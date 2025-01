El Real Murcia resurge con un triunfo ante el Hércules

Con actitud tienes más posibilidades de ganar y menos de hacer el ridículo. Si tu rival además saca su versión más conformista todo se te pone de cara. Eso le ha ocurrido este sábado al Real Murcia en el gran duelo frente al Hércules. No podía fallar el cuadro grana, y más después de la derrota en Antequera y más después de una trayectoria deficiente, y no falló. Aunque sigue dejando dudas su juego, los murcianistas pusieron más ganas que los blanquiazules y acabaron llevándose el premio. Hubo que esperar a la segunda parte. Fue en el minuto 63 cuando Alcaina remataba un buen centro de Toral para poner un 1-0 que además de tres puntos da mucha vida en la batalla por el play off.

No tenía que esforzarse mucho el Real Murcia para mejorar la mala imagen ofrecida hace una semana en el campo del Antequera, líder del Grupo II. Con un poco de intensidad, algo más de interés y más presión era suficiente. Y con esa actitud saltaron los granas al terreno de juego en su duelo contra el Hércules. Sin embargo, con ese paso adelante desde el inicio del choque, no fue suficiente. Fueron los murcianistas los únicos que buscaron la portería contraria, fueron los únicos que miraron al frente, pero no estuvieron acertados en las pocas ocasiones claras que tuvieron. Y es que, una vez más, el Real Murcia acusó no solo su falta de gol, también sus dificultades para generar ocasiones. Las mejores llegaron en dos acciones a balón parado. No encontró puerta Alcaina tras una falta lanzada por Real, tampoco fue entre los tres palos un claro remate de Saveljich después de un córner.

Como ocurriera en la primera vuelta, los de Fran Fernández daban vida a un Hércules que confirmó por qué tiene tan pocos puntos fuera de casa. Pese a llegar a Nueva Condomina crecido por su goleada frente al Castilla y a tener la oportunidad de consolidarse en el play off, los blanquiazules prefirieron esperar agazapados atrás, sin poner en peligro ni una vez a Gazzaniga, que por una vez vivía tranquilo en su portería.

Muchas novedades en el once

Le sentaron bien los cambios al Real Murcia. Necesitaba Fran Fernández agitar el ataque y necesitaba igualmente cimentar una defensa que concede demasiado. No podía repetirse la imagen en Antequera. Y menos con una afición de uñas por la mala trayectoria del equipo, que ya se ha alejado a seis puntos del liderato. Comenzó ganándose a los seguidores con la presencia de Toral, tan reclamado por la grada. Aparecía el de Pliego por la izquierda, obligando a Loren Burón a desplazarse a la derecha. También los laterales cambiaron de orden. No estaba Cadete en el terreno de juego, más que señalado. Era Mier el encargado de ocupar su sitio, provocando así que David Vicente recuperara la titularidad.

Además de las modificaciones por decisión técnica, estaban también los cambios obligados. Sin Yriarte, que en una semana transcendental prefirió hacer la maleta y marcharse a Estados Unidos a jugar un 'bolo' con Venezuela; y sin Moha, lesionado, Larrea y Palmberg aparecían en escena. También volvía al once Alberto después de cumplir un partido de sanción.

Mirando arriba

Agradeció el Real Murcia especialmente tanto la presencia de Vicente como de Toral, dos futbolistas que le ponen intensidad y también regate. No salieron los granas a especular. Tampoco se echaron una de sus habituales siestas. Metieron presión desde el principio, pero está muy lejos el Real Murcia de ser un equipo con la calidad suficiente para pasar por encima de los rivales. Quitando a Toral, falta mucho vértigo en ataque, y Alcaina, aunque apareció en acciones a balón parado, no estuvo acertado en la primera parte. La mejor llegó en un córner. Aparecía Saveljich como un toro, pero su remate no encontraba portería.

Donde hubo tranquilidad absoluta fue en el área de Gazzaniga, una buena noticia para el Real Murcia, aunque insuficiente para marcharse al descanso por delante en el marcador.

Aunque empezó la segunda parte con dos disparos de Palmberg desde la frontal, ambos detenidos sin problemas por Carlos Abad, los minutos pasaban y el Real Murcia se contagiaba del ritmo cansino del Hércules. Decepcionaba uno de los duelos más esperados de la Primera RFEF. De las pocas ocasiones que hubo antes del descanso se pasó prácticamente a la nada.

Conexión Toral-Alcaina

En el minuto 62 Fran Fernández movía el banquillo. Boateng y Pedro León entraban al campo en lugar de Larrea y Loren Burón. No dio tiempo a evaluar la importancia de los cambios. Porque a los dos minutos el Real Murcia por fin entraba a matar. Alcaina, muy batallador durante todo el partido, pero poco productivo, aprovechaba un gran centro de Toral para poner el 1-0 con suspense, y es que el balón tocó en el larguero antes de dirigirse a la red.

Conseguía el Real Murcia abrir el marcador y además conseguía obligar al Hércules a salir de la cueva, lo que dejaba espacios a aprovechar por los granas.

Ni por detrás en el marcador fue capaz el Hércules de dar miedo. Parecía que el Real Murcia tenía completamente controlada la victoria. Incluso Fran Fernández se atrevió a hacer el movimiento que más miedo le da. Aunque parezca mentiera, el Real Murcia jugó los últimos diez minutos con dos delanteros en el campo. Cuando Pedro Benito saltaba al terreno de juego no se marchaba Alcaina. Ambos compartirían espacio.

Seis minutos duró el sistema con dos delanteros. Quería asegurar Fran Fernández y en los últimos minutos apostaba por jugar con tres defensas, con Antxón Jaso. Curiosamente en ese minuto 86 llegaba la única ocasión del Hércules.

David Vicente, a la madera

Fue salvando todos los minutos el Real Murcia. Es más, en la prolongación, pudo llegar el 2-0. Lo evitó la madera. Allí se estrelló un trallazo de David Vicente tras una gran combinación de los granas. Al final victoria sin sufrimiento, algo poco habitual cuando se juega en el estadio grana, y portería a cero.