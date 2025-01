Un UCAM que aprende a sufrir

El sufrimiento no es algo desconocido en la historia del UCAM Murcia CB. Es algo con lo que siempre ha lidiado y a lo que ha tenido que hacer frente. Incluso el año pasado, en la mejor temporada de su historia, tuvo que saber sufrir en algunos momentos. La diferencia con la temporada pasada es que el equipo universitario sufría desde la confianza, desde la inercia positiva que había construido y que le llevó a conquistar las cotas más altas posibles. Este curso, con prácticamente la misma plantilla, está aprendiendo a sufrir también, pero desde otra manera. Esta vez desde otra perspectiva, aquella en la que no todos los jugadores se encuentran en un buen momento al mismo tiempo, y en la que las lesiones o los parones afectan todavía aún más.

Aficionados del UCAM antes del partido. / Juan Carlos Caval

Así venció ayer al Hiopos Lleida para lograr su séptima victoria del curso (88-81) y colocarse a tan solo un triunfo de igualar su tercer mejor balance en una primera vuelta en la Liga Endesa. El UCAM Murcia sufrió ante un rival que le obligó a mostrar dureza mental y física. De sacar el carácter y el acierto cuando te cuesta encontrarlo para poder llevarte el partido. Si la tranquilidad residía en el Palacio la temporada pasada, donde se logró sacar son solvencia casi todos los duelos, este curso ocurre lo contrario. Los aficionados del conjunto universitario se están acostumbrando a tener que vivir en el alambre, a esperar a que el reloj consuma todos sus segundos para dejar de moverse entre la duda, a que la moneda caiga hacia un lado o hacia otro.

Ya tuvo que sufrir ante el Bilbao Basket para sacar su primer triunfo en la prórroga tras remontar una gran desventaja y ante el Covirán Granada, por ejemplo, un triple de Dylan Ennis provocó el estallido del pabellón para romper una mala racha de resultados. De hecho, el escolta fue el máximo protagonista de nuevo en otro final de infarto. No solo por sus 24 puntos, sino por una canasta a cuarenta segundos del final para cerrar el triunfo después con una buena defensa en la siguiente acción.

Tenía más que perder que ganar el UCAM en un día en el que trataba de recuperar la confianza tras su mala racha de resultados en la Liga Endesa. Necesitaba vencer para recobrar sus buenas sensaciones y ponerle fin a una primera vuelta, el próximo sábado ante el Leyma Coruña, con buen ánimo tras quedarse sin opciones de ir a la Copa de Gran Canaria. Le costó lo suyo a los de Sito Alonso ante un rival que hizo lo que se preveía, porque fue siempre combativo, le creó problemas donde se esperaba y compitió hasta el final. Van der Vurrst, con 17 puntos, hizo mucho daño a la defensa universitaria, pero el UCAM recuperó a Ludde Hakanson en el día más oportuno. El base, con altibajos durante este año, volvió a mostrar su calidad en pista aprovechando el regreso de Simon Birgander para recuperar su conexión y también recobró u acierto con un 4/7 desde el perímetro, que le otorgó 18 puntos en su casillero.

Más seguidores universitarios. / Juan Carlos Caval

Al igual que un imparable Dylan Ennis, con 24 puntos al término del partido, que volvió a resultar clave en otro partido igualado. Apareció también desde el triple en varias acciones decisivas y tuvo la fe junto a determinación necesaria de ir a por el triunfo con cada entrada a canasta que permitió al UCAM coger aire. Un aire que lograron soltar todos los aficionados en la última acción del escolta canadiense, cuando a 43 segundos el final logró colocar al equipo universitario por delante. Y resultó definitivo.

Si bien el UCAM comenzó con buen pie su partido ante el Lleida, imponiendo su ritmo de juego desde la defensa y anotando a la contra, con el paso de los minutos aparecieron las dificultades. Apostó Sito Alonso por Howard Sant-Roos de base para frenar el buen momento de Van der Vuurst y logró desconectar al inicio a su rival (7-2). Sin embargo, el Lleida le devolvió el parcial rápidamente. Las rotaciones tampoco trajeron al lucidez a un UCAM que sobrevivió en el intercambio de canastas pero que encontraba problemas en la pintura ante Goodwin (13-14). Aún así, cinco puntos consecutivos de Hakanson en los últimos minutos del cuarto, le permitieron acabar con buenas sensaciones este primer asalto (18-17).

