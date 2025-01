El Real Murcia entra de lleno en una curva peligrosa

El Real Murcia ha acabado la primera vuelta acomodado en la zona de play off. Solo en dos de las 19 jornadas disputadas acabaron los granas fuera de los cinco primeros puestos. Algo que no sucede desde la jornada 29 de septiembre. Sin embargo, tras el cierre del primer tramo de la competición, nadie está satisfecho en Nueva Condomina. Es más, recién iniciado el mes de enero, hay más dudas que nunca. Y es que el equipo de Fran Fernández, en vez de evolucionar, algo que ha prometido el técnico en muchas ocasiones, lleva semanas en plena involución.

No llegan los triunfos -solo dos en las últimas nueve jornadas-, pero tampoco se ven brotes verdes en el juego, un juego cada vez más inexistente y que deja en entredicho el trabajo de un Fran Fernández que parece agarrado a un guion que no da resultado pero que no es capaz de dar una vuelta de tuerca en busca de soluciones. Sumado todo, el Real Murcia sobrevive en play off gracias a sus números de las primeras cinco jornadas, donde se consiguieron tres victorias, porque desde principios de noviembre, cuando se dejó escapar el liderato, los granas andan con el freno de mano echado. De hecho, tras la derrota en Antequera, el liderato se aleja ya a seis puntos, mientras que el sexto se acerca a tres. Y todo en el Grupo II más débil de la corta historia de Primera RFEF.

Porque lo ocurrido este domingo en Antequera, no es un error puntual. La dolorosa derrota frente al líder, donde los granas pudieron salir goleados en la primera parte de no ser por las paradas de Gazzaniga, solo viene a confirmar la curva peligrosa en la que se están metiendo los murcianistas, una curva que se hace más que evidente con los números sobre la mesa.

Solo dos victorias en nueve partidos

Un mal día lo puede tener cualquiera. Sin embargo, lo ocurrido en El Maulí es mucho más que un mal día. La imagen ofrecida por los granas, superados con creces por el líder, solo viene a confirmar la tendencia negativa en la que se ha metido ya el equipo. Porque, aunque Fran Fernández se agarre a la clasificación, donde los murcianistas andan cómodamente en el play off, las victorias no llegan, y sin victorias los colchones se acaban reduciendo hasta quedar en nada.

Y es que, desde que se iniciase el mes de noviembre, mes que debería poner de relieve la mejor versión del Real Murcia, el Real Murcia apenas ha sido capaz de ganar. Dos victorias en nueve jornadas son un bagaje demasiado escaso para un equipo que tiene que ser «primero sí o sí».

Quitando las victorias ante el Ibiza, gracias a un gol de Carrillo en el minuto 93, y frente al Castilla, los granas salieron goleados de Ceuta, no pasaron del 0-0 frente al Sanluqueño en Nueva Condomina; cedieron dos puntos ante el colista y saltaron por los aires en solo 20 minutos en El Maulí, por destacar algunos partidos. En total, 2 victorias, cinco empates y dos derrotas, o lo que es lo mismo, once puntos de 27 posibles.

Ni un solo triunfo ante los siete primeros

El Real Murcia que compite por ser «primero sí o sí» no ha sido capaz de ganar en toda la primera vuelta a uno de los siete primeros clasificados. Y ese dato también deja a las claras que a los granas les falta mucho para ser uno de los favoritos al ascenso, y más si tiene que jugárselas en un play off. Además de caer ante el Antequera, también perdió contra el Betis Deportivo y el Hércules, tercero y cuarto; empatando con el Atlético B. Tanto el sexto como el séptimo, Ceuta y Yeclano, también dejaron sin puntos a los murcianistas en sus enfrentamientos.

Undécimos en la clasificación de las últimas diez jornadas

Que el Real Murcia está ahora mismo en una completa crisis de resultados lo confirma una hipotética clasificación de las últimas diez jornadas. Si solo se cogieran los resultados de ese segundo tramo de la primera vuelta, el Real Murcia aparecería con solo 14 puntos. Pero lo más llamativo es el puesto que ocuparía. Porque el Real Murcia de Fran Fernández aparecería en el undécimo puesto, mientras que el mejor de ese tramo sería el Antequera, que ha conseguido sumar hasta 22.

Pero incluso retrocediendo un poco y cogiendo las últimas 15 jornadas, el Real Murcia quedaría más que retratado, con un octavo puesto después de 21 puntos logrados. Encabezarían esa tabla hipotética el Antequera (28), el Betis B (25) y el Hércules (23), curiosamente tres de los equipos que pelean por el ascenso.

La prometida reacción en casa nunca llega

El Real Murcia perdía su primer partido de la temporada en casa. Era el Yeclano el que dejaba con cara de tontos a los granas. Pero aquel pinchazo parecía algo aislado. O eso nos hacía creer Fran Fernández. Sin embargo, completadas ya 19 jornadas, la dinámica de los murcianistas en su estadio deja mucho que desear. Es más, su último partido en 2024, ante el colista, acabó con un decepcionante 1-1, después de ir por detrás en el marcador. Además del Intercity, también han sacado puntos de NC equipos como el Sanluqueño, el Atlético B, el Marbella, el Betis B y el Yeclano. Trece puntos en 9 partidos como local demuestran que esa prometida reacción en casa no llega.