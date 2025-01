El FC Cartagena vuelve a perder en el estreno de Romo (0-1)

El FC Cartagena no encuentra el camino. Tampoco con Guillermo Fernández Romo en la banda. El estreno del entrenador madrileño deja una derrota más para el conjunto albinegro que resta otra oportunidad de sumar puntos. Los fichajes de invierno, Julián Delmás y Óscar Clemente, entraron en el once inicial, aunque sin impacto en el juego. Estaba bien plantado el cuadro local cuando un error en la defensa del balón parado permitió el tanto de Alemao a los 27 minutos. No necesitó hacer más un lento Real Oviedo.

El ataque albinegro no generó lo suficiente para intimidar a un Aarón Escandell que vivió tranquilo el regreso al Cartagonova y que evitó el empate en una falta directa de Gastón. La derrota mantiene al Cartagena penúltimo con 15 puntos, a nueve de la salvación que se puede alejar dependiendo de los resultados de la presente jornada.

El inicio del choque fue frío, al igual que el clima y el ambiente en el Estadio Municipal Cartagonova, que presentó una paupérrima asistencia. Ninguno de los dos equipos se hizo con el control del balón en los primeros minutos en un reflejo de lo que sería la primera parte, sin dominio claro por parte de ninguna de las dos escuadras. Los primeros intentos, muy tímidos, llegaron por la banda de Haissem Hassan, quien retó a Cedric y Jairo en el costado zurdo albinegro. Rebasado el quinto minuto finalizó Pomares la primera llegada al área del Real Oviedo con un disparo alto.

Comenzó a mejorar el Cartagena en el 8 con su primera internada. Óscar Clemente rompió líneas abriendo para Cedric, pero el peligroso centro del camerunés fue despejado. A la contra tampoco finalizó el cuadro de Romo. Llegado el primer cuarto de hora volvió a resonar el reiterado "Belmonte vete ya" dirigido al presidente albinegro mientras el equipo mejoraba sus sensaciones sobre el campo.

Se hizo con más posesión de balón el Cartagena y avanzó sus líneas hacia campo rival. Buscó el cuadro de Guillermo Fernández Romo el envío directo hacia un Alfredo Ortuño que jugó de espaldas y bajó la pelota al césped para combinar con sus compañeros. Así llegó un disparo franco de Sergio Guerrero que se fue muy alto. También supo combinar por momentos el conjunto portuario con las subidas de Delmás y Jairo por los costados, que se apoyaron el Clemente y Cedric para generar superioridades.

Jarro de agua fría

No obstante, cuando el Cartagena parecía estar mejor plantado, llegó el jarro de agua fría en forma de gol. Una falta lejana muy evitable de Guerrero precedió al certero centro de Colombatto al segundo palo. El central David Costas superó a Delmás en el salto para devolver el balón al centro del área y ahí estuvo muy atento Alemao para meter la cabeza con decisión y abrir el marcador. El fallo en cadena de la zaga cartagenera permitió dos toques de cabeza al borde del área pequeña para el 0 a 1 sobre el ecuador del primer tiempo.

No se había merecido tanto castigo el cuadro local ni tanto premio el equipo visitante. Desde entonces intentó reaccionar el Cartagena generando ocasiones con cuentagotas, pero su mala finalización le impidió inquietar al exalbinegro Aarón Escandell. Pablo Campos se encargó de mantener las posibilidades de su equipo en el partido con un paradón a remate de Chaira de cabeza.

La lluvia, en aumento durante el tramo final de la primera parte, acompañó a los futbolistas y al equipo arbitral en su camino hacia vestuarios cuando llegó el descanso y también en su vuelta al terreno de juego. Una lluvia que vació aún más las gradas del Cartagonova. Saltó el Cartagena desconectado a la segunda mitad y sus jugadores intentaron hacer la guerra por su cuenta.

Así encontró espacios el Real Oviedo, aunque tampoco tuvo la velocidad para aprovecharlos. Chaira retó en varias ocasiones a Delmás y le superó con regates y disparos que Campos tuvo que repeler. También llegó Paulino por la banda contraria con un centro para Alemao que pudo suponer el segundo de no ser por la intervención del meta albinegro. A media hora del final llegaron los cambios de Romo buscando una reacción.

Sustituyó el técnico a Ortuño por Gastón en la punta del ataque y a Cedric por Ríos Reina en el costado zurdo. Los cambios no dieron sus frutos y volvió a realizar cambios Romo introduciendo a Pocho Román por Escriche y Aguirregabiria, quien reapareció dos meses después, por Julián Delmás.

Aarón Escandell evitó el empate

No generó más el Cartagena, aunque sí pudo empatar. Fue a balón parado, al igual que consiguió su ventaja el Real Oviedo, pero no tuvo suerte el cuadro cartagenero. Se quedó a centímetros de entrar la falta directa al borde del área de Gastón Valles que Aarón Escandell sacó de la escuadra. Precisamente Aguirregabiria lanzó arriba el rechace del meta completamente sólo en el área pequeña, aunque mal perfilado con respecto a la portería.

Desde esa ocasión, en el 73, no tuvo más oportunidades el Cartagena, que lo intentó como pollo sin cabeza en el tramo final y en el descuento. Consumidos los cinco minutos de alargue que decretó Marta Huerta de Aza se confirmó la derrota cartagenera que le mantiene sumido en la más absoluta crisis. Tras abrir la vigésimo tercera jornada, el equipo de Romo puede ver cómo se aleja la salvación dependiendo de los resultados de sus rivales directos.