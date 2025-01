Carlos Alcaraz llega como un ciclón a otro duelo con Djokovic

Carlos Alcaraz está de vuelta a los cuartos de final en el Open de Australia. El murciano superó los octavos sin necesidad de completar el partido ante un Jack Draper que se vio obligado a abandonar por problemas físicos cuando se completó el segundo set. 7-5 y 6-1 en poco más de hora y media de partido.

Era de esperar que pudiera suceder tras las más de doce horas que había acumulado el británico en las tres rondas anteriores. Pudo aguantar bien el primer set Draper, pero ya en el segundo parcial no pudo ni oponer resistencia, decidiendo dejarlo antes de tiempo ante un Alcaraz que jugó a placer.

No fue fácil el inicio de partido, con algunas dudas en el saque, cinco dobles faltas cometió el murciano, y desaprovechando muchas opciones de rotura al servicio de Draper, que resistió bien la embestida inicial de Alcaraz.

Consiguió por fin la rotura el murciano en el sexto juego, pero varios errores con el servicio y golpes fallidos dieron la posibilidad a Draper de volver a igualar el set. Pese a ello, Alcaraz no entró en pánico y volvió a encontrar el ritmo deseado, cerrando con una nueva rotura ante del desempate.

Novak Djokovic se encaró con el público. / JAME ROSS/EFE

7-5 y primeros problemas para Draper, que se tuvo que marchar al vestidor para ser atendido. Era el inicio del fin, porque en ningún momento pudo competir en buenas condiciones el británico. 6-1 a placer en poco más de media hora para el murciano que vio como Draper acababa tomando la mejor decisión posible para él.

Después llegó el duelo de Djokovic. Sin miramientos y con un nuevo aviso aceptó el serbio la ‘invitación’ de Carlos Alcaraz para verse nuevamente las caras. Será en los cuartos de final del Open de Australia, donde nunca se habían enfrentado todavía, después de que el serbio venciera sin problema alguno al checo Jiri Lehecka por 6-3, 6-4 y 7-6 en 2 horas y 41 minutos de partido.

Un mermado Davidovich dice adiós Alejandro Davidovich, mermado físicamente tanto por sus dos últimos partidos a cinco sets como por la molestia sufrida en la pierna derecha en la primera manga, se despidió en los octavos al caer duramente contra el estadounidense Tommy Paul, duodécimo favorito, por un triple 6-1. No pudo igualar su mejor resultado en un ‘slam’, el cual registró en el Roland Garros y tampoco pudo convertirse en el decimocuarto español en clasificarse a los cuartos de final en Melbourne Park., pese a cuajar un gran torneo.

No se presagiaba una cita fácil para el diez veces campeón en Australia, pero como bien mostraba un cartel entre la gente que llenaba la Rod Laver Arena, la pista central de Melbourne Park bien podría empezar a llamarse ‘Djokovic Arena’.

El serbio dejó sin apenas opción a nada a un Lehecka que llegaba con un 8-0 de balance en 2025 y sin haber sufrido lo más mínimo en las rondas anteriores, pero ‘Nole’ es mucho ‘Nole’ en Australia.

Solo la igualdad pudo reinar en los primeros compases de partido, hasta que a partir del sexto juego, el checo empezó a desquebrajarse ante la fiabilidad de Djokovic. Entregó su servicio en lo que sería un parcial de cinco juegos seguidos para el serbio, que dejaría set arriba y rotura a su favor el partido.

Demasiado cómodo para Novak Djokovic, que pese ver como Lehecka iba recuperando su juego poco a poco, no falló y mantuvo sin problemas su servicio para cerrar el segundo parcial y ampliar su ventaja.

Arrancó de igual manera el tercer set, con rotura para Djokovic, aunque pudo el checo de manera inmediata romper por primera vez a ‘Nole’ que se desesperaba con el público y los constantes ruidos para despistarle, como ya sucediera ante Machac. Pese a la comodidad del marcador a su favor, el serbio tenía un rebote monumental y sus gestos se iban sucediendo.

Pese a ello, como ya es habitual, nada le sacó del partido. Tampoco un Lehecka que demostró por fin porque era uno de los tenistas más en forma del momento. Asumió riesgo el checo con la derecha y fue apretando el partido hasta llevarlo al desempate, donde allí Djokovic volvió a demostrar porque es el tenista con más títulos en Australia.

