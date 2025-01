El Real Murcia, ante otro plan de emergencia para el centro del campo

Los problemas crecen en el Real Murcia. Sobre todo en un centro del campo que durante toda la primera mitad de la temporada no ha podido contar con todas sus piezas a pleno rendimiento. Si uno de los aspectos positivos es que Moha Moukhliss se había convertido en el único fijo en esta posición, siendo titular en 15 de las 19 jornadas que se han disputado en el grupo II de Primera Federación, el mediocentro se retiró ayer del amistoso ante el Hajduk Split croata (1-0) en Pinatar Arena con evidentes gestos de dolor y preocupación tras la entrada de un jugador rival en torno a la hora de partido. Abandonó el terreno de juego por su propio pie, aunque con mucho nerviosismo al notar que algo no iba bien con su rodilla derecha y hoy será sometido a pruebas para determinar el alcance de sus dolencias.

Aunque los exámenes sean lo más favorables posibles, Moha Moukhliss podría no llegar en plenas condiciones al choque de este sábado ante el Hércules (20.00 horas, FEF.TV), que abrirá la segunda vuelta de la tercera categoría en la Nueva Condomina. Lo que provocaría que el entrenador Fran Fernández tenga que activar un plan de emergencia para recomponer una medular que se queda muy tocada antes de recibir a un rival que marcha en puestos de play off, a tan solo dos puntos de los granas en la clasificación, y que ya se impuso en la primera vuelta en el Rico Pérez (2-0). Si ya tenía que remodelar esta posición el técnico murcianista por la baja de Jorge Yriarte, al estar convocado por la selección de Venezuela para la disputa de un amistoso ante Estados Unidos también este mismo sábado, ahora deberá estar preparado para recomponer todo el plan.

Con la baja asegurada de Yriarte, otro nombre fijo salvo por un tramo de la temporada que tuvo que parar por una lesión, y la más que posible de Moha Moukliss, a Fran Fernández tan solo le quedan las opciones de Richard Boateng y Pablo Larrea para desempeñar ese rol. No obstante, el centrocampista ghanés no entró en la convocatoria para el duelo ante el Antequera del pasado domingo por culpa de unas molestias, ni tampoco participó en el amistoso del miércoles, por lo que su disponibilidad dependerá de su evolución en estos dos días. Mientras que el jugador madrileño, quien también ha arrastrado diversas dolencias físicas este año, ha aparecido a cuentagotas en los planes de Fran Fernández en los últimos meses, con apenas unos minutos ante el Fuelanbrada y el Intercity, y no es titular desde el pasado 20 de octubre. Otra vía utilizada por Fran Fernández este año, en otro periodo marcado por las bajas en esta posición, fue la de retrasar al brasileño Joao Pedro Palmberg, pero solo funcionó con garantías en el choque ante el Villarreal B.

Una opción que tiene en la recámara el Real Murcia para el centro del campo es la de Isi Gómez, quien se quedó sin ficha el pasado verano al tener que ser intervenido de nuevo de su tobillo. El jugador madrileño ya entrena habitualmente con sus compañeros y se encuentra casi recuperado. De hecho, participó en el amistoso de ayer, sin embargo, Fran Fernández todavía no puede contar con él al no estar inscrito. Por lo que para que esto ocurra, primero deberá abandonar la plantilla un futbolista con ficha sénior en un mercado que ayer se abrió con la llegada del lateral izquierdo Ian Forns.