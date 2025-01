ElPozo, a no poner en peligro la Copa de España

Los malos resultados de ahora pueden afectar al futuro, y eso le puede pasar a ElPozo Murcia si vuelve a perder esta tarde. Los murcianos ocupan la séptima plaza en el campeonato, y una derrota hoy frente en Pamplona les pondría las cosas muy difíciles para meterse en la Copa de España que se disputará a finales del mes de marzo en su propia casa, en Murcia. El duelo frente a Osasuna Magna se podrá seguir a través de FEF TV, a partir de las 19.00 horas.

Recordar que ElPozo Murcia viene de sobrepasar una grave crisism entre comillas, ya que según el técnico, Dani Martínez comentó tras el encuentro frente a Jimbee Cartagena, que el empate había hecho cortar la hemorragia. Cierto es que los murcianos fueron superiores en varios tramos del partido, y también que no estuvieron finos de cara a puerta, pero también hay que decir, que remontaron un 1-3, en los últimos segundos, y consiguieron salvar los muebles de milagro. Más que cortar la hemorragia, se alivió un poco, pero hasta que el combinado murciano no empiece a ganar y a volver a los puestos de arriba, no se cortará del todo.

La Copa de España que se disputará a finales del mes de marzo en Murcia, peligra para ElPozo. Los de Dani Martínez se encuentran en la séptima plaza, y a la competición acceden los 8 primeros de la primera vuelta. A la primera parte de la temporada le quedan dos jornadas, donde los murcianos se medirán, hoy a Osasuna Magda, y en dos semanas al Inter Movistar. Dani Martínez y los suyos tienen que procurar no tropezar en su visita a Pamplona o su peligra su presencia en la Copa. Sería de escándalo que una competición así se juegue en tu ciudad y el representante no esté para disputarla ante su gente.

A Dani Martínez le preguntaron en la rueda de prensa previa al encuentro sobre la Copa y sobre si habían hablado de que si perdían se les complicaba el acceso, y el técnico fue claro con su respuesta. «Si soy sincero tengo que decir que no. El equipo tiene otro objetivo más allá del encuentro de mañana, y es recuperarse y dar otro pasito más, más allá del que dimos ante el Cartagena», dijo el de Tarrasa.

El técnico se encuentra bien, y lo de las últimas semanas de poner su cargo a disposición si volvían a perder, después el comunicado de la directiva apoyando al entrenador, lo ha dejado atrás y se centra en el devenir del equipo. «Yo estoy bien, te diría que mejor que nunca, porque todo esto que ha pasado nos ha servido para unirnos y tener más fe de la que ya teníamos. El camino sabemos cuál es, el que nos ha llevado a estar cerca de los títulos, y sabemos también el camino equivocado que nos ha llevado a una mala racha de resultados», añadió Dani Martínez.

El encuentro de hoy será muy exigentes por parte de ambos equipos. Osasuna está en la misma tesitura que los murcianos, ocupan la octava plaza y pelearán por afianzarse un hueco en la Copa de España. Los de Miguel Hernández Bruguera vienen de caer en Copa del Rey ante el Barcelona, y en la liga de sacar 4 puntos en sus últimas dos visitas, un punto frente a Ribera Navarra, y 3 ante los culés.