El Real Murcia, a demostrar ante el Antequera quién es el líder

El Real Murcia cerró el 2024 como tercer clasificado. Pero el Real Murcia puede empezar el 2025 como líder. Solo tiene que ganar este mediodía (15.30 horas/FEFTV) en el campo del líder Antequera por dos goles de diferencia. Sin embargo, más que la posición, lo que ahora mismo importa son las sensaciones, y ahora mismo a los granas les siguen faltando cosas para poder presentarse como el gran favorito al ascenso directo.

Cosas que tendrán que empezar a cambiar en el estadio El Maulí, donde los granas estarán arropados en las gradas por 680 murcianistas que han agotado las entradas destinadas a los aficionados visitantes. Porque, después de 18 jornadas, toca dar el golpe sobre la mesa que se espera cada jornada pero que nunca llega. Porque después de 18 jornadas, es hora de que el Real Murcia logre una gran victoria ante uno de los de arriba. Porque, después de 18 jornadas, es el momento de confirmar que, cuando Felipe Moreno insiste en que hay que ser primeros, no va de farol.

Mirando la clasificación, en la que el Antequera tiene tres puntos más que el Real Murcia, los granas no solo están un paso por detrás. La tabla también dice que falta dar un paso al frente. Y es que, ahora mismo, los de Fran Fernández no saben lo que es ganar a sus compañeros en el play off. A la espera de lo que ocurra en el partido de este mediodía, se perdió contra el Betis Deportivo y el Ceuta, y no se pasó del empate contra el Atlético B. Pero hay más. Mirando a los diez primeros clasificados, solo se ha ganado al Mérida, al Ibiza y al Villarreal.

Tendrá que cambiar eso en Antequera. Cierra el Real Murcia la primera vuelta ante el líder, en una jornada en la que no puede permitirse un nuevo pinchazo. Da igual que nadie haya ganado en El Maurí, porque si los granas realmente quieren empezar a demostrar que son el candidato número uno al ascenso directo tienen que empezar por ganar en campos donde no gana nadie. Porque ahí está la diferencia, esa diferencia que en 18 jornadas no han sido capaz de demostrar, cerrando el año con dos empates, uno en Fuenlabrada y otro en casa frente al colista Intercity, que incluso se adelantó en el marcador.

Sin caras nuevas

Vuelve el Real Murcia tras el parón navideño y, aunque ya se han completado dos semanas del mes de enero, los granas todavía no se han estrenado en el mercado invernal. A la espera de fichajes, los murcianistas visitarán al Antequera sin caras nuevas, por lo que el once titular de Fran Fernández será de lo más reconocible. La única mala noticia es la baja por sanción del central Alberto González, indiscutible para el técnico almeriense. No puede jugar el asturiano al tener que cumplir ciclo por amarillas, de ahí que haya que recurrir a Antxón Jaso, quien había perdido su puesto en el once tras el resurgir de Salveljich. Ambos compartirán hoy el centro de la defensa, y lo tendrán que hacer frente a un rival que suma 25 goles a favor, solo por detrás del Betis Deportivo en esa estadística.

La única duda estará en el lateral izquierdo. Habrá que ver si Fran Fernández mantiene a Cadete, que ha jugado los dos últimos partidos, o vuelve a la opción de Jorge Mier, colocando en la derecha a un David Vicente cuyas suplencias acusa el Real Murcia.

Salvo sorpresa, no habrá muchas más variaciones, con Yriarte y Moha en el centro del campo, y con Juan Carlos Real en la mediapunta. Loren Burón es fijo en el extremo izquierdo, donde Toral tiene que conformarse con ser alternativa en las segundas partes; y Raúl Alcaina, después de la minipretemporada navideña, está obligado a empezar a hacer valer su fichaje después de varios meses en la enfermería. Donde hay más dudas en por la derecha, una posición en la que siempre hay cambios. Parte con ventaja Pedro León, pero Fran Fernández también tira a menudo de Carlos Rojas. Incluso también está la opción de Álex Rubio, pero el jugar con dos delanteros no está en la lista de favoritos del entrenador grana.