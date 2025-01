La Minera solo puede empatar ante el Cádiz Mirandilla

No hizo mal partido la Deportiva Minera, pero está claro que las dinámicas en el fútbol son muy importantes y ahora mismo a los de Llano del Beal no les está saliendo nada. Fue superior al filial gaditano, pero solo pudo empatar a un gol y dando gracias, ya que el tanto de Omar Perdomo que igualaba la contienda llegó en los últimos minutos del partido.

No llegaba el equipo rojillo en las mejores condiciones al partido. Las bajas por sanción de José Mas y Damián Petcoff, unidas a la lesión de Arturo y al gran número de jugadores tocados que tuvieron que forzar, hicieron que Popi tuviera que cambiar el sistema y a varios de los futbolistas. El caso más claro es el de Pipo, que solo jugó veinte minutos. Encima, durante el choque, dos de los cambios también fueron por lesión, ya que no pudieron seguir ni Fran Molina ni Sandji, este último por un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó aturdido.

Popi cambió el sistema y acercó a Omar Perdomo a Francis Ferrón, jugando prácticamente con dos delanteros de referencia. Javi Vera, partiendo desde la izquierda, junto a Sandji, que fue el sustituto de Damián Petcoff, se acercaron a Britos para crear juego y el plan de partido salió bien en cuanto a juego.

Sandji se zafa de un defensor durante el partido / Iván Urquízar

La Minera, salvo en los primeros cinco minutos en que se vio a un filial cadista con ganas de dominar, fue el que llevó el peso del partido y el que fue disfrutando de las mejores ocasiones. Por la banda derecha, un Domi muy participativo tuvo dos ocasiones, pero no encontró el gol, al igual que un voluntarioso Diego Sheffield que, siempre que podía, subía la banda y en sus botas, en un disparo cruzado, también estuvo cerca del gol. Eso sí, el líder del ataque rojillo y jugador más destacado fue Omar Perdomo. El extremo canario, esta vez mucho más centrado, dispuso de las mejores ocasiones, pero se encontró con un acertado Víctor Aznar que desbarataba los tiros que le iban llegando.

Se llegó al descanso sin que se moviera el resultado y con la sensación de que ya habíamos visto este primer tiempo anteriormente. Una Deportiva Minera superior a su rival, pero incapaz de marcar. Y ocurrió lo mismo que ya se había visto anteriormente, por ejemplo, ante el Xerez, que el partido terminó en empate, o ante el Almería B, cuando aquel día los tres puntos viajaron a la ciudad almeriense. Entró Julio Algar por el lesionado Fran Molina, pero el guion del partido tras la reanudación fue el mismo. Dominio y ocasiones de la Minera sin conseguir marcar.

Gol inesperado del Cádiz Mirandilla

Marcos Denia, que había entrado en el descanso junto a Bastida, en una rápida transición hizo el 0-1. A priori, la decisión que tomó no era la ideal, ya que en la contra el filial gaditano estaba en superioridad y el delantero probó fortuna desde más de 20 metros. Pero le salió el disparo donde quería, cerca de la escuadra, imposible para un Fran Martínez, que estaba teniendo un partido mucho más cómodo que ante el Real Madrid. 0-1 y le tocaba remontar a la Deportiva Minera, algo que no había logrado en toda la temporada y que ante el filial cadista tampoco pudo conseguir.

Remontada a medias

El gol hizo daño, pero no hizo que bajaran los brazos los pupilos dirigidos por Popi. El ímpetu minero tuvo una recompensa que no se pudo convertir en gol. Gran balón en profundidad a Omar Perdomo, que se quedó solo ante Víctor Aznar y el meta gaditano le derribó en un penalti claro. Era la primera pena máxima a favor de la Deportiva Minera este curso, pero Francis Ferrón, que ajustó el balón al palo derecho de la portería, no consiguió transformar el penalti y el portero del filial lo consiguió despejar.

La Minera siguió presionando y el merecido gol llegó en el minuto 86. Jugada por banda derecha de Omar Perdomo que cruzó el esférico a la perfección para anotar el 1-1 que premiaba el gran partido del mejor jugador de los rojillos.

Reparto de puntos que no satisface a ninguno, ya que se les aleja el objetivo a los dos conjuntos. La Minera sigue fuera del playoff y el filial tiene lejos la salvación.

Ficha técnica

Deportiva Minera: Fran Martínez, Diego Sheffield, Morante, Fran Molina (Julio Algar, min. 46), Heredero, Domi (Pipo, min. 62), Sandji (Raúl Sanchís, min. 58), Britos, Javi Vera (Sergio Cortado, min. 62), Omar Perdomo y Francis Ferrón.

Cádiz CF Mirandilla: Víctor Aznar, Barea, Samu Almagro, Juan Díaz, Julio Cabrera, Raúl López, Nacho, Fran García (Pereira, min. 73), Peter Chikola (Diallo, min. 87), Saúl (Bastida, min. 46) y Luis Morales (Marcos Denia, min. 46).

Goles: 0-1. Min. 61: Marcos Denia. 1-1. Min. 86: Omar Perdomo.

Árbitro: Martínez Vilches (Comité valenciano). Amonestó por parte local a Raúl Sanchís y por parte visitante a Samu y Víctor Aznar.

Campo: Ángel Celdrán.