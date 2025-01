El Yeclano empieza el año con un atasco ante el Ceuta

No fue el día del Yeclano Deportivo. Los de Adrián Hernández dejaron con vida a uno de los gigantes de la categoría, un Ceuta empequeñecido sobre todo durante la segunda parte en su intento de adaptarse a La Constitución. El cuadro azulgrana, marcado por las ausencias y las lesiones, no pudo pasar del empate sin goles. Álex Masogo y Jesús Carrillo, últimas incorporaciones, saltaron directamente al once titular. El mediocampista madrileño fue de menos a más cuajando una correcta actuación.

Carrillo por su parte se echó el equipo a la espalda, muy especialmente en ese segundo acto. Su capacidad para caer a banda o aparecer en tres cuartos lo convirtieron en el compañero ideal de los revulsivos Teddy y Serpeta. En la recta final, el alcantarillero enmudeció a La Constitución al caer lesionado aparentemente de gravedad en su rodilla derecha.

Antes, el Yeclano gozó de buenas oportunidades para adelantarse en el tanteador ante un Ceuta que apenas asustó en los primeros compases. Rodri Ríos pudo aprovechar un grave error de Álvaro Mayorga en la salida de balón. El exdelantero del Real Murcia estrelló en el palo una espectacular vaselina que ya había superado a Iván Martínez. El cuadro local tardó en imponer su ritmo, pero encontró dentro del área a Gabri Clemente. El capitán del Yeclano recibió en el punto de penalti un excelso balón de Carrillo, aunque Pedro López salvó el remate.

Se encomendó el combinado del Altiplano a la magia de su flamante fichaje para subir una marcha más antes del descanso. Las acometidas de Carrillo no encontraron a un Javi Solsona bastante discreto. Poco más que contar tuvo un primer tiempo a ratos soporífero y excesivamente desordenado.

Antonio Sánchez se quedó en vestuarios tras la reanudación y Adrián apostó por Serpeta para agitar el encuentro. El extremo valenciano fue un quebradero de cabeza por el flanco diestro para la zaga caballa. Con Carrillo en estado de gracia y Teddy aportando más mordiente por la izquierda, el Yeclano tuvo sus mejores momentos. El inglés probó a Pedro López con una internada hacia adentro sofocada por el portero.

El Ceuta plegó velas y pasó a un bloque bajo muy conservador. El murciano Dani Aquino se quedó como única referencia ofensiva de los ceutíes, sobre todo tras la expulsión de Sofiane en la recta final del choque. El atacante visitante entró con los tacos por delante a Mounir Errahaly y vio la roja directa al filo del descuento. Aunque monopolizaron la posesión también en el tiempo de propina, los de Adrián Hernández no consiguieron intimidar a un Ceuta que dio por bueno el punto con un jugador menos.

Con este resultado, el Yeclano cierra una más que notable primera vuelta de competición bordeando los puestos de promoción de ascenso a Segunda División. El combinado azulgrana visitará al Atlético Sanluqueño este sábado (18.00) pendiente de nuevas incorporaciones. Las bajas sensibles de Satoca o Juanje, junto al infortunio de Carrillo, obligan a los azulgranas a reforzar muy especialmente su centro del campo. Unos fichajes que Adrián ya ha adelantado que se producirán ante la falta de profundidad de la plantilla y las lesiones.