Un defensor y tres aspirantes para una Supercopa muy abierta en Cartagena

La Supercopa de España pone en juego este fin de semana en Cartagena el primer título del fútbol sala nacional de 2025. El actual campeón del torneo y de la liga, Jimbee Cartagena, el subcampeón del torneo liguero, ElPozo Murcia, el campeón de la Copa del Rey, Real Betis, y el ganador de la última Copa de España, Barça, buscarán coronarse en una competición que se desarrolla el sábado y el domingo en el Palacio de los Deportes con entradas para cada una de las jornadas que van desde los 12 euros en los fondos hasta los 18 en la tribuna. Será solo el primero de los grandes torneos de este deporte que se celebrarán en la Región en 2025, ya que también se jugará la Copa de España en Murcia en el mes de marzo y la Copa de la Reina en una sede aún por definir.

ElPozo Murcia abrirá la competición enfrentándose a las 15:45 horas al Real Betis, un rival de Segunda División que esta misma temporada le dio un gran disgusto en la Copa del Rey, mientras que el Jimbee saltará a la pista a las 20:00 horas para enfrentarse al Barça en un duelo que aún no se ha vivido este curso, puesto que ambos se medirán en liga una semana después en el Palau Blaugrana en la última jornada de la primera vuelta en Primera División. A continuación hacemos un repaso detallado a cómo llega cada equipo a la competición.

Primera semifinal

ElPozo Murcia:

Si nos atenemos a su trayectoria, es el que peor llega al torneo. Pero tampoco afrontó fino la Copa de España en marzo de 2024, que se celebró en el mismo escenario, y llegó a una final que perdió en la prórroga tras una jugada desgraciada en los últimos segundos del tiempo reglamentario. Los de Dani Martínez no ganan desde que un ya lejano 19 de noviembre se impusieron en Murcia al Manzanares. Tres empates y cinco derrotas es su desastroso balance. Después de empatar en Palma llegó la debacle precisamente ante el rival en las semifinales, que es el líder de Segunda División. Fue en un duelo de Copa del Rey que acabó con el marcador de 5-1. Los sevillanos llegaron a hacer una ‘manita’ a los murcianos, que marcaron su tanto cuando el encuentro estaba totalmente decidido. El veterano Lin e Ismael, ambos con dos goles, y Álex García fueron los autores de los goles locales. Ese miércoles de finales de noviembre fue un punto de inflexión en un equipo que había firmado hasta ese momento un espectacular inicio de campeonato, estando invicto hasta esa fecha. Después llegaron las derrotas frente a Jaén, Córdoba, Peñíscola y Zaragoza. Empezaron a verse brotes verdes en el arranque de enero después de un diciembre negro en el derbi ante el Jimbee Cartagena en Murcia, donde después de un 1-3 en contra logró empatar. Y también logró una igualada en la pista de Osasuna el pasado sábado. Pero estos resultados han provocado que el equipo llegue a la última jornada de liga, donde se enfrentará a Movistar Inter el próximo sábado en Murcia, sin tener asegurada su presencia en la Copa de España que se jugará en su casa. Con Marcel ya más metido en la dinámica del juego después de recuperarse de una lesión, en la semifinal ante el Betis tendrá ElPozo toda la presión, puesto que otra derrota supondría un gran fracaso. La Supercopa no la ha ganado desde 2017 y tiene seis en su historial.

ElPozo es el que llega con peor dinámica, pero en semifinales tiene al rival con menos potencial

Real Betis:

Está en la Supercopa porque la campaña pasada, pese a descender a Segunda, ganó la final de la Copa del Rey ante el Jimbee Cartagena. El conjunto entrenado por André Brocanelo, ex del conjunto cartagenero, es el líder de la categoría de plata con 31 puntos, empatado con Alzira y Entrerríos Zaragoza. En los partidos que ha disputado entre diciembre y enero presenta un balance de cinco victorias y dos derrotas. Uno de esos encuentros que no ganó fue ante el Movistar Inter en la Copa del Rey, pero cayó por solo 3-4 después de tener contra las cuerdas a los madrileños. Su líder es Lin, ex del Barça e Inter, quien lleva diez goles en liga. También cuenta con los brasileños Diniz y Dickson, y con el cierre Rafa López, quien jugó en Barça, Jaén y Palma, entre otros. Hasta tres de sus jugadores que han pasado por la cantera de ElPozo, llegando alguno a debutar en la primera plantilla, tienen un papel protagonista en el juego. El alicantino Álex García es uno de ellos. Este curso lleva nueve goles. Otro ex de la cantera murciana es Cristian Povea, un ala sevillano que estuvo tres campañas en el filial. Y el tercero es Ismael, otro buen finalizador. El sevillano estuvo entre 2018 y 2021 en el segundo equipo de ElPozo para después pasar por Córdoba y Burela. En contra tiene el Betis que ya ‘agotó’ el factor sorpresa contra las murcianos en la Copa del Rey.

Segunda semifinal

Jimbee Cartagena:

Es el anfitrión y actual campeón de Liga y de Supercopa. Llega al torneo con las bajas de Waltinho y de Jesús Izquierdo, dos sensibles ausencias, pero el fondo de armario de los de Duda es amplio. De los dos equipos de la Región es a quien le ha tocado el rival más potente, el Barça, y encima tiene el recuerdo de esa eliminación ante su público en los cuartos de final de la pasada Copa de España. Sin embargo, el otro reto que afrontó en su pista, la Ronda Elite de la Champions, la saldó con un sobresaliente. Es el equipo que llega más desgastado por la acumulación de partidos al torneo. No solo por los que lleva ya disputados esta campaña, veintiuno en total, sino porque cuatro han sido en la primera quincena de enero. El balance de sus compromisos en los dos últimos meses es mejor fuera que en su pabellón. En casa ha caído ante Movistar Inter y Jaén, el sábado pasado, y solo ha derrotado a Ribera Navarra con mucho sufrimiento. Pero lejos de Cartagena está invicto, con tres victorias y un empate. Su mayor aval es la defensa. No en balde es el equipo de Primera División que menos goles encaja. Tras su triunfo el miércoles en Peñíscola, que lo había ganado todo excepto un partido ante sus seguidores, es tercero en la clasificación con 27 puntos.

El Jimbee juega con el factor de ser anfitrión y tendrá enfrente a un Barça que ya no domina

Barça:

Es el equipo más laureado del fútbol sala español de los últimos tiempos. Los azulgranas, que esta temporada están dirigidos por Tino Pérez tras la marcha de Jesús Velasco, en la actualidad seleccionador nacional, vuelven al escenario donde ganaron su último título, la Copa de España. Y lo hacen en un curso donde están teniendo altibajos. Khalid Bouzid, Eric Martel y Fits fueron sus fichajes el pasado verano. Recientemente ha causado baja el ciezano Álex Yepes, quien tras recuperarse de una grave lesión, rescindió su contrato hace un mes. Sigue contando con una buena versión de Pito y también ha sumado a Sergio González tras una lesión que sufrió el pasado mes de enero. Talento no le falta a los azulgranas, que están cuartos en la liga y que han ganado sus dos últimos encuentros a domicilio, contra Osasuna en Copa del Rey y en Córdoba. Pero el Barça ya no es ese rival que saca sus partidos adelante aunque no juegue bien, como ocurría en el pasado. Recientemente ha perdido en Jaén por un contundente 9-4 y en casa por 3-7 contra el Peñíscola, y llegó a encadenar una racha de tres derrotas consecutivas en liga que rompió la pasada semana.