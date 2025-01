El Jimbee Cartagena se enreda en la telaraña de Jaén Paraíso

Derrota del Jimbee Cartagena por 1-2 ante Jaén Paraíso Interior en un partido que los portuarios empezaron bien, hicieron un notable primer tiempo, pero que tras la reanudación bajaron el nivel y no pudieron encontrar soluciones a la defensa y a las transiciones del cuadro jienense.

El Jimbee comenzó mandando en el juego. Duda quiso que empezaran en el quinteto inicial tanto Gon Castejón como Cortés, que, junto al habitual Pablo Ramírez, eran varias las amenazas sobre la portería de Dudu. En los primeros instantes del partido ya se vio al cuadro melonero mandando en el juego y creando ocasiones de peligro. Una manera de mandar un aviso a su rival de lo que le podía esperar.

Las bajas de Jesús Izquierdo y Waltinho no se notaron en los primeros minutos, ya que el resto de la plantilla dio un paso adelante, y se vio en el alto ritmo del encuentro desde el inicio de los hombres de Duda. Gon Castejón, que ya había avisado en el primer acercamiento del partido, con una rápida jugada pegada al costado diestro, le dio el balón a Osamanmusa y el ala tailandés de primeras hizo el primero. No se había cumplido el minuto cinco, pero Jimbee había hecho méritos de sobra para adelantarse.

Motta lo intenta en un lance del partido / Prensa Jimbee Cartagena

Con el paso de los minutos, el Jimbee bajó el ritmo y fue Jaén el que se adueñó del juego y, durante gran tramo del primer tiempo, se jugaba a lo que quería el cuadro andaluz. El líder de la reacción de los visitantes la lideró Zurdo, que con su verticalidad puso en jaque a los jugadores del cuadro portuario. Eso sí, no supieron transformarlo en una sucesión de ocasiones claras, muchos acercamientos, donde el cuadro rojiblanco sufría, pero solo es reseñable como ocasión clara un disparo lejano de Renato que obligó a Chemi a intervenir para evitar el empate. Jimbee Cartagena tuvo el problema de las faltas y tuvo que aguantar los últimos ocho minutos con las cinco faltas ya señaladas. Duda supo ajustar a los suyos y el equipo aguantó, no hizo faltas y, lo más importante, se marchó al descanso en ventaja.

Error de Darío y partido nuevo

En el segundo periodo el Jimbee no salió con la misma mentalidad del primer tiempo y con una ventaja de 1-0, no era una buena idea. En el minuto 25, Darío Gil intentó zafarse de Zurdo, siendo el último hombre, y el atacante del cuadro andaluz le robó el esférico y se quedó solo ante Chemi, que no pudo evitar el toque sutil del mejor jugador de Jaén. 1-1 y vuelta a empezar para un Jimbee que iba de más a menos.

El gol le hizo daño al Jimbee Cartagena, que solo encontraba en Pablo Ramírez la manera de intentar reaccionar. El pívot malagueño tuvo dos ocasiones, pero se encontró con su bestia negra en la figura de Dudu. El cuadro cartagenero iba de más a menos y Jaén olió la sangre y fue en busca del segundo tanto. Renato, que se había encontrado anteriormente con un Chemi imperial, consiguió el 1-2 en el minuto 32 que premiaba el ímpetu y la fe del conjunto andaluz.

El Jimbee Cartagena fue en busca del empate y, sobre todo cuando empezó a atacar con cinco, empezó a crear peligro, algo que se estuvo echando en falta en todo el segundo tiempo. Motta, con dos situaciones claras, un balón al palo incluido, fue el más destacado, pero el tanto del empate no llegó y, finalmente, el cuadro portuario vio cómo los tres puntos se esfumaban.