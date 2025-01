La Unión, a la caza del líder

La Unión Atlético ha logrado asentarse en la zona de play off, sin embargo la ambición va más allá. Los unionenses no quieren dejar de mirar de cerca el liderato, ahora mismo a tres puntos. Por eso esta mañana (12.00 horas) buscarán el triunfo en la casa del Linares, una victoria que refuerce sus aspiraciones y que dé continuidad al buen comienzo del año -la pasada jornada ganaron al Villanovense-. Los de José Miguel Campos no lo tendrán fácil, y es que ru rival está en un momento ascendente. Tras sumar tres victorias consecutivas han logrado alejarse a cuatro puntos de la zona de descenso.