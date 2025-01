Una final para el Cartagena en medio de una tormenta de acontecimientos

Tiene esta noche el Fútbol Club Cartagena otra final por la permanencia con la visita del Real Oviedo (20.30, Movistar+) al Estadio Municipal Cartagonova. Un estadio sobre el que ha caído una verdadera tormenta de acontecimientos durante las últimas horas, afectando inevitablemente a la atención sobre el partido. Mal asunto para el cuadro albinegro. No puede el Cartagena perder la atención sobre lo que ocurre en el césped por lo que sucede alrededor de él.

En ese contexto se mueve ahora el club portuario. La decisión de mantener a Jandro Castro durante todo el parón navideño a sabiendas de cuál era su futuro le ha restado a Guillermo Fernández Romo tiempo para preparar su plan de acción. Tras el empate a nada contra el Racing de Ferrol llegó la destitución del asturiano y el fichaje del madrileño, dos días antes de su primer compromiso.

Tan ajustada ha estado la agenda del nuevo técnico que su comparecencia de presentación ha hecho las veces de previa del partido, pero apenas ha tratado Romo el choque. Tampoco tenía argumentos para hacerlo, puesto que sólo ha dispuesto de dos sesiones de entrenamiento y sólo lleva unas horas en la ciudad. Acompañado del director deportivo, Manolo Sánchez Breis, el entrenador se mostró seguro de aceptar el reto y tiró de «lógica» para afrontarlo.

«No hay que pensar en heroicidades», fue la primera sentencia del preparador. «Hay que pensar en jugar bien y conseguir resultados», expresó antes de explicar que la decisión de fichar por el Cartagena fue «muy fácil».

Practicidad

Tiene claro Guillermo Fernández Romo que lo importante son los resultados. Unos resultados que persigue ajustándose al sentido común y las posibilidades que le ofrece su equipo. «Me considero un entrenador lógico más que ideológico», confirmó al ser preguntado por su sistema de juego preferido. «Es importante que naturalicemos a los jugadores y que seamos lógicos: atacar cuando tengamos la pelota y defender cuando no la tengamos. Hay que empezar por la gente. Conocerlos bien, ubicarlos bien, relacionarlos bien y que sea el punto de partida», argumentó.

Rendimiento inmediato

Sin tiempo para conocer a su «gente», el entrenador se abstrae de la presión del partido de hoy. «Le damos naturalidad. Buscaremos la mejor alineación y ajustar las distancias del equipo. No me voy a escudar en que necesito más tiempo, porque no lo hay. El equipo tiene que rendir», manifestó antes de adelantar que el resultado de hoy no cambia nada. «No me va a aumentar la energía si ganamos ni me va a disminuir si empatamos o perdemos», zanjó.

Dos empates seguidos son el bagaje del Cartagena en los dos últimos partidos. No puede esperar más el cuadro portuario para sumar de tres en tres y Romo es consciente. Debe ganar la mitad de los partidos que le quedan si quiere obrar el milagro.

Desveló también el entrenador las bajas seguras de Nikola Sipcic, Luis Muñoz y Damián Musto para el encuentro, al mismo tiempo que reconoció el valor de un Alfredo Ortuño que «es uno de los 10 mejores delanteros que atacan el área» y «se merece un trato especial», dando pistas de sus preferencias en el ataque albinegro.

Tendrá el madrileño las incorporaciones de Julián Delmás para el lateral derecho y de Óscar Clemente para el ataque, quienes ya han entrenado con el grupo y ya han sido inscritos en LaLiga. Los pocos minutos de ambos jugadores en sus anteriores equipos mantienen la incertidumbre sobre su estado físico. «Perfiles que queremos, gente con hambre y gente que viene ‘limpia’ este año», confirmó.

El Real Oviedo, por su parte, ha perdido una gran racha de tres victorias consecutivas conseguidas frente a Racing de Ferrol (1-5), Granada (2-0) y Real Zaragoza (2-3). Cayó el equipo de Javi Calleja contra el Córdoba (2-3) y empató frente al Real Sporting (1-1) en dos partidos consecutivos en casa.

Cuidado del aspecto mental

Por último, hizo hincapié Romo en el aspecto mental de un equipo hundido psicológicamente. «Me he encontrado un grupo que tiene que construir esa confianza», dijo. «Tenemos que compartir la responsabilidad para mejorar», añadió. Una confianza que no sólo ha perdido la plantilla, sino también la afición, a la que el entrenador quiere recuperar para la causa.

Paco Belmonte no da la cara

El presidente del Fútbol Club Cartagena, Paco Belmonte, no estuvo presente ayer en la rueda de prensa de presentación de Guillermo Fernández Romo. El entrenador estuvo acompañado de Manolo Sánchez Breis, director deportivo, quien se enfrentó a las preguntas sobre la venta del club. «Mientras Paco sea el dueño del club, no hay incertidumbre. Yo iré a muerte con él mientras que él sea el presidente y vendré todos los días con la máxima ilusión a trabajar para mantener al Cartagena en el fútbol profesional», aseguró.