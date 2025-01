Frida Eldenbrink ya es decisiva

Esta vez salió cara, pero el partido que jugó el Hozono Global Jairis volvió a resolverse en los minutos finales, aunque, afortunadamente, las chicas de negro tuvieron la suerte a su favor. Y es que la resaca copera no le sentó bien a las de Bernat Canut. En una semana sin partidos, la llegada de Frida Eldenbrink y la salida de Chelsea Nelson trastocaron lo que podía ser una planificación de entrenamientos normal (64-57).

Precisamente, la baja de la pívot de Tennesse condicionó mucho el juego de una plantilla que sólo cuenta con una cinco pura como Masey y que tuvo que hacer frente a un Araski que presume de poder reboteador. Las 13 capturas ofensivas de las vascas fueron demasiada resaca para las chicas de negro, que se libraron gracias a que supieron leer lo que pedía el choque en los últimos minutos y a dos bocanadas de oxígeno como dos besos furtivos en una noche loca que propició la sueca Eldenbrink, primero un triple en un momento caliente, y después un tapón providencial para evitar volver a lanzar una nueva moneda al aire en el Fausto Vicent.

Eldenbrink, celebrando el triunfo. / Juan Carlos Caval

En esos primeros minutos, Masey asumió su nuevo rol de dueña y señora de ambas zonas. Así, el Araski solo anotó desde el perímetro con triples de Hill y Mbaka. Todo cambió cuando la internacional belga del Jairis pasó por la banqueta. Con Ginzo y Berstch, las decanas ganan en movilidad, pero pierde en fuerza física. Eso se tradujo en un parcial de 0-8 (11-14) para darle la vuelta al tanteo e ir a contracorriente durante todo el juego. Canut tuvo que pedir tiempo muerto y rehacer sus líneas, volvió Masey pero ya no hubo tiempo para voltear el luminoso en los primeros minutos de Frida Eldenbrik en el Fausto Vicent.

En el segundo cuarto, la situación no mejoró para las locales. El Araski dejó de circular la bola por el exterior y empezó a penetrar en el corazón de la zona del Jairis. Ahí Mbaka bailaba fácil, lo hacía como una palmera mecida por la brisa entre Ginzo y Berstch cuyo fuerte no es la defensa. Así las visitantes cosecharon un 0-10 (15-26). Pero las fugas en el juego de las chicas de negro seguían en su pintura, demasiados rebotes ofensivos concecidso al rival que daban vida a las visitantes que con una zona de ayudas maniataron a las exteriores locales y entorpecían la conexión interior con Berstch, que era la única sobria en el ataque local.

Canut, en un tiempo muerto. / Juan Carlos Caval

El partido requería hacerlo largo, imitar a las anacondas a la hora de capturar a su presa, hacer el choque espeso, duro, físico; cargar a su rival con faltas personales debido a su falta de rotaciones. Pero esas no son las municiones que gastan las pistoleras del Alcantarilla, y en un partido loco, las jugadoras vascas se encontraban cómodas tanto como para volver a igualar la máxima diferencia a su favor +12 en los compases iniciales de la tercera manga (31-43). Eran los peores momentos de las alcantarilleras y solo la clarividencia de Berstch mantenía a su equipo conectado al partido.

Y ahí tocó fondo el Jairis. En ese momento desapareció la resaca del juego local. La banqueta espabiló y sumó en ataque mientras que en defensa Grande, Alarcón y Eldenbrink se dedicaron a morder a sus rivales. Así, y sin todavía encontrar la mejor sintonía, las decanas hicieron lo menos malo que tenía el choque en ese punto: seguir vivo y con solo cuatro abajo al final del tercer acto (44-48).

La afición se volcó. / Juan Carlos Caval

Todo invitaba a pensar en un nuevo cara o cruz, pero al final el partido comenzó a ser largo para el Araski. Las piernas de las vascas ya no estaban tan frescas y las defensas sobre Mbaka o Malunga eran más eficaces. A eso se sumaron las aportaciones en rebote que hicieron las exteriores del Jairis para frenar una de las vías de escape de las locales.

Gracias a ese cansancio, Holesinska encontró espacios para tirar liberada en un par de ocasiones. El regalo no lo desperdició la especialista checa, que, aun no teniendo sus mejores sensaciones, acertó con dos triples que pusieron la primera ventaja para el Jairis desde las primeras canastas (54-53). El partido entró en una fase de bolas calientes en la que cada anotación podía significar la victoria. Ahí encontró un tesoro en forma de tiros libres que las locales fueron cultivando a lo largo de los 30 minutos anteriores. No lo desaprovecharon las de Canut que aun así no lograban romper el choque.

En ese momento tenso, Frida Eldenbrink demostró una gran personalidad para jugarse un triple tras tres fallos y dar un primer respiro a su nuevo equipo (58-55). Tras esa jugada las chicas de negro hicieron dos defensas perfectas, primero ahogando la posesión del Araski y, después, con un tapón de la propia Eldenbrink con el que presentó sus credenciales defensivas. Con ese segundo beso, el degaste llegó a un Araski que permitió al Jairis encontrar huecos en la zona para certificar una sufrida victoria ante un rival que tuvo el partido en sus manos (64-57).