no fueron lo que quería Duda, pero el marcador no se movió.

Duda: «Para nosotros no hay techo» «Para nosotros el techo no existe. Tenemos que seguir, pero es muy difícil mantenerse en esta situación, por eso hay que trabajar más todavía para poder conseguir estar ahí, levantando títulos y jugando finales», dijo el entrenador, Duda, quien también apuntó que «estamos muy contentos, muy felices. Sobre todo con las sensaciones de haber cumplido, de conseguir otro título para Cartagena y eso siempre es muy ilusionante para seguir», expresó el hispanobrasileño al final del choque.

Motta le pone el broche de oro

Mellado consiguió romper la defensa bética y se marchó directo a la portería de Ferreyra y Charly tuvo que derribarlo. Tarjeta roja, la segunda que sufría el Betis en el partido, y solo 50 segundos para el final. Motta decidió que no quería más incertidumbre en este último minuto; pese a tener un hombre más, el libre directo lo puso en la escuadra y sentenció el partido.

El Jimbee Cartagena volvía a demostrar una vez más cómo se juegan y como se ganan las finales. Fue superior en varias facetas del partido, lo pasó mal por momentos, pero fue más contundente que su rival cuando tocaba serlo y volvió a revalidar el título. Cartagena lo pudo gritar: su equipo, el Jimbee, es de nuevo Supercampeón de España.

