Guillermo Fernández Romo: "No hay que pensar en heroicidades"

Guillermo Fernández Romo (23 de noviembre de 1978) se mostró muy ilusionado y optimista en su presentación como nuevo entrenador del Cartagena: “Para mí estar aquí es una gran oportunidad y estoy feliz y encantado".

El técnico madrileño llega a un equipo que está en una situación muy delicada; sobre esto tiene claro cuál es la solución para salir de ahí: “Soy entrenador y vamos a jugar al fútbol. No hay que pensar en heroicidades. Hay que pensar en jugar bien y conseguir resultados. La decisión es muy fácil".

El entrenador no mira al pasado: “Todo lo que ha pasado desde ayer ni lo voy a mirar. No nos va a ayudar. Me he encontrado un grupo que tiene que construir esa confianza. Tenemos que compartir la responsabilidad para mejorar”. No ha querido hablar de si es un técnico ofensivo o defensivo: “Me considero un entrenador lógico más que ideológico. Es importante que naturalicemos a los jugadores y que seamos lógicos: atacar cuando tengamos la pelota y defender cuando no la tengamos. Hay que empezar por la gente. Conocerlos bien, ubicarlos bien, relacionarlos bien y que sea el punto de partida".

El resultado de mañana no cambia nada.

Guillermo Fernández Romo no ve lo de mañana como una final: “Afrontamos el partido con naturalidad, buscaremos la mejor alineación, generar en dos días dos situaciones que nos puedan ayudar, ajustar las distancias del equipo. Ni yo mañana me voy a escudar en que necesito tiempo, porque cuando no lo hay, el equipo también tiene que rendir. No me va a aumentar la energía si ganamos mañana ni me va a disminuir si empatamos o perdemos”.

Guillermo Fernández Romo en la presentación / Iván Urquízar

El factor motivacional.

Prácticamente la mitad de los abonados han dejado de ir al Cartagonova las últimas semanas. En ese aspecto, el entrenador albinegro confía en que se recupere esa unión del curso pasado: “Cuando uno consigue algo una vez, tiene la capacidad de volver a repetirlo. La afición demostró que podía llevar en volandas al equipo el año pasado y hay que pensar que se puede volver a hacer”

El equipo hace aguas tanto en ataque como en defensa y Romo no cree que deba priorizar una faceta por encima de otra: “Hay que mirar todo. Sería una incoherencia centrarse en una cosa. El equipo tiene que tener registros para saber atacar y para saber defender. No tenemos que ser más competitivos, tenemos que ser más competentes”.

Sobre Alfredo Ortuño, el entrenador madrileño confía mucho en él para la segunda vuelta: “Es uno de los 10 mejores delanteros que atacan el área. Se merece un trato especial”, expresó Romo.

El equipo tendrá varias ausencias importantes de cara el partido de mañana: “Son baja Musto, Luis Muñoz, Sipcic”. El técnico ha confirmado que no podrán jugar en el importante ante el Oviedo.

Contento con los fichajes

Perfiles que queremos, gente con hambre y gente que viene ‘limpia’ este año. Además, tienen posiciones específicas. Delmás para ayudar y competir con Martín Aguirregabiria. Para hacernos mejores es bueno que haya exigencia en el día a día entrenando.

“Óscar Clemente es un atacante, puede jugar dentro o fuera, nos va a dar pie, finalización y nos va a ayudar a complementar diferentes opciones con el resto de jugadores que ya tenemos”.

Manolo Sánchez Breis: “Vamos a estar aquí al menos hasta el 30 de junio”

Manolo Sánchez Breis también respondió preguntas y fue muy contundente sobre el futuro del club. Aunque reconoció que no es su parcela, el hecho de que el club pueda ser vendido no va a afectar a la gente que está trabajando dentro del mismo y van a finalizar este curso trabajando para el FC Cartagena. “Mientras Paco sea el dueño del club, no hay incertidumbre. Yo iré a muerte con él mientras que él sea el presidente y vendré todos los días con la máxima ilusión a trabajar para mantener al Cartagena en el fútbol profesional. Pase lo que pase, los que estamos aquí vamos a terminar la temporada. Hasta el 30 de junio vamos a estar aquí, venga gente de fuera aquí o no. No nos vamos a ir”.

Romo junto a Manolo Sánchez Breis / Iván Urquízar

Dos o tres fichajes

Sobre las incorporaciones, el director deportivo ha reconocido que faltan jugadores or llegar: “No tenemos un número en concreto, va a depender de las opciones del mercado, pero hay carencias. Entre dos o tres jugadores más. Miramos extremos y delanteros. Sabemos que son las posiciones donde tenemos que mejorar”.

Julián Delmás y Óscar Clemente podrán debutar como nuevos jugadores del Cartagena mañana: “Está trabajando la gente de administración en su inscripción. Podrán estar mañana".

Sobre si se ha tardado mucho en cambiar de entrenador, Manolo Sánchez Breis fue claro: “Somos gente de dar continuidad. No somos amigos de hacer cambios; creíamos que el descanso de Navidad podía venir bien a todos y tener así un cambio de rumbo. Las sensaciones eran las mismas y por eso decidimos cambiar ahora”.

Manolo Sánchez Breis, Guillermo Fernández Romo y Mariano Belmonte / Iván Urquízar

En el capítulo de bajas se esperan pocos cambios. La plantilla es corta y nadie ha pedido irse: “Nadie se quiere marchar. Todos quieren seguir con nosotros”. Dentro de la plantilla hay un caso especial como el de Gonzalo Verdú, que está lesionado todo el curso, pero de momento no se ha tomado ninguna decisión respecto al defensa: “Gonzalo Verdú es un estandarte en el club. Si tenemos que hacer algo respecto a él, lo diríamos, pero de momento no se ha tomado ninguna decisión”.