El Jimbee Cartagena quiere revalidar el título en casa

Se vuelven a ver las caras un año después Jimbee Cartagena y FC Barcelona tras el triunfo del cuadro cartagenero hace doce meses en Jaén. El cuadro dirigido por Duda se llevó la primera Supercopa de su historia tras vencer por 2-1 al cuadro catalán. Esta noche a las 20.00 se enfrentan de nuevo por un lugar en la final de mañana.

El cuadro portuario llega a esta semifinal más cansado que sus rivales, ya que fue el único que tuvo que jugar el pasado miércoles. El encuentro en Peñíscola fue un problema de inicio para los portuarios, pero el buen partido que realizaron ha servido para que fuera un chute de confianza.

La baja de Waltinho, aunque no está confirmada al cien por cien, condicionaría una vez más al técnico de Florianópolis para medirse ante uno de los mejores equipos de la liga. La buena noticia para el cuadro melonero es la recuperación de Jesús Izquierdo, que ha estado fuera las últimas semanas, pero que ya se ha recuperado.

Chemi, que sigue en un estado de forma espectacular; Gon Castejón, que se ha ido destapando esta temporada y sirve de ejemplo de todos los fichajes del equipo; Motta que con su hat-trick en Peñíscola confirma que ya ha alcanzado de nuevo su mejor nivel; y Pablo Ramírez, que como pívot referencia del equipo está haciendo un gran curso, son las grandes bazas de un equipo que está haciendo una gran campaña y llega con la moral por las nubes en busca de un nuevo título.

Los resultados también están ayudando. Ante Movistar Inter el equipo no estuvo a la altura, pero es un punto negro dentro de una temporada inmaculada. En la Champions League, el cuadro portuario no dio opción a sus rivales y se clasificó para la Final Four. Ante ElPozo tuvo la victoria en sus manos y se le fue en los minutos finales, mientras que el resto de partidos de este 2025 los cuenta por victorias. Un bagaje, pese a los problemas de lesiones, que hace que el cuadro cartagenero afronte este título con garantías.

Enfrente está el equipo que para todos tiene la plantilla más completa y con más alternativas. Lo cierto es que el cuadro catalán no está haciendo una temporada redonda, ya que está teniendo muchos problemas y los resultados no están siendo los esperados. Ocupa una discreta cuarta posición en liga y ha sufrido goleadas contundentes como el 5-2 en Murcia, el 9-4 en Jaén o el 3-7 ante Peñíscola. Tras tres derrotas consecutivas, ha conseguido ganar los dos últimos encuentros y llega a esta Supercopa en ascenso. La sensación es que no hay favorito antes de que comience el partido y que se debe resolver por detalles. En ese aspecto, Duda ya ha repetido que los errores que han cometido en ciertos partidos este curso ante un equipo así penalizan más y por ahí pasan las opciones del Jimbee para revalidar el título o por lo menos dar el primer paso y llegar a la final de mañana.