El Coruña, un ‘camaleón’ para cerrar el UCAM la primera vuelta

El UCAM Murcia CB cierra este sábado la primera vuelta de la Liga ACB. Después de ganar solo dos partidos en las últimas ocho jornadas, el último de ellos el pasado domingo contra el Hiopos Lleida, tiene la oportunidad de alcanzar las ocho victorias, el tercer mejor registro de su historia. Pero para ello deberá ganar a domicilio al Leyma Coruña, un equipo ‘camaleónico’ en su cancha, donde fue capaz de derrotar al Real Madrid en la primera jornada, pero que no gana ante su público desde hace dos meses y medio. Desde que derrotó al Casamento Zaragoza en la quinta jornada, ha caído contra Tenerife, Baxi Manresa, Joventut, Surne Bilbao y Valencia Basket. Además, llega al choque de la decimoséptima jornada tras perder sus cinco último partidos.

Lima, en plazo para volver

Las bajas por lesión, unido a la marcha del dominicano LJ Figueroa, han causado un efecto devastador en el Leyma Coruña. Uno de los jugadores que podría estar este sábado ante el UCAM Murcia es el pívot Augusto César Lima. El exuniversitario cayó lesionado a principios de diciembre. Desde entonces está en la enfermería, pero ya han transcurrido las seis semanas que inicialmente los servicios médicos del club le dieron para recuperarse de un problema en el gemelo interno de la pierna derecha.

El equipo recuperó en la pasada jornada a otro de los que tenía lesionado, el escolta Phil Scrubb, y también pudo entrar en la convocatoria el base murciano Álex Hernández, un jugador que cumple su tercera temporada en el club, donde se ha convertido en una institución. El protagonismo del director de juego del barrio del Infante, que es el capitán de la plantilla, es escaso en el juego, pero tiene mucho peso en el vestuario.

Heurtel, más pólvora

El ex del Manresa Brandon Taylor y el ala pívot Trey Thompkins, que jugó en el Real Madrid, son los referentes ofensivos junto al alero Yunio Barrueta, uno de los artífices del ascenso. Y el club ha sumado ahora más pólvora con el base Thomas Heurtel, ex del Barça y del Madrid que hace dos semanas protagonizó una rocambolesca situación. Cuando se encontraba ya en Barcelona para regresar al club azulgrana, su fichaje fue desestimado por presiones de aficionados culés. Ayer fue presentado y este sábado debutará contra el UCAM Murcia pese a que lleva mes y medio sin jugar desde que salió del Shenzhen Leopards de la liga china. «El equipo me necesita y tenía muchas ganas de jugar. Estoy preparado para jugar siempre. Hace mes y medio que no lo hago, no me encuentro a mi mejor nivel, pero estoy listo», dijo ayer en su presentación el francés, quien tiene una cláusula de salida para un club de Euroliga.