Pedri: “Estoy más centrando en la final que en mi renovación”

Pedri González protagonizó una actuación como la de sus mejores noches en las semifinales de la Supercopa de España, donde el FC Barcelona superó al Athletic Club para clasificarse para la primera final de la temporada ante el Real Madrid.

El canario llevó el timón del equipo a su antojo, siendo clave en la creación de juego y marcando los tempos del partido cada vez que el Barça tenía el balón, algo que sin embargo no sucedió con la frecuencia necesaria para que el equipo controlara el partido para el gusto de Flick. A pocas horas de la final, Pedri valoró cómo llegan los suyos al choque decisivo.

“Veo al vestuario bien, motivado, con ganas de disputar una final. Jugarse un título y contra el Madrid motiva a todo el mundo. Es de esos partidos que quieres jugar desde pequeño", señaló Pedri, dejando claro que el equiopo está listo para dar lo mejor de sí en el crucial enfrentamiento contra el eterno rival.

El ambiente en Yeda, que en las semifinales mostró al mundo que la afición local es más afín al Real Madrid, no preocupa para nada al centrocampista culé: "Los que apoyen bienvenidos sean, pero hay que centrarnos más en el partido que en lo que haya fuera".

Más allá del equipo y el apoyo que puedan tener en Arabia, el canario se refirió a su momento deportivo y un aspecto que va ligado a ello, la voluntad del Barça de renovarle más allá del 2026, año en el que acaba su contrato: "Es verdad que hacia tiempo que no tenía esta regularidad. Siempre me preguntan por las lesiones, parece que estén esperando que pase algo, pero muy contento de disfrutar del fútbol, hay un trabajo detrás", confesó.

"Lo que me dicen mis agentes el club es que todo va bien. Tampoco es buen momento hablar de renovaciones el día antes de una final. Estoy más centrando en la final que en mi renovación", aclaró el tinerfeño dejando el mercado para más adelante.

Pedri tampoco pudo evitar comentar la inscripción de sus compañeros Pau Víctor y Dani Olmo, que han sido los grandes protagonistas de estos días en el Medio Oriente: “Para nosotros es una gran noticia: la posición en la que estaban, y venir aquí era muy complicado. Intentaba consolar a Dani, que lo tengo al lado cuando comemos con el equipo. Y seguro que van a aportar muchísimo".

El canario, además, mostró su indiferencia a las reacciones de los rivales en contra de la decisión del CSD de otorgar la cautelar al Barça: "Cada club y personas tiene su opinión, yo de lo que estoy contento es de tenerlos aquí. No tengo que decir nada a la gente sobre sus opiniones".

Finalmente, el quinto capitán del FC Barcelona fue muy contundente al desmentir las informaciones que apuntaban que los jugadores españoles de la selección habían amenazado con no acudir a la llamada de La Roja por el ‘Caso Olmo’: “Me quedé sorprendido cuando lo vi: no diremos que no a la selección. Es una mentira que espero que no se haya creído nadie”.