El Real Murcia inicia el papeleo de la ciudad deportiva... 8 meses después

Las máquinas no empezaron a trabajar en la futura ciudad deportiva del Real Murcia en verano. Tampoco hubo novedades en septiembre. Y no será en enero, tal y como volvió a prometer Felipe Moreno hace solo una semanas, cuando se inicien las obras. Tendrán los aficionados granas que seguir esperando. Posiblemente varios meses más. Porque, de hecho, el procedimiento no se inició hasta ayer. Fue este martes cuando el Real Murcia presentaba la solicitud con la que pretende conseguir la concesión por parte del Ayuntamiento de los terrenos municipales en los que se levantará la mencionada instalación.

Aunque fue el pasado mes de mayo, en un acto en Nueva Condomina abierto al público, cuando se presentaba el proyecto, en todos estos meses no se había avanzado absolutamente nada, por mucho que Felipe Moreno hablara una y otra vez de «empezar a mover terrenos». Ni en esos meses se podían mover terrenos, ni tampoco en las siguientes semanas, porque ahora, tras la petición formal de la concesión, se inicia una etapa de papeleo, en la que se trabajará en los despachos, pero no sobre el terreno.

En esta fase, el Real Murcia tendrá que presentar al Ayuntamiento el proyecto urbanístico, acompañado de toda la documentación que rodea al mismo. Será entonces cuando los técnicos municipales de las concejalías correspondientes, apareciendo a la cabeza la de Urbanismo, elaboren sus informes dando el visto bueno o no a lo planteado por el Real Murcia.

«Es ahora cuando se inicia el procedimiento», explicaba ayer a esta redacción Antonio Navarro Corchón, concejal de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia, añadiendo que este proceso «puede tardar meses». Y es que es necesaria la aprobación de un Plan Especial para poder llevar a cabo las obras en los terrenos municipales situados en la zona norte de la ciudad, junto a la rotonda de los Cubos, y que tienen que ser cedidos al propio club grana.

El concejal de Urbanismo de Murcia no es el único prudente. El mismo alcalde, José Ballesta, indicaba ayer en un acto en Nueva Condomina que «no puedo dar plazos. Aunque está todo muy avanzado, hay que tener todos los informes técnicos y jurídicos para poder dar el siguiente paso».

Fue en ese acto, en el que el Ayuntamiento y el Real Murcia se daban la mano una vez más con motivo en esta ocasión de la celebración del 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad, en el que Felipe Moreno aprovechó para mostrar el documento presentado para obtener la deseada concesión. A diferencia de Ballesta y Navarro Corchón, el cordobés fue el más optimista, llegando a decir que la próxima semana ya se podría empezar a limpiar los terrenos, confiando además en que para agosto la plantilla ya pueda estar entrenando en esa nueva ciudad deportiva.

Cuatro campos para empezar

La futura ciudad deportiva del Real Murcia se levantaría sobre 100.000 metros cuadrados, que el Ayuntamiento cedería para su construcción. Como una buena parte de ese terreno todavía no es de titularidad municipal, la idea actual de Felipe Moreno, tal y como explicaba el pasado mes de diciembre, es desarrollar una primera fase en la que se construirían «cuatro campos de fútbol, dos de hierba natural y otros dos de césped artificial, además de tres módulos de vestuarios y habitaciones para el equipo y las bases, con un aparcamiento de alrededor de 200 plazas en superficie».

1.200 abonos para personas en situación de vulnerabilidad

El Real Murcia conmemorará los 1.200 años de la fundación de la ciudad de Murcia junto con el Ayuntamiento donando precisamente 1.200 abonos a personas sin recursos del municipio, una acción que contará con la participación de diversas asociaciones locales. Así lo indicaron ayer el presidente del club deportivo, Felipe Moreno; y el alcalde de Murcia, José Ballesta, en un acto que tuvo lugar en el antepalco de honor del propio estadio. De este modo, la centenaria institución grana se une a la conmemoración del aniversario redondo de la fundación de la capital de la Región, entonces con el nombre de Mursiya, que fue en el 825 después de Cristo se convirtió en la capital de la cora de Tudmir en sustitución de Uryola -hoy Orihuela-.Habrá más muestras de solidaridad y así el encuentro a celebrar el sábado a las ocho de la tarde contra el Hércules de Alicante en Nueva Condomina, correspondiente a la vigésima jornada liguera en el grupo 2 de la Primera RFEF, será el partido conmemorativo Murcia 1.200 y en el mismo se prevé la asistencia de más de 20.000 aficionados. «Este año 2025 la ciudad de Murcia cumple 1.200 años, 12 siglos de historia, y una parte viva, pujante, dinámica de esa historia la representa el Real Murcia, que durante los últimos más de 100 años ha sido parte significativa de esta historia Murcia. Ser murcianista es una manera muy especial de ser murciano», apuntó Ballesta con su habitual prosa.