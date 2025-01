"¿Fichajes? Es difícil mejorar la plantilla del Real Murcia"

Hay muchos rumores alrededor de los movimientos del Real Murcia en este mercado invernal. Han sonado ya varios nombres de jugadores que interesan y también se están haciendo quinielas sobre quiénes serán los futbolistas obligados a abandonar la plantilla. Sin embargo, de puertas para adentro, parece que en el club grana todos miran para otro lado cuando tienen que tocar el tema del mercado.

Ocurrió ayer con el técnico Fran Fernández. Acogiéndose al discurso ya pronunciado por Felipe Moreno antes de Navidad, el preparador murcianista prefirió enfocar su respuesta sobre posibles fichajes hablando del gran nivel de su plantilla. Aunque suenen nombres de delanteros, extremos, defensas..., lo que significa que Asier Goiria ni está de brazos cruzados ni se conforma con un retoque, escuchando a Fran Fernández parece que el mercado es como algo secundario, un sí pero no.

«Tenemos una buena plantilla y buen vestuario. A partir de ahí estamos abiertos a mejorar como todos los equipos del mundo», decía, para a continuación insistir en que «es difícil mejorar porque esta plantilla nos ha llevado a estar arriba». «Estamos abiertos a traer nuevos jugadores, pero sin hacer revoluciones porque tenemos una gran plantilla», continuaba.

Cuestionado sobre los puestos a reforzar, se limitó a hablar del lateral izquierdo, una posición coja desde el pasado mercado veraniego. Sin embargo, incluso en ese puesto, no abrió del todo la puerta a un fichaje, condicionándolo a lo que decida el central Andrés López sobre su continuidad como grana. «Nos puede hacer falta un lateral zurdo si se va Andrés López. Al final Andrés es un jugador que necesita jugar. Hay dos opciones, que se quede y pelee por un puesto o que se marche y juegue en otro equipo», comentaba el almeriense en la rueda de prensa previa al partido de mañana domingo ante el Antequera.

Paciencia con Isi Gómez

A la espera de si llegan fichajes o no llegan, el Real Murcia está obligado a hacer un hueco en la plantilla al centrocampista Isi Gómez, ya recuperado de la lesión de tobillo que le ha tenido fuera desde el pasado verano. Para que el madrileño recupere su ficha, debe salir algún fútbolista. De momento, aunque ya volvió a los terrenos de juego en el amistoso del pasado fin de semana ante el Imperial, el jugador no puede entrar en la convocatoria para el choque frente al Antequera. De todas maneras, Fran Fernández explicaba ayer que aún no está al 100% para poder jugar, por lo que tocará tener paciencia.

«Ahora mismo Isi no está al cien por cien para competir, cuando lo esté tomaremos esa decisión. Va a ir evolucionando y es un futbolista que a todos nos encanta, a mí el primero. Pero cuando esté preparado tomaremos la decisión sobre qué jugador saldrá».

Aunque en estos días de enero el mercado centra casi todas las conversaciones alrededor del Real Murcia, los granas tienen mañana domingo una cita importantísima ante el líder Antequera, que tiene tres puntos de ventaja sobre los de Fran Fernández. «Es un buen equipo, bien trabajado y con buenas individualidades; con jugadores con experiencia en Primera y Segunda División y con otros que en futuro próximo estarán en el fútbol profesional», decía el técnico grana sobre los andaluces, añadiendo que «tiene un campo difícil donde no ha ganado nadie todavía» y destacando su buen hacer a balón parado: «Llevan 10 goles si no me equivoco a balón parado y tenemos que estar muy atentos».

Alberto González, baja

Para este encuentro, el Real Murcia tendrá la baja del sancionado Alberto González. Sin el asturiano, Fran Fernández recurrirá a Antxón Jaso, quien hará pareja con Saveljich.