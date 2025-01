ElPozo Murcia se queda a medias en Pamplona

ElPozo Murcia vuelve a rascar un punto, esta vez ante Osasuna Magna (1-1). El encuentro estuvo marcado por el dominio de ambos conjuntos por tramos. Los murcianos se adelantaron primero con un gol de Ricardo Mayor, pero a falta de 6 minutos Ligeiro empató para los locales. El empate deja a ElPozo Murcia séptimo, con pie y medio dentro de la Copa de España. Un empate en la siguiente jornada frente a Movistar Inter en Murcia, pese a que lleva siete jornadas de liga sin lograr un triunfo, le valdría para meterse.

Choque de intereses. Ambos conjuntos llegaron al encuentro con un objetivo, clasificarse para la Copa de España. Hay que recordar que a este torneo entran los ocho primeros de la primera vuelta, y una derrota les complicaba el pase a cualquiera de los dos. Los primeros compases del encuentro estuvieron marcados por un dominio de los locales, quienes saltaron con la mente puesta en el ataque. Los murcianos se dedicaron a defender y a buscar contras rápidas pero sin fortuna. Edu Sousa estuvo muy atento metiendo varias manos salvadoras.

Antes del ecuador del primer tiempo, un tiempo muerto pedido por Dani Martínez hizo que sus jugadores dieran un paso hacia delante y empezaran a llevar las riendas del encuentro. Los últimos 10 minutos fueron de dominio murciano, con un Marcel muy participativo, pero se topó con Asier Llamas. El portero de Osasuna Magna atajó las dos ocasiones claras que tuvo el ala brasileño.

El tanto de Ricardo Mayor

Una segunda parte con aires renovados. Eso sintió ElPozo Murcia cuando regresó al parqué en Pamplona. A los pocos minutos de la reanudación, Osasuna Magna, intentando sacar el balón jugado desde atrás, se metió en un lío. La presión alta de Ricardo Mayor provocó que Korsun fallase en el pase, y César Velasco se hizo con el balón, asistiendo al de Librilla, que con mucha calma batió al meta local. Los murcianos empezaron a respirar más tranquilos sabiendo que una parte de la tarea estaba hecha.

Llega el empate de Osasuna

De la nada apareció la tormenta. A falta de 8 minutos para el final, y con ElPozo dominando, por la mínima el marcador, y después de varios avisos, Osasuna Magna igualó la contienda. Ligeiro, quien ya lo había intentado de chilena, recibió de un saque de banda el balón en la izquierda, y con un amago se metió hacia el interior. El jugador local cuando pisó la frontal del área, sacó un zurdazo cruzado que le fue imposible a Edu Sousa. Osasuna volvió a meterse en la pelea por el acceso a la Copa.

El encuentro no dio para más, ElPozo Murcia no pudo ponerse por delante, ni con el portero jugador de Osasuna, y los puntos se repartieron. Los murcianos no están matemáticamente clasificados a la Copa de España, pero un empate en la siguiente jornada frente a Inter les daría el billete.