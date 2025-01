El UCAM se ‘autorepara’ en A Coruña

Hacía tiempo que el UCAM Murcia CB no mostraba dos caras diferenciadas en un mismo partido. Una en la que su defensa, carácter e intensidad innata no se reconocen, y otra en la que gracias a todo eso consigue el objetivo que andaba buscando. Así es como consiguió ayer, gracias a su reacción a tiempo en la segunda mitad, finalizar la primera vuelta de la Liga Endesa con ocho victorias tras imponerse al Leyma Coruña (78-86). Después de una primera parte en la que el conjunto gallego consiguió anotar 47 puntos en los primeros veinte minutos, con 29 en el segundo cuarto, el equipo de Sito Alonso consiguió encontrarse a sí mismo. Se autoreparó cuando más lo necesitaba, aunque tuvo que llamar al orden a los suyos el técnico universitario.

Apostó el madrileño por poner todos los huevos en la misma cesta. Con un quinteto cargado de físico y talento, el UCAM no se salió de su plan hasta conseguir lo que andaba buscando. No fue una tarea sencilla la de remontar los siete puntos de diferencia con los que se llegó al descanso (47-40) ante un equipo gallego que resistió hasta que se le agotaron las fuerzas en el estreno del base Thomas Heurtel tras su fichaje fallido por el Barça. Confirmó el UCAM que la mejor versión de Ludde Hakanson, con 16 puntos y 5 asistencias, está de nuevo de vuelta y Dylan Ennis, con 20 puntos, máximo anotador del partido, volvió a irrumpir cuando el balón más quemaba para desequilibrar la balanza.

Marko Todorovic, del UCAM Murcia, durante un momento del partido. / EFE

Rompe así el UCAM una racha de casi dos meses sin ganar lejos de casa en la ACB, desde el 9 de noviembre en Andorra, y enlaza por tercera vez en este curso dos victorias consecutivas para cerrar la primera vuelta con ocho triunfos. Un balance que si bien en esta ocasión no le ha servido para lograr un billete para la Copa del Rey, sí que le permite igualar su tercera mejor marca en el primer tramo de la competición y mantenerse a rebufo de los primeros clasificados para conservar su ambición de cara a esta fase de la temporada.

Supo moverse el UCAM Murcia en unos primeros minutos marcados por un ritmo lento y ataques estáticos. Apostó de nuevo Sito Alonso por Howard Sant-Roos de inicio como base y el equipo universitario firmó un parcial de salida de 0-5 tras una canasta de Brodziansky. Despertó a partir de ahí el Leyma Coruña, y el juego comenzó a ganar revoluciones. El equipo gallego le devolvió el parcial al UCAM y Barrueta lo igualó todo (8-8). Con las rotaciones, la entrada de Hakanson fue clave para que los universitarios pudieran marcar su guion de partido, con varias canastas anotadas por el sueco, aunque el Leyma Coruña aguantó el tipo (14-15). De hecho, la entrada de Heurtel, anotando en su primera acción, le dio más confianza tras una fase de dudas ante la defensa de Huskic. No obstante, Stephens desde el triple cerró un primer cuarto favorable para los murcianos (18-20).

Radovic, desde el perímetro, confirmó el buen momento del UCAM desde esta distancia en el partido. Sin embargo, Scrubb respondió al instante cortando ese 0/6 desde el triple para los gallegos en el primer cuarto (24-25). Un brillante tapón de Stephens permitió anotar a la contra de nuevo a Radovic para un UCAM que intentaba correr y anotar en los primeros segundos de posesión. Aunque eso le llevó a cometer algunas imprecisiones y pérdidas (28-29). Surtió efecto el tiempo muerto de Diego Epifanio para un parcial de 7-0, con cinco puntos de Thompkins, que tuvo que cortar rápidamente Sito Alonso (35-29). La llamada al orden funcionó, y mostró mejores sensaciones con Caupain y Sant-Roos en pista el equipo universitario para apretarlo todo de nuevo en el Coliseum (35-33). Sin embargo, los dos últimos minutos de la primera mitad se convirtieron en un intercambio de canastas en el que el Leyma Coruña estuvo más acertado con los triples de Taylor y Barrueta. El UCAM pudo aguantar este golpe gracias al siempre incisivo Dylan Ennis, pero llegó al descanso en clara desventaja (47-40).

