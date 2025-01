Fran Fernández: "Hemos estado muy cerca de empatar"

Fran Fernández siempre ve el vaso medio lleno. Da igual que el Real Murcia fuese un desastre en el campo del líder, da igual que apenas diera la cara unos pocos minutos al final del partido, da igual que en las últimas nueve jornadas solo se hayan ganado dos partidos... porque Fran Fernández siempre se queda con lo positivo. Ayer, en rueda de prensa, no pudo obviar lo evidente, que el Antequera había superado a los murcianistas en la primera parte, pero aprovechó para maquillar lo visto tras el descanso. "Hemos estado cerca de empatar", llegaba a señalar, quedándose con que "la forma de perder ha sido luchar hasta el final". Incluso no dudó en comentar que "me ha gustado el equipo en la segunda parte".

"Ellos han estado más acertados que nosotros, les doy la enhorabuena y hasta el momento están siendo los mejores de la competición", continuaba, destacando que "hemos terminado la primera vuelta arriba", pero dejando claro que "si queremos ser ambiciosos hay que hacerlo mucho mejor".

Sabedor de las exigencias de un club como el Real Murcia, donde su presidente repite una y otra vez que hay que ser primeros, los 30 puntos con los que han acabado los granas en la primera vuelta son insuficientes. También para Fran Fernández. "Queda una vuelta completa, hemos sumado solamente 30 puntos, aunque en otros años hubiera sido mucho; yo soy ambicioso y quiero más y por eso no estoy contento; a lo mejor otro en mi situación estaría contento con esos puntos, pero yo no lo estoy".

Preguntado por si la derrota duele más por ser ante el líder, Fran Fernández indicaba en rueda de prensa que "sí". "Todas las derrotas duelen muchísimo, pero lógicamente hoy era un buen partido para competirlo mejor desde el inicio. Si no compites estos partidos desde el inicio vas a remolque y cuando te enfrentas a un gran equipo ir a remolque es muy difícil", decía, insistiendo en que "en la segunda mitad me ha gustado mi equipo, pero en la primero no".