Duda estalla en rueda de prensa: “No se debería jugar. Peñíscola se ha salido con la suya”

Duda, muy enfadado, ha comparecido ante los medios en la previa del duelo de mañana ante Peñíscola (20:30 por FEF TV) y ha reincidido en lo injusto que es que se dispute el encuentro aplazado: “No se debería jugar. Peñíscola se ha salido con la suya.” expresó el técnico de Florianópolis. Además, ha incidido en que es un tema que viene de atrás: “Desde hace tiempo se lleva hablando de que es una falta de sentido común que se juegue este partido a tres partidos de la Supercopa. No ha pasado en la historia de ninguna competición de fútbol sala”.

El técnico del cuadro cartagenero se lamenta sobre todo por lo que influye un partido así en esta fecha: “Condiciona totalmente nuestra participación en la Supercopa. Nos sentimos muy abandonados por la Federación y por el Comité de Competición por permitir que se juegue esto”.

Duda, técnico del Jimbee. / Iván Urquízar

El Peñíscola colocó el partido en esta fecha porque no tiene posibilidad de jugar la semana que viene. Sobre este hecho, Duda vuelve a cargar contra los organismos que se encargan del fútbol sala: “Tienen la capacidad de preguntar e investigar y ver cómo es posible que en Peñíscola no haya ningún pabellón apto para el partido la próxima semana”.

Duda resignado también hizo énfasis en el viaje que le toca hacer al equipo: “Es lo que hay, es lo que nos toca. Ahora 500 kilómetros para allá y, tras el partido, otros 500 kilómetros y tan solo un día para entrenar para la Supercopa, mientras los demás equipos están preparando el torneo a conciencia. Es totalmente injusto”.

Duda avisa que no va a llorar antes de la Supercopa: “Todo lo que tengo que decir lo estoy diciendo hoy, no voy a hablar en la víspera del partido ante el Barça. Por eso lo digo hoy. Somos ‘tontitos’, pero no me voy a quedar con esto dentro, que es lo que piensa todo el mundo aquí en Cartagena.

Sin aclarar a quién se refería, el técnico melonero tiene claro que a otro club no le hubiera pasado: “Si llegara a ser a otro equipo, no pasaría esto seguro. No permitirían que se jugara a tres días, encima jugando fuera de casa, cuando el título se juega en nuestra casa”.