Simeone, sobre la polémica arbitral en el Real Madrid-Celta: "Son episodios como los que lleva habiendo 100 años, no sé qué les sorprende"

Era la previa del Leganés-Atlético, pero el tema de conversación fue otro. Con la polémica arbitral del partido de Copa entre el Real Madrid y el Celta todavía caliente, Diego Pablo Simeone compareció en la rueda de prensa correspondiente a un partido en el que su equipo buscará la 16ª victoria seguida, pero el foco estuvo en otro lado.

"El partido de ayer no lo vi. Me comentaron que hubo episodios como los que lleva habiendo 100 años", se refirió el Cholo al ser preguntado por las decisiones arbitrales de un partido de octavos que el Real Madrid ganó en la prórroga tras varias acciones comprometidas y que han sido muy criticadas por el cuadro vigués. "No sé qué les sorprende", concluyó el argentino, que también afrimó que se puede competir porque "todos compitieron desde hace cien años y siguen compitiendo, claro que se puede", antes de analizar el gran momento de forma de su equipo.

"Vivir el momento"

"Lo que tenemos que vivir es el momento, nadie vive más el partido a partido. Hay que disfrutarlo, sabemos nuestras virtudes y defectos y hay que trabajar en consecuencia de lo que necesita. Nos toca un rival que lee muy bien los partidos", afirmó Simeone en referencia al Laganés, al que visitará este sábado (16.15 horas; DAZN).

"Lo veo como un equipo muy peligroso", valoró antes de elogiar a los menos habituales por su buen papel en Elche, y criticar el término 'unidad b'. "No es una buena apreciación. Yo veo al grupo en general, con chicos que tienen más minutos y menos. Estamos muy contentos por ellos. Tenemos una plantilla para intentar tenerlos a todos bien siempre y trabajamos en consecuencia para cada partido", recalcó Simeone, que también ironizó al ser preguntado por la supuesta falta de ambición de su discurso al incidir en el "partido a partido".

"Sí, no soy ambicioso, sí. Claro. Seguro. Sí", dijo entre risas Simeone, dejando claro, para todo el que quisiera entenderlo, que sus metas van mucho más allá de lo que asegura en público habitualmente.