El toque de atención de Sito Alonso en vestuarios fue claro. El técnico universitario quería recuperar la intensidad, el físico y el carácter innato del UCAM a toda costa y revolucionó el quinteto. Hakanson, Ennis, Sant-Roos, Kurucs y Diagne estuvieron en pista casi siete minutos en los que se vio una mejor versión del equipo, pero que no fue suficiente para voltear el marcador. Sí pudo acercarse el UCAM, después de dejar durante tres minutos sin anotar al Leyma Coruña, con los puntos de Ennis y Hakanson, pero el cuadro gallego aguantó este asalto al mantener su superioridad en la pintura (54-50).Logró colocarse a tan solo un punto de diferencia el UCAM, gracias a tres tiros libres convertidos por Ludde Hakanson que sirvieron para hacer el 56-55, pero un triple de Barrueta obligó a empezar todo de nuevo (61-57). Apareció de nuevo el base sueco en el último minuto de este tercer cuarto para continuar anotando, aunque no pudo rematar sus opciones de remontada el UCAM en esta fase del choque (66-63).

No perdió la fe el equipo murciano en la fase decisiva del encuentro. Era consciente de que no tenía que salirse de su guion marcado ocurriera lo que ocurriese para poder llevarse el triunfo del Coliseum gallego, y así fue. Ni siquiera el triple de Jakovics al inicio del último cuarto alteró sus nervios. Lo neutralizó rápidamente Brodziansky, quien desempeñó el rol de pívot en este tramo tras sentarse Diagne en el banquillo, y lo de Sito Alonso por fin pudieron romper el encuentro. Primero con un triple de Kurucs que sirvió para empatar (69-69), y después con un robo y canasta de Radebaugh que confirmaba que todo estaba ocurriendo según el plan establecido. Eso sí, tanto el ritmo como el juego se volvió un tanto alocado, permitiendo correr pero provocando a su vez varios desajustes ante los problemas para anotar. Fue entonces cuando apareció Dylan Ennis. El escolta volvió a irrumpir cuando el balón más quemaba para que, con sus puntos, el UCAM se pusiera por delante en el marcador por primera vez en toda la segunda mitad y llevar una voz cantante que le permitió cerrar la victoria minutos después (71-74). Otro triple de Brodziansky permitió aguantar el arreón final del Leyma Coruña, y aunque el equipo murciano pudo cerrar mucho antes el encuentro, lo acabó haciendo desde el tiro libre (78-86).

«Hemos tenido que luchar hasta el final»

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, calificó de «superimportante» la victoria que ayer logró su equipo en la pista del colista Básquet Coruña. «Hemos tenido que luchar hasta el final para poder ganar un partido súper importante para nosotros», afirmó en rueda de prensa el técnico universitario, que explicó su sorprendente cambio defensivo sobre el ataque naranja para dejar más libre al pívot Goran Huskic. «Es una situación táctica muy diferente a lo que hacemos muchísimas veces. Eso generaba que Goran no pudiera desarrollar el juego que habitualmente hace, que es el de dar asistencias a todos los jugadores en puerta atrás», analizó. Sobre el balance de la primera vuelta realizada por el UCAM, el técnico se sinceró. «No hemos sido lo suficiente humildes, y eso que lo hemos querido pero no es fácil de intentar ganar los partidos pensando que como el año pasado vas a hacerlo igual. El año pasado hicimos un esfuerzo tan grande que si no tienes esa humildad no puedes hacerlo nuevamente. Podíamos haber hecho algo más en esta primera vuelta», concluyó Sito Alonso.