Arturs Kurucs, un adiós cantado en el UCAM Murcia

Sito Alonso y Alejandro Gómez querían aligerar la plantilla del UCAM Murcia CB. Con catorce fichas profesionales, consideraban que había ‘overbooking’. Dos jugadores eran los señalados, Arturs Kurucs y Dani García, pero el segundo de ellos tiene contrato para una temporada más con opción a una tercera. El primero se había quedado fuera de la convocatoria en los dos últimos compromisos y, encima, en su posición tiene a Dylan Ennis, el jugador que más minutos está en pista de todo el equipo y de la ACB, y Jonah Radebaugh. Y en medio de esta situación apareció el Río Breogán, que ha perdido esta semana a Aleksandar Aranitovic con una rotura parcial de la fascia plantar. En torno a dos meses estará de baja el serbio. «Hay que buscar un recambio para Aranitovic porque no podemos sobrecargar la plantilla», dijo el director deportivo de club gallego, Tito Díaz, horas después de conocerse el alcance de la lesión.

Durante este jueves surgió el rumor que conforme avanzaron las horas se fue cristalizando, y Arturs Kurucs acabará la temporada en el club gallego y también su contrato con el UCAM Murcia. Al letón ya le abrió el club la puerta para que se marchara hace semanas, pero se ha resistido hasta ahora. Esta campaña no ha jugado desde la derrota en Tenerife en la duodécima jornada y solo tiene ocho encuentros en liga ACB con medias de 7:39 minutos, 1,9 puntos y 0,5 asistencias. El jugador podrá volver a tener protagonismo en un equipo que está luchando por mantener la categoría y los universitarios se quedan con los mismos jugadores en plantilla con los que empezaron la temporada, trece.

Sito Alonso: "Tenemos que recuperar esa intensidad que nos lleve a romper los partidos"

Antes de conocerse que Arturs Kurucs estaba en el radar del Breogán, el entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, compareció en rueda de prensa para analizar el choque de este sábado en la pista del Leyma Coruña, el último de la primera vuelta. Los universitarios afrontarán el choque (18:00 horas) con el reto de alcanzar las ocho victorias frente a un rival donde debutará el base francés Thomas Heurtel. «Es un jugador impresionante, volvía a la Liga para jugar en un principio con el Barcelona, uno de los mejores equipos de Europa, y finalmente recaló en un recién ascendido y su impacto será brutal, afirmó el preparador madrileño, quien añadió sobre el rival que «es un equipo que tiene momentos impresionantes en los partidos con jugadores de altísimo nivel y ahora, si le añades a Heurtel, hablas de que será un encuentro de una complejidad máxima y en el que debemos estar muy bien preparados».

Después de firmar una racha de solo dos victorias en las últimas ocho jornadas de liga y antes de recibir al Barça el próximo domingo en la última semana sin partido de Basketball Champions League, Alonso considera que su equipo necesita «recuperar esa intensidad que nos lleve a romper los partidos sin depender de si las metemos o no. Pensamos en mejorar el acierto y tenemos que saber que olvidar las cosas fundamentales que dependen de tu propio esfuerzo, supone bajar el nivel tanto mental como competitivo. Falta todavía un empujón más para que en esos momentos de posible ruptura de partid, no dejemos al contrario encontrar una vía de escape, algo que nos viene pasando tanto en casa como fuera». También habló el preparado de «estrujar al rival para que no pueda salir del problema que tiene», concluyó.