Como nadie se mueve el serbio en estas situaciones. Y lo volvió a demostrar. 7-4 en el ‘tie break’ y victoria, eso sí, con enfado monumental. No quiso responder el serbio a las preguntas sobre la pista de Jim Courier, mostrando su descontento con el público, que acabó abucheando su decisión.

Cabreos aparte, Djokovic alcanza los cuartos de final en Australia por 15ª vez en su carrera, algo que solo consiguió Roger Federer.

Mañana martes, Melbourne vivirá el octavo episodio de una rivalidad que ya es legendaria en el tenis. Desde la final de los Juegos Olímpicos, que acabó con la recordada victoria de Djokovic, no se han vuelto a enfrentar. Primera vez en Australia y cuarta en un partido de Grand Slam.

En global, 4-3 a favor del serbio que busca su undécimo título en Australia y el vigésimo quinto de Grand Slam ante un Alcaraz que quiere derribar por fin la puerta de las semifinales en Melbourne.

«Si pienso en todo lo que ha hecho en el tenis, yo no podría jugar. Sé que soy capaz de vencerlo. Eso es todo lo que pienso cuando me enfrento a él», aseguró Alcaraz tras su victoria ante Draper, que se retiró por lesión.

Zverev no falla

Además, el alemán Alexander Zverev superó al francés Ugo Humbert por 6-1, 2-6, 6-3 y 6-2 en dos horas y 16 minutos y se enfrentará con el estadounidense Tommy Paul en el otro partido de cuartos de final por la parte baja del cuadro.

Fue la primera vez desde que arrancó la competición que el germano no superó la ronda en sets corridos, después de ganar por 3-0 al galo e invitado Lucas Pouille, al español Pedro Martínez y al británico Jacob Fearnley.

Zverev, que sigue con la tarea pendiente de conseguir su primer Grand Slam -fue finalista en el Abierto de Estados Unidos y en Roland Garros-, igualó a su compatriota Boris Becker con cuatro participaciones en los cuartos de final de Australia, los alemanes con más presencias más allá de la cuarta ronda.

Por tanto, por la parte baja del cuadro los cuartos de final son Novak Djokovic-Carlos Alcaraz y Tommy Paul-Alexander Zverev, y por la parte de arriba Jannik Sinner o Holger Rune contra Alex Michelsen o Álex De Miñaur, Gael Monfils o Ben Shelton frente a Lorenzo Sonego o Learner Tien.

«Si pienso en todo lo que ha ganado Djokovic, no podría jugar»

Carlos Alcaraz (3) comentó en la rueda de prensa posterior a su victoria en los octavos de final que si piensa en todo lo que ha ganado el serbio Novak Djokovic, que podría ser su rival en los cuartos de final, no podría jugar el partido. «Intento no pensar en todo lo que ha conseguido, si pienso en todo lo que ha hecho no podría jugar. 24 grandes, más semanas como numero uno. Pienso en que puedo ganarle, saber mis armas. Vamos a jugar y creer», explicó el murciano. «En los cuartos de final de un Grand Slam están los mejores del mundo. Si no fuera Djokovic, puede ser otro de arriba del ranking. Jugar contra Novak nada va a cambiar, sí que cambiaría algo si fuese una final. Voy a preparar el partido del mismo modo que hice anteriormente», comentó un Alcaraz que se enfrentará mañana, en horario por fijar, al serbio.

«Obviamente estoy un paso más cerca. Lo que he aprendido en otros Grand Slams es el hecho de ir día a día, si no, pueden ser muy largos. Sólo en el presente, respetar todas las rondas y jugadores. Eso ayuda para ver tu mejor nivel», desveló después de lograr su paso para los cuartos de final por segundo año consecutivo.

Novak Djokovic, por su parte, aseguró sobre Alcaraz que «es genial verlo, pero no es tan bueno jugar contra él. Espero una gran batalla, como es el caso en la mayoría de los partidos en los que nos enfrentamos. Tal vez solo un par de veces fueron bastante claros para un lado. En la final de Wimbledon del año pasado él fue la fuerza dominante en la cancha. En cambio, yo hice un muy buen partido contra él en las finales ATP de 2023», recordó.