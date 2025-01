El FC Cartagena vuelve al farolillo rojo de la clasificación

El FC Cartagena, que no gana desde el 9 de diciembre, cayó ayer al último puesto de la clasificación a Segunda División. Los albinegros se ven superados por el Tenerife, que les iguala a 15 puntos tras empatar en Zaragoza. La diferencia de goles beneficia a los isleños, que ahora son penúltimos. Pero la situación podría haber sido peor, y es que el Tenerife llegó a ir ganando por 0-2 su partido en Zaragoza. Finalmente no lograron hacerse con la victoria, conformándose con un punto que no soluciona su grave situación.

Así está la clasificación

Tanto el FC Cartagena como el Tenerife, ambos con 15 puntos, son los farolillos rojos de la clasificación en Segunda División. A ambos solo les queda agarrarse al milagro si quieren seguir soñando con la salvación.

Cada vez están peores las cosas para el Cartagena, que ahora se agarra a la llegada de Guillermo Fernández Romo al banquillo. El viernes caían ante el Oviedo, pero apenas había tenido tiempo a actuar el madrileño, que llegó el miércoles.

La permanencia a 12 puntos

A doce puntos está la zona de permanencia. Es el Burgos el que ahora mismo se salva de la quema, apareciendo en el puesto 18 con 27 puntos. Una posición más arriba está el Cádiz, también con 27 después de su victoria contra el Eldense (1-4).n