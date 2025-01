El FC Cartagena empieza a preparar el partido del viernes con Imbernón

Jandro Castro ya es historia en el Fútbol Club Cartagena. Su tardía destitución sobre el ecuador de la temporada ha dejado huérfano de entrenador y sin rumbo al conjunto albinegro. Un rumbo que necesita encontrar el equipo antes de que sea más tarde. Debe hacerlo, por ahora, sin un capitán que maneje la brújula ya que aún no ha anunciado la entidad portuaria el sustituto del asturiano en el banquillo. Al mando del equipo de forma provisional se ha colocado Paco Imbernón, el hasta ahora preparador físico de la plantilla.

Con el anuncio de la marcha de Castro el pasado domingo por la tarde llegaron los primeros cambios. El del horario fue el primero. Después de haber mantenido una rutina de entrenamientos matutinos, el cuerpo técnico fijó la hora del entrenamiento del lunes a las 16.00 de la tarde. Quizás, en un intento por alargar la espera de alguien que no llegó a tiempo. No se produjo el fichaje del entrenador antes de la sesión en la Ciudad Deportiva José María Ferrer y Paco Imbernón fue el encargado de dirigir los ejercicios de la plantilla.

El preparador físico del Cartagena estuvo acompañado del resto del cuerpo técnico, que no ha cambiado tras la salida de Jandro Castro a excepción de la marcha de Pablo Redondo junto al entrenador. No ha tenido mucho tino la directiva con su elección del encargado del equipo, por muy temporal que parezca.

Imbernón se incorporó a la estructura del FC Cartagena en el verano de 2021 como preparador físico en el cuerpo técnico de Luis Carrión, rol que ha desempeñado desde entonces de la mano de los diferentes entrenadores que han ocupado el banquillo. Anteriormente también había estado vinculado al club en las etapas de Juan Ignacio Martínez -a quien también acompañaría en Albacete, Almería y Shangai- y de Alberto Monteagudo. Con Juan Ignacio llegó a ocupar el cargo de segundo entrenador.

Pese a sus idas y venidas en torno al conjunto albinegro, sus últimas experiencias no han sido nada satisfactorias. Sobre todo, al verse señalado por Julián Calero a su llegada. El entrenador madrileño afirmó en varias ocasiones que el equipo dejado por Víctor Sánchez del Amo y con Imbernón como preparador físico estaba muy por debajo de los indicadores exigidos para la categoría de plata. «Ahora hemos subido la intensidad a los mínimos de la categoría, pero todavía tenemos que subirlos más», comentó en una afirmación que no deja bien el trabajo del licenciado en Ciencias de la Actividad Física.

Calero llegó acompañado por Roberto Ovejero como preparador físico para asegurar un acondicionamiento a la altura de su idea de juego y de las circunstancias. Modificando este pilar fundamental del equipo consiguió el milagro, algo que no ha podido hacer Jandro con Paco Imbernón al mando de esta parcela. Ahora, en el momento más delicado de la temporada, el Cartagena vuelve a poner al preparador en el foco mientras continúa la búsqueda del entrenador definitivo.

Esa búsqueda, que no puede contemplar nombres de entrenadores destituidos esta misma temporada debido a la regulación de la Real Federación Española, se complica debido a las alturas de campeonato. No hay demasiados nombres en el mercado, pero los hay. Por si esta situación se alarga más de lo esperado, Paco Imbernón podría llegar a ejercer como entrenador interino durante dos semanas ya que el alicantino posee el título de entrenador Nivel III, conocido como UEFA PRO, que le permite entrenar equipos de cualquier categoría sin ninguna limitación. Si la directiva lo estima oportuno, podría nombrarlo primer entrenador cambiando su contrato tras ese límite temporal de interinidad.

En estas circunstancias prepara el FC Cartagena otra final por la permanencia frente al Real Oviedo el próximo viernes (20.30). A las lesiones se une la falta de entrenador en un momento clave de la temporada.

Las lesiones de Musto y Sipcic vuelven a avisar a los cartageneristas

Se le acumula el trabajo al FC Cartagena. A la falta de entrenador se le une el ‘overbooking’ en la enfermería después de las inesperadas lesiones de Damián Musto y Nikola Sipcic en el encuentro frente al Racing de Ferrol en A Malata del pasado sábado. Ambos futbolistas recayeron de dolencias que creían superadas.

Se había perdido Musto el partido de Copa frente al Leganés por molestias en la parte posterior del muslo y confió el jugador y el cuerpo médico en que esa dolencia había remitido. No era así. Cinco minutos después del inicio del partido, en una carrera completamente normal al trote, se rompió el argentino en el mismo lugar. No entrenó ayer a las órdenes de Paco Imbernón y el club aún no conoce el alcance de las lesiones.

Tampoco entrenó Sipcic. El internacional montenegrino sí realizó un esfuerzo mayor, aunque dentro de las capacidades normales del cuerpo. Se unió al ataque rompiendo varias líneas del equipo contrario y perdió el balón en un cuerpo a cuerpo que le produjo la lesión. Tampoco dudó en retirarse, aunque un leve intento por continuar inspira algo más de confianza.

El mes de enero sigue avanzando y no hay noticia del FC Cartagena en la ventana de traspasos. Una ventana necesaria a la vista de los acontecimientos. Necesita el conjunto portuario urgentemente efectivos que corten este círculo de cansancio y lesiones.