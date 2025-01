El UCAM Murcia necesita cerrar ante el Lleida una herida que ya sangra

El UCAM Murcia CB necesita cerrar hoy en el Palacio la herida que ha abierto una racha de una sola victoria en las últimas siete jornadas. Enfrente tendrá al Hiopos Lleida (12:30 horas), un rival que ha perdido sus últimos tres encuentros pero que está con cinco triunfos, uno menos que los universitarios. En un choque donde se espera el regreso del pívot Simon Birgander, lo que provocará que hasta dos jugadores sean descartados, los de Sito Alonso buscarán el primer triunfo de 2025.

Ya sin opciones de jugar la Copa del Rey, los locales necesitan no solo ganar, sino también convencer para espantar fantasmas. Y es que el UCAM, después de los tres últimos encuentros, muy pobres en el lanzamiento exterior, se ha convertido en el equipo que peor tira de tres. Fiel reflejo de esa confianza que le falta a los jugadores murcianistas es el 0 de 12 en triples de Troy Caupain, su mejor lanzador, en los tres últimos duelos.

En el club se ha achacado esa irregularidad a una presión que se ha instalado en el vestuario después de la sobresaliente temporada pasada: «La obligación no tendría que ir ligada a nuestro nombre en ninguna competición. Ese tipo de ansiedad u obligación no tienen por qué tenerla los jugadores. Creo que poco a poco tienen que ir disipando ese estado para volver al normal. El acierto es una cosa secundaria que viene y va, y lo importante es hacer las cosas que son posibles hacer siempre, como el esfuerzo y la energía, que son obligatorias cada día que entrenas o juegas», dijo el entrenador en rueda de prensa. Con anterioridad, el director general, Alejandro Gómez puntualizó que «la Copa era una presión que teníamos todos de jugarla. Estoy seguro que a nivel de acierto, que es la única parte que no podemos controlar, vamos a meter más».

«El año pasado se logró una gesta para la que nuestro equipo no estaba preparado ni hecho. Presión no tenemos ninguna, pero interiormente, dentro del equipo, existe ansia por querer devolver ese cariño que da la afición y se meten (los jugadores) una presión para la que no están preparados porque no lo han hecho en su carrera y su momento de vida no es ese», añadió también el madrileño.

El equipo ilerdense tiene la baja del escolta Kenny Hasbrouck, que estaba promediando 10 puntos, y el alta del pívot estadounidense Johnny Hamilton, quien llegó en octubre a la plantilla pero que no ha podido jugar aún por una lesión. Con nacionalidad de Trinidad y Tobago y 2,13 metros de altura, jugó el pasado curso en el Bursaspor de la liga turca. Además, hace una semanas se reforzó con el base Keye Van der Vuurst, cedido por el Joventut, que ha causado impacto en el juego de los catalanes, puesto que está promediando 10 puntos y 4,2 asistencias. Gerard Encuentra, que con 35 años es el entrenador más joven de la liga, cuenta con una plantilla con juventud pero experiencia, como la que aportan Oriol Paulí y Pierre Oriola. El alero Thomas Bropleh es su máximo referente ofensivo (13,7 puntos).