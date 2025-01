Jandro Castro tampoco vale

Se acabó la ‘era Jandro’. Tres meses y medio después de su llegada al banquillo albinegro, Alejandro ‘Jandro’ Castro dice adiós al Fútbol Club Cartagena sin haber podido enderezar a un equipo que venía torcido desde antes del inicio de la temporada. Después de dieciséis jornadas al mando -llegó para sustituir a Abelardo en la séptima jornada-, el rendimiento del cuadro albinegro no ha mejorado y no ha mostrado síntomas de poder hacerlo en el futuro. La escasa capacidad de reacción, junto con las limitaciones de la plantilla y un discurso poco motivador han sido las piedras que han enterrado al técnico de Mieres en su andadura cartagenerista.

«El FC Cartagena informa que en el día de hoy se le ha comunicado a Jandro Castro que deja de ser entrenador del primer equipo albinegro», rezaba el comunicado oficial de la entidad portuaria. «Desde el club, agradecemos la profesionalidad y el trabajo del entrenador y su cuerpo técnico en este tiempo y le deseamos la mejor de las suertes en su futuro tanto profesional como personal», añadía en un breve escrito con el que se despedía al hasta ahora técnico del Cartagena.

Seis malas jornadas de Abelardo Fernández con una única victoria y cinco derrotas trajeron a Jandro al Cartagena. Parecía el indicado. A pesar de su corta experiencia en la banda, el exjugador asturiano ya había logrado una reacción en el Amorebieta durante el curso anterior que a punto estuvo de convertirse en el milagro de la salvación. No lo logró porque ese hueco lo ocupó, precisamente, el Cartagena de Julián Calero, pero esta temporada podía ser su momento.

A nueve puntos de la salvación El empate del Cádiz ante el Levante (0-0) de Julián Calero dejó la zona de salvación tras la vigésimo segunda jornada a nueve puntos. Los albinegros se quedan penúltimos con 15 puntos, mientras que dentro de los puestos de descenso también están el Eldense (21), Racing Ferrol (19) y el colista Tenerife (14), que ganó al Castellón. Los cartageneristas volverán a jugar el próximo viernes en el estadio Cartagonova frente al Real Oviedo, que llega de empatar el derbi asturiano ante el Sporting.

El club albinegro ya había vivido meses antes un mal inicio y un cambio de entrenador que resucitara al equipo y quiso hacerlo de nuevo. Dos milagros consecutivos parecen demasiados y así ha terminado sucediendo. El segundo entrenador en cuestión, encargado de recuperar el tiempo perdido, no lo ha conseguido. Jandro ha firmado, por ejemplo, peores números que Borja Jiménez durante su etapa en Segunda y se ha acercado más a las estadísticas de Víctor Sánchez o Abelardo.

En sus dieciséis partidos al mando del equipo, Castro sólo ha vencido en tres ocasiones. La primera, en su debut frente al Racing. La segunda, ante un Huesca muy débil y la tercera contra el Real Sporting. Entre tanto, otros tres empates -dos de ellos en las dos últimas jornadas- y diez derrotas que han hundido al cuadro portuario en la zona baja de la tabla. En total, firma el técnico un pobre bagaje de 12 puntos de 48 posibles.

No sólo ha sido escasa su suma de puntos. También su juego, su ataque y su defensa. Bajo el mando de Jandro se ha convertido el Cartagena en un equipo dominado por el contrario con una media del 39 por ciento de la posesión. Además, es actualmente el equipo más goleado de la categoría con 36 tantos en contra en 22 partidos y en el segundo menos goleador con 15 a favor. A estas alturas de campeonato, el cuadro de Julián Calero firmaba 21 goles a favor y el de Luis Carrión, un año antes, 23.

Pero Castro no es el único culpable de la actual situación del FC Cartagena. La incompleta confección de la plantilla ha tenido mucho que ver y la inacción en el mercado de invierno, en el que aún no ha movido ficha el club tras doce días, también. No ha contado el de Mieres con las armas suficientes para hacer del Cartagena un equipo competitivo y ha tenido que corregir desde su llegada las carencias del grupo en el lateral derecho, en el centro de la defensa o en el ataque. El nivel de algunos jugadores tampoco ha ayudado.

La situación institucional ha sido determinante para el rendimiento deportivo del grupo. La economía del club tras la marcha de la directora general, Rebeca García, se ha visto resentida, afectando directamente a las posibilidades del club en el mercado y aumentando una deuda peligrosa. Los rumores de venta o el enfrentamiento entre la directiva y la afición rompen la unión que hace no tanto había en el Cartagonova.

Se marcha Jandro Castro dejando en penúltima posición al Fútbol Club Cartagena con 15 puntos a falta de disputarse la segunda vuelta al completo excepto un partido. Llegó con el equipo en descenso y lo deja en el mismo lugar, sin haber podido sacar la cabeza del barro ni una sola jornada de la competición liguera.