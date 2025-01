El FC Cartagena, en alerta por Jairo

En la recta final del mercado invernal se ha abierto para el FC Cartagena una posibilidad que no se había contemplado hasta el momento. La venta de uno de sus jugadores. El CD Tenerife quiere a Jairo Izquiero en el presente mercado y ya ha iniciado la operación para ‘repatriar’ al que fuera canterano del conjunto chicharrero. Se encuentra el cuadro albinegro ante un dilema que mezcla varios factores: económico, deportivo y social.

La entidad cartagenerista se encuentra en medio de una tormenta de acontecimientos. Los intereses reales por la venta del club se entremezclan con rumores interesados mientras la directiva sigue trabajando para intentar corregir el rumbo del equipo con movimientos en el mercado. Se destituyó a Jandro Castro, quien no consiguió tener el impacto esperado. Llegó Guillermo Fernández Romo y con él llegaron Julián Delmás y Óscar Clemente, dos futbolistas para tapar huecos. Lo que no se esperaba en la rambla de Benipila era negociar por ventas a la vez que por incorporaciones.

«No tenemos un número en concreto, va a depender de las opciones del mercado, pero hay carencias. Entre dos o tres jugadores más. Miramos extremos y delanteros. Sabemos que son las posiciones donde tenemos que mejorar», afirmó Manolo Breis en su última comparecencia pública. Una declaración que gana ahora mucho más peso. Las cuentas de la comisión deportiva se ven alteradas por la posible salida de Jairo Izquierdo, quien ofrece soluciones a la plantilla portuaria en los dos extremos.

Según el periódico El Día, perteneciente al grupo Prensa Ibérica al igual que este diario, el Tenerife ya ha iniciado los contactos para hacerse con los servicios del carrilero. El club que le dio la oportunidad de convertirse en futbolista profesional quiere de vuelta al jugador después de nueve temporadas para intentar luchar por una permanencia que tiene tan complicada o más que el Cartagena. Ahí es donde están los principales impedimentos para que la operación fructifique.

Álvaro Cervera, tercer técnico del CD Tenerife este curso, ha pedido expresamente a Jairo Izquierdo, su ojito derecho. Ya lo reclutó hasta en dos ocasiones durante su etapa en el Cádiz para ocupar el extremo y lo quiere de nuevo a su lado para aportar a su equipo características que no tiene. De esta forma estaría uniendo el conjunto tinerfeño el interés de su entrenador y también el del propio club, que pretende recuperar jugadores con un vínculo significativo con la entidad y recobrar así el sentimiento de pertenencia que se ha perdido en los últimos años.

Desde el Heliodoro ven muy difícil el fichaje por varios motivos. Principalmente, porque el futbolista tiene contrato hasta 2026 con el cuadro portuario después de renovar su contrato el pasado verano. Tras los rumores de su posible marcha hace seis meses, el carrilero dio carpetazo a esa situación ampliando su vinculación durante dos años más. Este curso, Jairo ha participado en 21 partidos sumando un gol y tres asistencias. Corto bagaje que no representa su ascendencia en el vestuario cartagenero.

Pese a sus galones dentro de la plantilla, aún hay una ventana abierta para la salida de Jairo. Aunque ha sido un pilar básico en los esquemas de Luis Carrión, quien lo devolvió al extremo para sacar lo mejor de él; de Víctor Sánchez, de Julián Calero, de Abelardo y de Jandro Castro, su salida no es un imposible. La precaria situación de la entidad portuaria podría desencadenar su venta, que aportaría un ingreso extra con el que no se contaba y que podría paliar los efectos de la deuda.

La implicación del tinerfeño ha sido máxima durante los dos años y medio que ha vestido la camiseta albinegra, pero ahora podría el FC Cartagena priorizar el aspecto económico por delante del deportivo. Si llega una oferta por el jugador -que todavía no ha llegado-, se podría estudiar con el objetivo de liberar masa salarial y permitir la llegada de nuevos futbolistas que tapen otras carencias. Sin embargo, este podría ser un motivo más de enfrentamiento entre la directiva y la afición.

Los albinegros vuelven al farolillo rojo de la tabla

El FC Cartagena, que no gana desde el 9 de diciembre, cayó ayer al último puesto de la clasificación a Segunda División. Los albinegros se ven superados por el Tenerife, que les iguala a 15 puntos tras empatar en Zaragoza. La diferencia de goles beneficia a los isleños, que ahora son penúltimos. Pero la situación podría haber sido peor, y es que el Tenerife llegó a ir ganando por 0-2 su partido en Zaragoza. Finalmente no lograron hacerse con la victoria, conformándose con un punto que no soluciona su grave situación.

Tanto el FC Cartagena como el Tenerife, ambos con 15 puntos, son los farolillos rojos de la clasificación en Segunda División. A ambos solo les queda agarrarse al milagro si quieren seguir soñando con la salvación.

Cada vez están peores las cosas para el Cartagena, que ahora se agarra a la llegada de Guillermo Fernández Romo al banquillo. El viernes caían ante el Oviedo, pero apenas había tenido tiempo a actuar el madrileño, que llegó el miércoles.

La permanencia a 12 puntos

A doce puntos está la zona de permanencia. Es el Burgos el que ahora mismo se salva de la quema, apareciendo en el puesto 18 con 27 puntos. Una posición más arriba está el Cádiz, también con 27 después de su victoria contra el Eldense (1-4).