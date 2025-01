La Minera, con necesidad de ganar

Se puede decir que el partido de hoy a las 17.00 ante el Orihuela es el primero de la Deportiva en el que de verdad está necesitado de conseguir el triunfo. El equipo comenzó de manera espectacular la temporada y, cuando llegó el bache de resultados, que se podía esperar, coincidió con su sueño copero. Ahora solo queda la liga; el cuadro rojillo está noveno clasificado, justo en mitad de la tabla, a tres puntos del play off, pero solo dos por encima del play out y la victoria se vuelve fundamental para seguir mirando hacia arriba y no hacia abajo. Cifu es la novedad esta semana en el equipo de Llano del Beal.