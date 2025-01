El UCAM baila con el sufrimiento en el Palacio (88-81)

Si la tranquilidad residía en el Palacio de los Deportes la temporada pasada, donde el UCAM Murcia CBlogró sacar son solvencia casi todos sus partidos, este curso ocurre todo lo contario. Los aficionados del conjunto universitario se están acostumbrando a tener que vivir en el alambre, a esperar a que el reloj consuma todos sus segundos para dejar de moverse entre la duda, a que la moneda caiga hacia un lado o hacia otro. Ya tuvo que sufrir ante el Bilbao Basket para sacar su primer triunfo en la prórroga tras remontar una gran desventaja y ante el Covirán Granada, por ejemplo, un triple de Dylan Ennis provocó el estallido del pabellón murciano para romper una mala racha. De hecho, el escolta ha sido protagonista de nuevo en otro final de infarto. Y es que una canasta del escolta a cuarenta segundos del final ha permitido respirar al equipo de Sito Alonso ante un Hiopos Lleida que tuvo claras opciones de hacerse con el triunfo (88-81).

Tenía más que perder que ganar el UCAM en un día en el que trataba de recuperar la confianza tras su mala racha de resultados en la Liga Endesa. Necesitaba ganar el equipo universitario para recobrar sus buenas sensaciones y ponerle fin a una primera vuelta, el próximo sábado ante el Leyma Coruña, con buen ánimo tras quedarse sin opciones de ir a la Copa de Gran Canaria. Le costó lo suyo a los de Sito Alonso ante un rival que hizo lo que se preveía, porque fue siempre combativo, le creó problemas donde se esperaba y compitió hasta el final. Van der Vurrst, con 17 puntos, hizo mucho daño a la defensa universitaria, pero el UCAM recuperó a Ludde Hakanson en el día más oportuno. El base, con altibajos durante este año, volvió a mostrar su calidad en pista aprovechando el regreso de Simon Birgander para recuperar su conexión y también recuperó su acierto con un 4/7 desde el perímetro que le otorgaron 18 puntos en su casillero.

Al igual que un imparable Dylan Ennis, con 24 puntos al término del partido, que volvió a resultar clave en otro partido igualado. Apareció también desde el triple en varias acciones decisivas y tuvo la fe junto a determinación necesaria de ir a por el partido con cada entrada a canasta que permitió al UCAM coger aire. Un aire que lograron soltar todos los aficionados en la última acción del escolta canadiense, cuando a 43 segundos el final logró colocar al equipo universitario por delante con el reventón del Palacio y la defensa sobre Goodwin en la siguiente acción para sumar la séptima victoria del curso.

Primer cuarto

Si bien el UCAM comenzó con buen pie su partido ante el Lleida, imponiendo su ritmo de juego desde la defensa y anotando a la contra, con el paso de los minutos aparecieron las dificultades. Apostó Sito Alonso por Howard Sant-Roos de base para frenar a un Van der Vuurst que atraviesa por un buen momento y logró desconectar al inicio al equipo catalán con las canastas de Ennis y Kurucs (7-2). Sin embargo, el Lleida le devolvió el parcial rápidamente con los puntos de Oriola a los cuatro minutos y todo cambió (11-10). Con las rotaciones, que devolvían a la pista a Birgander tras superar su lesión muscular, tampoco trajeron al lucidez a un UCAM que sobrevivió en el intercambio de canastas pero que encontraba problemas en la pintura ante el rival Goodwin (13-14). Aún así, cinco puntos consecutivos de Hakanson en los últimos minutos del cuarto, permitieron a los de Sito Alonso acabar con buenas sensaciones este primer asalto (18-17).

Segundo cuarto

Fue la chispa que necesitaba el conjunto universitario para iniciar un segundo cuarto que encendió al Palacio con las canastas de Stephens y un nuevo triple del base, junto a una asistencia a Birgander, para intentar abrir brecha y provocar el tiempo muerto visitante (27-22). La conexión entre los dos jugadores de Suecia permitió mantener la ventaja al UCAM a la vez que buscaba sacarle brillo a su juego ante un Lleida que se mantuvo de pie con Van de Vuurs (31-27). De hecho, el equipo catalán volvió a igualar el partido con otro parcial tras una canasta inversímil de Kurucs que apretó todo a poco más de dos minutos para el descanso (33-31). Pero un nuevo arreón del UCAM, aprovechando las virtudes de Ennis, le permitió recuperar su colchón (37-31). Continuó el escolta añadiendo puntos a su casillero y eso hizo a los de Sito Alonso alcanzar el descanso con seis de ventaja pese a las dificultades (41-35).

Tercer cuarto

Seguía el UCAM sin ser capaz de encontrar la fluidez necesaria en su ataque en el inicio de la segunda mitad, y eso permitió al Lleida mantenerse siempre a rebufo (46-41). Pudo correr de nuevo por instantes el equipo universitario, gracias a su acierto en defensa, y eso es lo que le permitía no crearse más problemas de los necesarios ante la insistencia visitante y el acierto de Paulí (50-45). Bajó por momentos el ritmo del encuentro, al entrar los dos equipos en bonus por faltas, y supo moverse el UCAM en este escenario con los tiros libres. Aunque no fue suficiente para encontrar la tranquilidad en el marcador, ya que tuvo que neutralizar Hakanson un triple convertido por Villar y Goodwin continuaba sacando petróleo en la pintura (57-52). Apostó Sito Alonso por Diagne, sin minutos hasta entonces, para tratar de cambiar el guion en los últimos dos minutos del tercer cuarto, pero no funcionó (59-58). De hecho, fue el equipo catalán el que llegó mejor a la fase decisiva del partido (61-60).

Último cuarto

Daba la impresión de que el UCAM podía convertirse en su peor enemigo si no era capaz de gestionar lo que estaba ocurriendo sobre la pista. Walden dio el primer aviso con un tripe que igualó el marcador (63-63) y el equipo universitario no era capaz de frenar en defensa a su rival, por lo que tan solo le quedaba no fallar en ataque. Aparecieron Hakanson y Stephens, desde el triple, para darle aire a los de Sito Alonso y reactivar a un Palacio que tuvo que darle la mano a los suyos con gritos de ánimo para que no cayeran (68-65). Sin embargo, un triple de Madsen, totalmente liberado, lo igualó todo de nuevo a seis del final (70-70). Hakanson, con 18 puntos en su casillero, se convirtió en la mejor baza del UCAM apareciendo para anotar otro triple que daba mucha vida a los suyos, pero que de poco servía al no poder frenar en defensa a su rival (75-74). Los últimos cinco minutos se abrieron con Van der Vuurst adelantando al Lleida y con un triple de Ennis sobre la bocina de posesión, lo que sirvió para presagiar otro final apretado al igualarse de nuevo las fuerzas con menos tiempo en el reloj (78-78). Una canasta más tiro adicional del escolta del UCAM empató todo de nuevo tras otro mazazo del base visitante, y así se llegó al último minuto. Una nueva entrada a canasta de un imparable Dylan Ennis fue la sentencia a 43 segundos (83-81, porque el equipo universitario logró frenar a Goodwin bajo el aro en la siguiente acción y sentenció el triunfo con los tiros libres de Sant-Roos y Radebaugh junto a un mate de Rodions Kurucs (88-81).