Javi Motos: "Nos espera una segunda vuelta muy dura"

Se han acabado las vacaciones y toca volver al trabajo. El UCAM Murcia, líder del grupo IV de Segunda RFEF, disputan esta tarde primer partido del año recibiendo en casa al Xerez CD. El encuentro se podrá seguir a través de Popular TV a partir de las 17:00 horas. El conjunto de Javi Motos ha hecho la mejor primera vuelta de los últimos años. Se ha mantenido regular, con momentos buenos y otros no tanto, pero siempre asegurando las posiciones altas. Una vez que los universitarios se hicieron con la primera plaza no han salido de ahí, y esperan no hacerlo hasta final de temporada.

Sin ninguna duda ahora es cuando tiene el UCAM que demostrar ese potencial que han ido mostrando en la primera parte de la temporada. Lo que queda de curso es primordial, ya que ahora todos los equipos irán con todo, ya que no hay más opciones. Javi Motos tiene que tranquilizar a los suyos y que no se vayan por las ramas si quieren acabar el año celebrando un ascenso. «Tenemos ganas de volver a competir. Va a ser una segunda vuelta muy complicada, como pasa en todas las competiciones, conseguir 3 puntos antes era fácil, pero ahora va a ser muy complicado. Necesitamos todo el apoyo de la afición, que nos ayuda para mantener una estabilidad», comentó el técnico del UCAM, Javi Motos. El rival de esta tarde, el Xerez CD, llega en puestos de play off y con ganas de seguir sumando. Los universitarios, que sufren las bajas de Diego López y de Andreu Guiu que abandonaron la entidad la pasada semana, saltarán al terreno de juego con Ackermann en portería, José Ruiz y Yeremy en los carriles, Fer Roman y Miki Bosch en el centro de la zaga, Urcelay y Segura, pareja en el centro del campo, Ale Marín y Alexis en los costados, y Amin y Julito en la delantera.