Arturs Kurucs y Dani García, los damnificados del ‘overbooking’ del UCAM

Tanto Sito Alonso como Alejandro Gómez no ocultaron la pasada semana que la idea del club es que algún jugador salga de la plantilla al tener ahora mismo catorce fichas profesionales. Por primera vez, el pasado domingo, en el triunfo ante el Hiopos Lleida, se dio esa situación. Y como era previsible por los antecedentes, los dos perjudicados fueron los mismos de siempre, los jugadores que se han quedado fuera de las convocatorias ya en otras ocasiones durante el curso, Arturs Kurucs y Dani García.

«Catorce jugadores son muchos», dijo en la rueda de prensa previa al choque contra el Lleida Sito Alonso. Antes, el director general admitió que se había propuesto a algunos jugadores la posibilidad de abandonar el equipo, pero que ninguno había dado el paso y que, por tanto, se mantenía el ‘status quo’. «Se le ha dicho a jugadores que están jugando poco si quieren salir, pero no hay esa predisposición, y a otros jugadores que tenían problemas también se les planteó la salida para liberar masa salarial, pero han dicho que no, que quieren intentarlo, y cuando un jugador te dice que quiere intentarlo y pelear por este equipo, aunque tenga un problema de cabeza y no de cuerpo, yo soy de intentar ayudarle», expresó Gómez, quien añadió que «a veces no puedes sacar los jugadores que quieres, pero no te puedo decir que no haya movimientos porque estamos permanentemente intentando mejorar la plantilla. Si podemos mejorar, mejoraremos. La otra variante es mejorar lo que tienes».

Sin convocar ante el Lleida

Dani García apostó por venir al UCAM Murcia el pasado verano con un contrato por dos temporadas con opción a una tercera aun sabiendo que el equipo tenía ya dos bases, Ludde Hakason y Troy Caupain, y un tercero encubierto, Howard Sant-Ross. El catalán solo ha jugado diez encuentros de Liga Endesa, aunque en dos de ellos su presencia en pista fue testimonial, y tres de Basketball Champions League.

El ex del Manresa comenzó el curso jugando casi 13 minutos frente al Joventut, para en la segunda jornada ser el descarte. Solo estuvo 9 segundos en pista contra el Baskonia, para después jugar 12:46 y 10:20, respectivamente, en las victorias ante el Casademont Zaragoza y Básquet Girona. Su mejor partido lo firmó en la octava jornada en la victoria frente al Río Breogán, en el que jugó 14:57 minutos, aportó 8 puntos, capturó 3 rebotes y dio 2 asistencias. El pasado domingo tuvo que ver de nuevo el choque desde la última fila del banquillo, sin ser convocado. En total, en ACB ha jugado 72:13 minutos, con 13 puntos, 10 rebotes, 11 asistencias y 3 balones robados. En Champions sus promedios son de 9 minutos y 2 puntos en tres apariciones.

Dos partidos consecutivos

Arturs Kurucs, que se ha quedado fuera de la convocatoria en los dos últimos encuentros, llegó al equipo hace poco más de un año con un contrato hasta junio de 2025. Su concurso el curso pasado fue con altibajos. En los play off no llegó a jugar ni un solo minuto, aunque estuvo convocado en todos, y acabó con una media de 11:01 minutos en pista y 2,7 puntos en 18 partidos. Pero esta campaña no ha jugado desde que la derrota en Tenerife en la duodécima jornada y solo tiene ocho encuentros en liga ACB con medias de 7:39 minutos, 1,9 puntos y 0,5 asistencias. El menor de los Kurucs está viviendo una situación como la que se encontró el curso pasado David Jelinek. Con la llegada de Jonah Radebaugh, el checo se quedó prácticamente sin protagonismo. Además, en sus contadas actuaciones demostró una grave carencia de confianza. Terminó la temporada, pero con escasa participación en la rotación.

El tiro exterior, sin resolver

Toda esta situación de catorce jugadores en plantilla se ha generado por la llegada de DJ Stephens, que coincidió con las lesiones de Rodions Kurucs y Howard Sant-Roos. Pese a que el equipo tiene un claro déficit de tiradores exteriores, el club optó por un jugador que no da ese perfil. La mayor aportación anotadora del estadounidense fue en su estreno, con 8 puntos ante el Covirán Granada en 12 minutos, mientras que ante el Hiopos Lleida hizo 5 y 3 rebotes en 15:23. Sito Alonso ha indicado en varias ocasiones en rueda de prensa que el alero ha aportado energía al vestuario, pero el problema es que el equipo sigue sin tener un especialista en el tiro exterior.

Los cupos, a tener en cuenta

A la hora de las salidas, el club tendrá que tener también muy en cuenta los cupos. En la actualidad tienen esa condición los dos damnificados, Dani García y Arturs Kurucs, además de Rodions Kurucs, Ludde Hakanson, Moussa Diagne y Marko Todorovic. En ACB debe contar en todos los partidos con cuatro, mientras que en Champions deben ser cinco.