Fue la chispa que necesitaba para iniciar un segundo cuarto que encendió al Palacio con las canastas de Stephens y un nuevo triple del base, junto a una asistencia a Birgander, para intentar abrir brecha y provocar el tiempo muerto visitante (27-22). La conexión entre los dos jugadores de Suecia permitió mantener la ventaja al UCAM a la vez que buscaba sacarle brillo a su juego ante un Lleida que se mantuvo de pie con Van de Vuurst (31-27). De hecho, el equipo catalán volvió a igualar el partido con otro parcial tras una canasta inverosímil de Kurucs que apretó todo a poco más de dos minutos para el descanso (33-31). Pero un nuevo arreón, aprovechando las virtudes de Ennis, le permitió recuperar su colchón al alcanzar el descanso (41-35).

Seguía el UCAM sin ser capaz de encontrar la fluidez necesaria en su ataque en el inicio de la segunda mitad, y eso permitió al Lleida mantenerse siempre a rebufo (46-41). Pudo correr de nuevo por instantes el equipo universitario, y eso es lo que le permitía no crearse más problemas de los necesarios ante la insistencia visitante y el acierto de Paulí (50-45). Bajó por momentos el ritmo del encuentro, al entrar los dos equipos en bonus por faltas, y supo moverse el UCAM en este escenario con los tiros libres. Aunque no fue suficiente para encontrar la tranquilidad en el marcador, ya que tuvo que neutralizar Hakanson un triple convertido por Villar (57-52). Apostó Sito Alonso por Diagne, sin minutos hasta entonces, para tratar de cambiar el guion en los últimos dos minutos del tercer cuarto, pero no funcionó (59-58). De hecho, fue el equipo catalán el que llegó mejor a la fase decisiva del partido (61-60).

Daba la impresión de que el UCAM podía convertirse en su peor enemigo si no era capaz de gestionar lo que estaba ocurriendo sobre la pista. Walden dio el primer aviso con un triple que igualó el marcador (63-63) y el equipo universitario no era capaz de frenar en defensa a su rival, por lo que tan solo le quedaba no fallar en ataque. Aparecieron Hakanson y Stephens para reactivar a un Palacio que tuvo que darle la mano a los suyos con gritos de ánimo para que no cayeran (68-65). Hakanson se convirtió en la mejor baza del UCAM apareciendo para anotar otro triple que daba mucha vida a los suyos, pero que de poco servía al no poder frenar en defensa a su rival (75-74). Los últimos cinco minutos se abrieron con Van der Vuurst adelantando al Lleida y con un triple de Ennis sobre la bocina de posesión, lo que sirvió para presagiar otro final apretado al igualarse de nuevo las fuerzas con menos tiempo en el reloj (78-78). Una canasta más tiro adicional del escolta del UCAM empató todo de nuevo tras otro mazazo del base visitante, y así se llegó al último minuto. Una nueva entrada a canasta de un imparable Dylan Ennis fue la sentencia a 43 segundos (83-81), porque el equipo universitario logró frenar a Goodwin bajo el aro en la siguiente acción y sentenció el triunfo con los tiros libres de Sant-Roos y Radebaugh junto a un mate de Rodions Kurucs (88-81).

"Espero que sirva a los jugadores para ganar confianza"

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, valoró la victoria por 88-81 conseguida ante el Hiopos Lleida en la decimosexta jornada de la Liga Endesa y resaltó que su equipo «estuvo a un nivel alto y supo sufrir ante el grandísimo trabajo del rival». «Empezamos el partido como debíamos hacerlo, con defensas que nos hicieron merecer una ventaja más amplia pero también con el arbitraje era muy difícil ir más arriba en el marcador. Lo conseguido tiene un gran mérito y el equipo, que estuvo a un nivel alto, supo sufrir ante el grandísimo trabajo del rival», indicó el preparador universitario, consciente de lo importante que era ganar tras haber perdido seis de sus siete anteriores compromisos ligueros.

«Espero que esto permita a los jugadores seguir avanzando en confianza y este equipo es tremendamente fuerte para aguantar y aspirar a los objetivos que se plantee durante la temporada», manifestó. Además tuvo palabras especiales para Dylan Ennis, máximo anotador del duelo con 24 puntos y que se fue hasta los 30 créditos de valoración. «Dylan merece el respaldo que el equipo le da. Cuando se necesita tirar de él en la anotación asume la responsabilidad sabiendo que los compañeros tienen plena confianza en lo que hace».

El técnico madrileño admitió que alinear de inicio a la tripleta exterior formada por Howard Sant-Roos, Ennis y Rodions Kurucs les da «una solidez defensiva importante» y que deben «ser humildes y darle más méritos a las cosas conseguidas» porque el equipo «da muestras de ser muy competitivo y se ganó un respeto muy grande». El conjunto universitario cerrará la primera vuelta de la Liga Endesa este curso visitando al Leyma Coruña, reforzado esta semana con Heurtel, el sábado a las 18.00 horas.