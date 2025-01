El Real Murcia saca su peor cara ante el líder

No tenía fácil el Real Murcia salir líder de su visita a Antequera. No solo tenían que ganar. También tenían que hacerlo por dos goles de diferencia para poder adelantar a los malagueños en la clasificación y cerrar la primera vuelta como campeones de invierno. No era sencilla la misión, como ya hemos dicho. Sin embargo, para un equipo que aspira al ascenso directo, como el grana, y que presume de plantilla, como no dudan en hacer su presidente y su entrenador, no deberían haber misiones imposibles. Que nadie hubiera ganado en El Maulí tampoco debería ser una excusa. Porque el Real Murcia tiene que ser primero sí o sí, y esa exigencia no la tiene ningún otro equipo de Grupo II de Primera RFEF.

Pero si alguien pensaba que el inicio del 2025 iba a traer consigo a un Real Murcia con la flecha para arriba se equivocó. No solo eso. El inicio de 2025 ayudó a confirmar una cosa, y no positiva. Ni el Real Murcia tiene la plantilla que dicen sus responsables ni el Real Murcia debería dejar pasar la oportunidad del mercado de invierno si realmente quiere ponerse el traje de favorito al ascenso directo.

Porque el Antequera solo necesitó veinte minutos para destrozar a los murcianistas. A los 22 minutos ya ganaban los locales por 2-0. Y gracias podía dar Fran Fernández. Porque de no ser por Gazzaniga, el saco de goles podía haber sido mucho mayor.

Desastre total en la primera parte

Como si los murcianistas no supieran qué había en juego ni dónde jugaban, como si siguieran en esa mini pretemporada navideña que les iba a dar alas, decían. Como si hubieran ido a Antequera a tomar un poco el sol. Ni comparecieron en la primera media hora. Y tampoco se puede recurrir ya a la excusa de las bajas, porque ya no hay nadie en la enfermería, y porque la única ausencia era la de Alberto González por sanción.

Gran desplazamiento de los aficionados del Real Murcia / Pepe Valero

En un visto y no visto, el líder había conquistado el centro del campo sin ni siquiera sacar las armas, y en un visto y no visto Fran Fernández había quedado retratado una vez más con su manía de apostando por Cadete en el lateral. Nadie sabe dónde estaba el madrileño en el primer gol. Pero si solo hubiera sido un error de cálculo, se puede perdonar. El problema es que el error es constante. Y más sabiendo que en el rival estaba el veterano Biabiany, siempre con los dientes afilados.

En el minuto 2 ya había tenido que aparecer Gazzaniga para salvar a los suyos. Luismi aprovechaba la caraja defensiva para plantarse solo ante el meta visitante. Entre que su remate no fue el mejor del mundo y que el grana llevaba el traje de salvador, el primer gol no subió al marcador del líder.

Era tal el acoso que ese gol que no llegó en el minuto 2, llegó en el 5. Chema Núñez se quitó la chistera para poner el balón a la escuadra, avisando que hasta con Gazzaniga en la portería, el líder era mucho líder.

Porque este domingo el Antequera fue el líder, por mucho que el Real Murcia sueñe con esa posición. Solo hay que analizar el primer tiempo grana. Desastroso se queda corto. Salvo Gazzaniga, todos quedaron retratados. Con el centro del campo completamente superado, con la defensa haciendo aguas por todos lados, incapaz de mirar a la portería de un Jero Larios que ni sentía el aliento de los visitantes... Era el Antequera el que lo hacía todo, era el Antequera el que quería más. Aunque se siguió chocando con el portero grana, en el 22 llegó un nuevo estacazo. En esta ocasión entre Juanmi Carrión y Elejalde fueron dejando retratados a todos los defensas, empezando por Mier y acabando por los centrales. La jugada solo podía acabar con otro gol en contra, un tanto que anotó Marcelo.

Hubo que esperar al minuto 25 para ver el primer acercamiento del Real Murcia. Y fue tras una falta de Juan Carlos Real que mandó a córner Larios. En la siguiente jugada, Alcaina cabeceaba fuera por muy poco.

No aprovechó el Real Murcia su pequeña reacción, y el partido se fue apagando, con todo a favor para un Antequera que, sin tanto peligro, pero siempre mirando al área contraria

Dos cambios al descanso

Aprovechando el descanso, Fran Fernández hizo dos cambios. Vicente ocupaba el sitio de Mier, mientras que Toral aparecía en lugar de Carlos Rojas. Pero daban igual los cambios. El Antequera tenía tan controlado el partido, jugaba con las ideas tan claras, que visto lo visto quedaban pocas esperanzas para el Real Murcia. De hecho, sus pequeñas reacciones, acababan con el líder sabiendo jugar con los tiempos del partido, y parando el reloj cada vez que notaba la presión.

Pero la presión era nula en realidad. Y el que más disfrutaba de ello era Jero Larios. El meta lorquino, viendo que nadie en el Real Murcia le apretaba, aguantaba y aguantaba el balón, dejando señalada la baja actitud de los visitantes.

Sin dos delanteros

Tampoco conseguía cambiar nada Fran Fernández, que seguían moviendo el banquillo sin éxito. Pedro León y Pedro Benito eran los siguientes en saltar al campo. Pero si alguien pensaba que, ante la situación, el técnico apostaría por dos delanteros, se equivocó. A la vez que entraba Benito se marchaba Alcaina, mientras que el muleño ocupaba el sitio de Loren Burón.

Pero las ocasiones seguían siendo para el Antequera. De hecho, los locales reclamaron un gol fantasma, sin embargo el colegiado se quitó de encima la patata caliente señalando un fuera de juego posicional.

Real acorta distancias

Del que podía ser el 3-0 se pasó a un pequeño resquicio para la esperanza. En un córner lanzado por Pedro León, apareció de la nada Real para de espuela poner el 2-1 cuando quedaban veinte minutos por delante.

Un contra lanzada por Pedro Benito pudo meter definitivamente al Murcia en el partido. Lo hicieron todo bien los granas, pero cuando Toral ya se relamía, Fomeyem llegaba con todo para robarle el balón.

El gol de Juan Carlos Real / Pepe Valero

No había forma de que el Real Murcia metiera la directa y exigiera al Antequera. Ni con el paso de los minutos. Los locales lo tenían todo controlado. Se jugaba a lo que ellos querían. E incluso estaban atentos a cualquier ocasión para salir a la contra. Algún saque de esquina y un disparo de Toral fue de lo poco en ataque de un Real Murcia que nunca mereció más.

Al final, el partido que debería servir para apretar al líder, acabó convirtiéndose en una condena para el Real Murcia, ahora a seis puntos por detrás de esa deseada primera posición.