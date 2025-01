Marcel: "Tenemos la ocasión de cambiar la racha con un título"

ElPozo Murcia afronta este fin de semana en Cartagena la Supercopa de España, primer título de la temporada 2024-2025, con una racha de dos meses sin ganar. Desde que cayó ante el Real Betis, su rival este sábado en semifinales, en la Copa del Rey, no ha sumado ni un triunfo. Solo ha sido capaz de empatar en casa con el Jimbee Cartagena y fuera con Osasuna.

Durante todo este tiempo apenas ha podido contar con Marcel, su goleador. El brasileño admitió ayer que «estoy un poco mejor, pero la verdad es que me está costando más de lo que esperaba. La lesión fue gorda, en una zona muy complicada», comentó, para añadir que «en el partido ante el Jimbee no estaba en condiciones de tirar a puerta. Hemos apretado un poco para poder jugar, pero cada día me encuentro mejor». Apuntó también que «en Pamplona, pese a que seguía con molestias, tenía que jugar sí o sí porque tampoco estaba Felipe Valerio, pero me ha venido bien. Tienes miedo de hacer todo, de dar un pase largo, de esprintar, de tirar a puerta... Llegar a la Supercopa y meterme directamente habría sido muy difícil. El partido en Pamplona me ha venido bien y tengo la sensación que ya estoy para competir bien».

El brasileño achaca la mala racha a una confianza que se ha ido minando al acumular derrota tras derrota. «Perder en la Copa del Rey nos hizo mucho daño, pero si al partido siguiente no ganas, como ocurrió, las cosas van a peor y al final te va quitando la confianza. Pero esta semana lo podemos cambiar con un título, que para nosotros sería importante», dijo.

«Siempre estamos mirando atrás y tenemos que mirar adelante. La mala racha sigue y eso lo podemos cambiar. Podemos recuperar la confianza y estar otra vez jugando una final», continuó diciendo el goleador, quien señaló también que «me duele no haber ganado ningún título con esta camiseta, pero no podemos mirar atrás. Tenemos la oportunidad en la Supercopa de cambiar la historia. El título no es importante para el que pierde, pero sí para el que gana», concluyó.