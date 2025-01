Plaza propicia para comenzar la remontada del Cartagena

El encuentro de esta tarde en A Malata entre el Racing de Ferrol y el Fútbol Club Cartagena (14.00, Movistar+) es el gran duelo por la permanencia de la vigésimo segunda jornada de LaLiga Hypermotion. Así se ha planteado en el seno del cuadro albinegro debido a su importancia clasificatoria y moral. Penúltimo contra antepenúltimo. La segunda vuelta del campeonato liguero inicia hoy para un Cartagena que no puede fallar si quiere empezar su remontada hacia la salvación.

Ya se ha enfrentado el FC Cartagena a todos sus rivales de Segunda División con un balance muy negativo. Quince derrotas, dos empates y sólo cuatro victorias en la peor primera vuelta de la historia del club. Catorce puntos suma el cuadro dirigido por Alejandro ‘Jandro’ Castro y tiene a nueve el corte de la permanencia que marca el Cádiz con 23 unidades. Una distancia que se ve muy lejos ante el nivel actual del equipo, tanto deportivo como moral, pero que se puede ver de otro modo con una victoria.

El cuerpo técnico albinegro ha insistido en esa idea durante la última semana. El duelo es clave para maximizar las posibilidades de mantener la categoría ya que se envolsaría el Cartagena puntos importantes, se los arrebataría a un rival directo y cambiaría una dinámica negativa que mina la moral de la plantilla. El inicio de la segunda vuelta tiene que ser también el comienzo de la remontada y debe ser en A Malata, una plaza propicia.

Es una plaza propicia porque el Racing de Ferrol ha regalado muchos puntos a sus visitantes. Tantos, que se ha convertido en el peor local de la categoría durante la primera mitad de la temporada. Sólo ha ganado el conjunto de Cristóbal Parralo un encuentro en su feudo, mientras que ha empatado cinco y ha perdido otros cinco, sumando 8 puntos como local, los mismos que el Cartagena en el Cartagonova, aunque los albinegros han logrado una victoria más. No ganan los gallegos en su campo desde principios de octubre.

Sin embargo, por muy propicia que sea, no puede dar el Cartagena nada por hecho. Sus resultados le advierten. Ha pasado un mes de la última victoria, frente al Real Sporting el 9 de diciembre, y los últimos partidos, tanto en liga como en Copa, dejaron muy fría a la afición cartagenerista.

Un triste empate a cero frente al Albacete para despedir el año liguero precedió a la Copa del Rey, donde tampoco dejó el Cartagena ninguna sensación positiva después de caer eliminado frente a un CD Leganés a medio gas. El cuadro portuario necesita demostrar que su prioridad está en la competición doméstica tal y como viene afirmando su entrenador.

Para ello, tiene Jandro Castro disponible casi a toda su plantilla. Regresan Martín Aguirregabiria y Cedric Teguia después de varias semanas en el dique seco y con ellos podrá completar el técnico unos carriles que se han visto perjudicados en las últimas fechas. También vuelve Musto al centro del campo, aunque todos ellos necesitan recuperar ritmo y quizás no comiencen de inicio.

Por contra, no podrá contar Jandro con Luis Muñoz, uno de los pilares del equipo, debido a un golpe en el último entrenamiento. No ha viajado el malagueño con el resto de la expedición, como tampoco lo ha hecho Gonzalo Verdú.

El Racing de Ferrol, a diferencia del Cartagena, ya se ha movido en el mercado de invierno para intentar mejorar su plantilla dando de baja al defensa Moi Delgado e inscribiendo a Raúl Blanco, mediapunta cedido del Casa Pía portugués. Quien no podrá estar en el terreno de juego es, precisamente, el técnico Cristóbal Parralo por expulsión, como Rober Correa, expulsado en la última jornada.

Brais Martínez, Manzanara y Cabaco continúan de baja mientras que Manu Vallejo es duda. El lateral exalbinegro Julián Delmás está en la rampa de salida del cuadro verde durante el presente mercado y no está prevista su participación en el crucial encuentro de esta tarde a partir de las 14.00 de la tarde.

«Es un partido diferente»

El entrenador del FC Cartagena, Jandro Castro, atendió ayer a los medios de comunicación antes de emprender el viaje a Galicia con el resto de la expedición albinegra. Repasó Jandro el último encuentro, expresó la importancia del choque en varias ocasiones y pasó de puntillas sobre el apartado de los fichajes. «La Copa era una ilusión, queríamos ganar, pero ya ha pasado», afirmó. «La realidad es la liga, que es lo que más nos interesa y donde tenemos puesto el objetivo», aseguró antes de analizar el partido que espera. «Mañana será un partido para mí, diferente, contra un rival directo y muy importante a todos los niveles. A nivel de clasificación y a nivel mental porque les das un palo si ganas, recortas puntos y rompes una racha. Así se lo he transmitido a los jugadores y así lo han entendido», respondió sobre el momento anímico de los suyos. También estudió Castro al rival. «Ellos no están bien en casa. Sus últimos partidos no han sido buenos, pero hay que hacer muy bien las cosas», aseguró. Por último, Jandro expresó que prefería «pasar de puntillas» por el tema de los fichajes.