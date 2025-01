Caupain se diluye en un UCAM Murcia que endereza su rumbo

El UCAM Murcia CB consiguió mantener el pasado verano casi la totalidad de la plantilla que le permitió firmar la mejor temporada de su historia. Sin embargo, pese a contar con los mismos protagonistas, con los mismos ingredientes que el pasado curso, de momento no está encontrando esa fluidez en su juego. Está siendo capaz de sacar los resultados adelante el equipo universtario, pese a no tener esa brillantez de hace un año ni alcanzar las matrículas de honor. Y buena parte se debe a que no está encontrando la manera de equiparar los mejores picos de forma de sus jugadores al mismo tiempo. Un aspecto en el que el infortunio de las lesiones, que no se puede controlar, juega un papel fundamental.

Está encontrando dificultades el UCAM en varias posiciones clave para obtener el rendimiento que necesita para aspirar a las cotas más ambiciosas. Se enfrentó, y se está enfrentando, a diversos obstáculos en el puesto de pívot debido a las dolencias físicas de Simon Birgander y Marko Todorovic, así como a la necesidad de que cada de uno de ellos encuentren de nuevo ese ‘feeling’ en el parqué que le permita sacar a relucir todo el potencial en su juego. Las dolencias físicas de Sant-Roos y Kurucs le obligaron a tener que ir al mercado a por DJ Stephens para dejar de tener que jugar con un plan de emergencia en el puesto de alero y ala-pívot. Y ahora, está topándose con dificultades en la posición de base.

El regreso de Sant-Roos, a pesar de ser alero, permite una versatilidad táctica y en la coherencia del juego en la posición de ‘uno’ que está aprovechando Sito Alonso de nuevo este año para un puesto en el que si bien en la dos últimas jornadas Ludde Hakanson ha conseguido dar un paso adelante, el que se ha diluido por el camino está siendo Troy Caupain. Mientras que el sueco ha firmado 18 puntos tanto en las victorias con el Hiopos Lleida y el Leyma Coruña, confirmando su mejoría y dándole un soplo de aire fresco a su equipo desde el triple, donde el UCAM muestra uno de los peores porcentajes de la competición, el norteamericano apenas ha estado en pista. Algo más de cinco minutos (5:24) fue el tiempo que disputó ante el Lleida y ni siquiera llegó a eso ante el Leyma Coruña (4:21) en un segundo cuarto en el que tan solo realizó un lanzamiento y ni siquiera pudo armar la última jugada de la primera parte.

Sito Alonso, al igual que ha ocurrido con otros jugadores, siempre ha salido en defensa de Caupain cuando no ha podido sacar su mejor rendimiento. Pero los planes del técnico están pasando ahora por otras vías en estos dos últimos partidos en los que el UCAM necesitaba sacar los dos triunfos para poder aspirar a todo en el segundo tramo de la Liga Endesa. Cinco encuentros acumula el base sin anotar un triple, una de sus principales funciones (0/13), y sin poder convertirse en una solución efectiva para el equipo. No pasó por el plan del técnico madrileño en la segunda parte en A Coruña, como tampoco jugó tras el descanso ante el Lleida.

Aún así, Troy Caupain está siendo incluido en las convocatorias de Sito Alonso, que tiene que hacer un descarte al contar con 13 jugadores tras la marcha de Arturs Kurucs al Breogán, y se está quedando fuera el base Dani García, una de las dos caras nuevas respeto al pasado curso junto con Vladimir Brodziansky.