El Águilas FC quiere seguir con su escalada en la tabla

A las doce del mediodía recibe el Águilas FC al San Fernando, dos de los favoritos de la categoría pero que de momento no cumplen con los objetivos, aunque en las últimas jornadas están redirigiendo el rumbo hacia los puestos de privilegio. Los costeros quieren mantener la buena trayectoria y las buenas sensaciones que están transmitiendo, sumando en los últimos cinco partidos tres victorias y dos empates para situarse a tres puntos del play off. Por su parte, los gaditanos, aunque no han salido de la zona de descenso, han logrado sumar tres victorias y una derrota en los últimos partidos. Fran Alcoy no podrá contar de nuevo con los extremos Nando y Sergio Chichilla, ambos lesionados, aunque recupera al central Pelón tras cumplir su partido de sanción, un regreso que provoca un «problema» a Alcoy, despues del gran partido que hizo en Almería su sustituto Soler. La duda en la alineación está en quien acompañará en el centro de la zaga a Ebuka, puesto que los laterales están fijos con Lillo Castellano y Morillas; en el doble pivote volverán a entrar Tropi y Joel; quedando en las bandas Javi Castedo y Héctor Martínez; para repetir con Kensly Vázquez y Joel Rodríguez en ataque.