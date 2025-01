El FC Cartagena, en un túnel de difícil salida

No se cumplió el dicho de ‘entrenador nuevo, victoria segura’. En realidad era muy complicado que se cumpliera y el que menos culpa tiene de la derrota del pasado viernes es Guillermo Fernández Romo. El técnico consiguió una cosa que es importante: Eel Cartagena, aunque sin grandes alardes y sin hacer un buen partido, sí que mostró por momentos una sensación de querer mirar la portería rival, en especial en el primer tiempo. Fernández Romo probó a Ortuño arriba por Gastón Valles y, aunque no vio puerta en este primer partido, tal vez la confianza depositada en el delantero yeclano pueda dar sus frutos las siguientes semanas. Una pequeña buena noticia, junto a las ganas de los nuevos fichajes y esa sensación en el primer periodo de que podían pasar cosas. Hasta ahí.

Lo cierto es que, siendo estrictos en el análisis, el partido fue bastante flojo; el Real Oviedo se llevó los tres puntos, pero las crónicas que se hacen en la ciudad asturiana dicen que jugando así no habrá ascenso. Con un mal partido, con una sensación de juego pobre, el cuadro carballón se llevó los tres puntos del Cartagonova y, además, en el segundo tiempo no goleó gracias, una vez más, a Pablo Campos.

El Cartagena está muy lejos de ser un equipo competente, que es a lo que aspira el entrenador madrileño. No tiene mimbres para serlo, tanto es así que tuvo que poner a los dos últimos fichajes del equipo, Julián Delmás y Óscar Clemente, pese a haber entrenado una y dos veces con los compañeros, respectivamente.

No sé si utilizar el presente y decir que se necesitan o es más correcto hablar en pasado y decir que se necesitaban. La situación es tan dramática con 15 puntos en 23 jornadas, habiendo sumado dos de los últimos 15, que hacer números para ver con cuántos logras la salvación da hasta vergüenza. Lo dicho, no sé si es demasiado tarde, pero lo cierto es que la plantilla del equipo portuario sigue necesitando jugadores que aumenten el nivel. No necesita fichajes, caras nuevas simplemente. Delmás y Clemente fueron titulares ante el Real Oviedo y, como el listón de la plantilla es tan sumamente bajo, hasta se puede comentar que ambos hicieron buen partido. No estuvieron mal, pero no hicieron nada del otro mundo. Son caras nuevas. Se habla de que el Cartagena está interesado en Glauder, que ha hecho una primera vuelta desastrosa en Cádiz, de Rafa Núñez, que prácticamente no ha jugado con el Elche, o de Adrián Guerrero, lateral izquierdo del Tenerife que cumple con las dos premisas anteriores; ha jugado muy poco, pero además ha estado a un nivel paupérrimo. El Cartagena necesita 8-10 jugadores que suban el nivel y mejoren lo que hay. No necesita ‘más de lo mismo’.

3.690 espectadores

La afición ha dado la espalda por completo al equipo. Es cierto que la noche del viernes fue fría y llovió, pero la cifra de 3.690 espectadores refleja más la desconexión total existente entre los seguidores del cuadro albinegro y el club. Los que fueron mostraron carteles con el lema ‘Belmonte vende ya’. Además, durante todo el partido los cánticos contra la directiva fueron recurrentes. El club vive una situación muy complicada y no hay sensación de que vaya a mejorar a corto plazo.

Gonzalo Verdú se disculpa

El capitán del Cartagena, Gonzalo Verdú, se encaró con algunos aficionados que le recriminaron la temporada del equipo tras el partido ante el Real Oviedo. En sus redes sociales, el capitán del Cartagena, que esta temporada no ha podido jugar todavía por una lesión, se quiso disculpar con las siguientes palabras: «Me gustaría pedir disculpas por la salida de tono con algunos aficionados. Entiendo el malestar por la actual situación del club y saldré a dar la cara y a hablar siempre que sea con respeto, como siempre ha sido». Es el reflejo de lo que se está viviendo entre el club y la escasa afición que sigue yendo al Cartagonova, pero que está muy enfadada con el rumbo que está llevando el equipo en este curso.