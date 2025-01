De la necesidad a los retoques, el siguiente paso del Real Murcia

El primer paso del Real Murcia en el mercado invernal ha sido el esperado. Asumió el riesgo de cerrar su plantilla en septiembre con tan solo un lateral izquierdo, tras la marcha de Marc Baró que no pudo cubrir, y su primer movimiento ha sido la llegada del joven Ian Forns para competir por el puesto junto a un Kike Cadete que hasta ahora era la única pieza que contaba el entrenador Fran Fernández para esa demarcación. Ha sido coherente Asier Goiria, el director deportivo grana, de cerrar primero lo que se dejó por hacer unos meses atrás y enfocarse ahora en las posibilidades de mejora del resto de un plantel que tiene el objetivo de pelear por el primer puesto del grupo II de Primera Federación en el segundo tramo de la competición.

Tiene que tener claro la dirección deportiva el rumbo que se quiere tomar y definir claramente las posiciones en las que quiere buscar un plus, puesto que para ello deberá iniciar un efecto dominó y ligar operaciones para poder cuadrar toda su estructura de fichas. Ya apostó Goiria en el pasado mercado por mantener la calma, por aguantar y tener paciencia con negociaciones que pueden darse en los últimos días y no así en los primeros. Por lo que todo apunta a que el director deportivo del Real Murcia conservará esa estrategia para poder acceder a futbolistas que puedan dar un salto de calidad en la plantilla. Así llegaron Salvejich, Alcaina o Moha Moukhliss el pasado verano, en unos últimos días en los que el vasco dejó hueco en su plantilla para poder maniobrar.

Sin embargo, eso es con lo que no cuenta ahora. Porque por cada entrada, cada nuevo fichaje, debe darse una salida en una plantilla que actualmente tan solo cuenta con la ficha sub-23 de Andrés López libre, cedido ayer al Yeclano Deportivo. Además, debe añadir a esta fórmula una salida más para poder inscribir a un Isi Gómez que cedió su ficha el pasado verano tras ser intervenido de nuevo del tobillo. El centrocampista madrileño se encuentra desde hace días trabajando con el grupo y desde el Murcia quiere que sea ese soplo de aire fresco en una sala de máquinas que no ha podido mostrar todo su rendimiento por diversos motivos, entre ellos el de las lesiones. Sin estar inscrito Isi Gómez, con Moha Moukhliss lesionado y con Jorge Yriarte con la selección de Venezuela, Fran Fernández deberá reinventarse un centro del campo para medirse mañana al Hércules (20.00 horas) en el que Boateng anda tocado y Pablo Larrea lleva varias jornadas sin tener un papel protagonista.

Con Isi Gómez considerado como un refuerzo invernal, el foco está puesto tanto en la defensa como en el ataque. Desde el Real Murcia se está estudiando la posibilidad de fichar a un central más, más aún teniendo en cuenta ahora la marcha de Andrés López, así como es notable que se baraja la incorporación de un delantero para un ataque que no termina de ser todo lo eficaz que requiere una plantilla que aspira al primer puesto. Pero para ello deberán salir antes dos jugadores.

Un lateral veloz

«Me considero un jugador rápido, ofensivo y profundo. También me implico en tareas defensivas», expresó ayer Ian Forns, primer fichaje del Real Murcia en el mes de enero, durante su presentación. El joven jugador catalán, que ocupa ficha sub-23 y que portará el dorsal 28, llega cedido por el Espanyol tras romper su cesión en el Burgos, de Segunda División, por falta de minutos y estará disponible para Fran Fernández para mañana ante el Hércules si el técnico lo considera oportuno. «Desde el primer momento he tenido claro que quería venir aquí. La afición es un plus y eso se agradece», dijo.

Moha Moukliss, casi un mes de baja

El centrocampista Moha Moukliss, que se retiró lesionado del amistoso ante el Hajduk Split, sufre un esguince de rodilla tras las pruebas realizadas, como desveló Asier Goiria, director deportivo grana, ante los medios y no estará mañana disponible en el duelo ante el Hércules. El alcance podría ser de grado II, por lo que su tiempo de baja está fijado entre las 4 y 6 semanas.